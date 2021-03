Latvijas U-17 volejbolistu izlase uzsāk nedēļu ilgu treniņnometni Daugavpilī

Kārtējo gatavošanās posmu Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajai kārtai maija sākumā Daugavpilī šonedēļ aizvada Latvijas U-17 izlase, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Kamēr U-17 vienības galvenais treneris Mārcis Obrumans aizņemts Latvijas čempionāta finālcīņās, treniņu procesu šonedēļ vadīs viņa palīgi izlasē – Ģirts Mārtiņsons un Boriss Kolčins.

Viņu rīcībā ir 16 jaunie volejbolisti. No iepriekšējā sastāva šoreiz izlasē nebūs Gabriēla Kokina, kurš no šīs sapulcēšanās treneriem atprasījās. Toties būs divi puiši, kuri nebija iepriekšējā modelī, – Kārlis Jaundžeikars un Matīss Šalkovskis. Tāpat ierindā būs viens no potenciālajiem pamatsastāva spēlētājiem, bez kura savainojuma dēļ bija jāiztiek kvalifikācijas sacensību pirmajā posmā Gruzijā, Kristians Fokerots.

"Šajā treniņnometnē Daugavpils BJSS sporta zālē vairāk strādāsim ar individuālo tehniku un spēles taktisko zīmējumu, taču neaizmirsīsim arī par fizisko sagatavotību. Iespējams, aizvadīsim kādu pārbaudes spēli ar vietējiem volejbolistiem," darāmo ieskicē treneris Ģirts Mārtiņsons.

Eiropas meistarsacīkšu atlases cikla pirmajā posmā Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) čempionāta ietvaros latvieši Tbilisi deviņu komandu konkurencē izcīnīja piekto vietu.

"Mūsu izpildījumā Gruzijā bija atsevišķi uzplaiksnījumi, bet uzvar tas, kurš tā var aizvadīt visu spēli," par marta vidū notikušo kvalifikāciju saka Mārtiņsons. "Bija mums atsevišķas labas epizodes, bija arī sliktas, kas vairāk saistītas ar psiholoģisko sagatavotību. Kā uztraukums izpaudās spēļu prakses trūkums. Tā ir viena no lietām, pie kā individuāli jāstrādā, lai tiktu pāri spriedzei, kas izpaudās ne tikai maču sākumā, bet katrā setā. Tas liedza pacīnīties varbūt pat par uzvaru mačā ar poļiem un krieviem."

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrā posma sacensības plānotas no 6. līdz 9. maijam. Vieta un pretinieki vēl nav zināmi.

Finālturnīrs plānots jūlija vidū Albānijā.

Vairāk par Latvijas U-17 izlasi lasiet šeit: http://volejbols.lv/izlases/U17-2021