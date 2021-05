Latvijas volejbola izlase pirms Zelta līgas tiksies ar Igaunijas valstsvienību

Pirms CEV Eiropas Zelta līgas grupu turnīra Latvijas vīriešu izlase savu gatavību turnīram no ceturtdienas līdz sestdienai pārbaudīs trijās pārbaudes spēlēs, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau nākamās nedēļas nogalē Latvijas izlase atkal būs Tartu, kur aizvadīs Eiropas Zelta līgas pirmā apļa sacensības. Tāpēc šīs nedēļas cīņas būs laba iespēja pierast pie oficiālās sacensību halles.

Dažādu iemeslu dēļ pirmajā draudzības spēlē iztrūks četri spēlētāji. Tā kā Mārča Obrumana vadītā Latvijas U-17 izlase ir iekļuvusi U-17 Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas notiks jūlijā, nolemts, ka otra izlases "libero" spēlētāja Gustava Auziņa prioritāte būs jauniešu izlase un šobrīd tiks dota atpūta.

Neliela savainojuma dēļ šajā nedēļas nogalē piesardzības nolūkos tiks pasaudzēts viens no jaudīgākajiem Latvijas uzbrukuma spēkiem Atvars Ozoliņš, plānojot, ka nākamās nedēļas nogalē viņš varēs doties laukumā.

Savukārt diviem vidusskolas beidzējiem – Renāram Paulam Jansonam un Gustavam Freimanim – piektdien ir gala eksāmens matemātikā. Iespējams, ka viņi paspēs jau uz piektdienas spēli, bet pilnīgi noteikti būs sastāvā sestdienas mačā.

"Kādā formā esam, redzēsim rīt, salīdzinot spēkus ar igauņiem, taču galvenais indikators būs spēles pēc desmit dienām," par draudzības spēlēm šonedēļ saka Latvijas valstsvienības galvenais treneris Avo Kēls. "Igauņi Zelta līgā grib iekļūt finālčetriniekā, un no tiem, kas varētu būt izlasē, nespēlēs tikai divi otrā tempa spēlētāji – Roberts Tehts, kuram ir trauma, un Marti Juhkami. Igauņiem no mums nav noslēpumu, mums no viņiem – arī. Mums galvenais ir tikt pie spēlēšanas, mums Zelta līgā nav uzdevuma tikt finālčetriniekā vai uzvarēt turnīrā."

Uz Igauniju Latvijas izlase devās trešdien pusdienas laikā un pirms draudzības spēlēm sacensību vietā aizvadīs divus treniņus.

Tiek plānots, ka ceturtdien, plkst. 15.00, notiks neoficiālais treniņmačs, kurā pirmo pusotru stundu spēlēs abu komandu A sastāvs, bet otrajā pusotrā stundā – B sastāvs. Piektdien, plkst. 17.00, norisināsies oficiālā draudzības spēle, kuru varēs redzēt arī "Sportacentrs.com TV" kanālā, bet sestdien laukumā plkst. 11.00 atkal notiks neoficiāla treniņspēle, pēc kuras Latvijas valstsvienība dosies mājupceļā.

Komandas štatā bez jaunā fiziskās sagatavotības trenera Raigo Kodresa jaunums ir masiere Inga Beizaka, kura komandai devusies līdzi arī uz Tartu.

Eiropas Zelta līgas grupu turnīra sacensības vīriešiem notiks no 28. maija līdz 6. jūnijam, aizvadot divus apļus divos sabraukumos. Vispirms komandas tiksies Tartu, bet otrajā aplī – Liepājā. Finālčetrinieka cīņas Beļģijas pilsētā Kortrijkā ieplānotas 19. un 20. jūnijā.

Latvijas izlases pretinieces Eiropas Zelta līgas grupā būs Igaunija, Spānija un Beļģija.

Savukārt Eiropas čempionāta finālturnīrs ar 24 komandu līdzdalību plānots no 1. līdz 18. septembrim četrās valstīs – Igaunijā, Somijā, Čehijā un Polijā.