Latvijas volejbola izlases apņēmīgi gatavojas Eiropas U-17 čempionāta kvalifikācijai

Latvijas zēnu un meiteņu U-17 volejbola izlases gatavojas gaidāmajiem atlases mačiem, kas decembra sākumā risināsies Gruzijā un Daugavpilī. Volejbolistiem tagad notiek jau ceturtā treniņnometne, savukārt volejbolistes šonedēļ aizvada pirmās pārbaudes spēles.

2021. gada Eiropas U-17 čempionātā Latvijas zēnu izlase izcīnīja astoto vietu. "Mūsu izlasē nav tāda izteikta līdera. Varam ļoti labi nospēlēt kā komanda, jebkurā mačā var uzrasties divi trīs spēlētāji, kuriem attiecīgajā dienā iet varbūt labāk nekā pārējiem, izveidojot to spēli. Jebkurā gadījumā mūsu spēks būs kopējā komandas spēle," teica tagadējās U-17 zēnu izlases galvenais treneris Māris Vensbergs. "Domāju, ka iekļūšana Eiropas čempionāta finālturnīrā ir mūsu minimālais mērķis."

Finālturnīrā pirmoreiz startēs 16 izlases (iepriekš bija 12), turklāt sankciju dēļ šoreiz nepiedalīsies Krievija un Baltkrievija. "Tas atvieglo, bet tāpat pašiem būs jāspēlē un jāuzvar, lai tur tiktu. Jebkurā gadījumā ceļazīmi nāksies izcīnīt." 2023. gada jūlijā finālturnīrs notiks Melnkalnē.

No 2. līdz 6. decembrim kvalifikācijas pirmā kārta zēniem norisināsies Gruzijas pilsētā Gori. "Šajā turnīrā galvenie pretendenti uz uzvaru noteikti būs Polijas volejbolisti. Uzvarētāji pa taisno iekļūs Eiropas čempionāta finālturnīrā. Tas būtībā ir arī mūsu mērķis - mēģināt to vietu izcīnīt," norādīja Latvijas zēnu izlases galvenais treneris. Ja neizdosies kvalificēties decembrī, nākamā gada aprīlī būs jācīnās atlases otrajā kārtā.

Gatavojoties kvalifikācijai, Latvijas izlases kandidāti no 24. līdz 28. oktobrim aizvada treniņnometni Murjāņos. "Grūti objektīvi pateikt, kā mēs izskatāmies, jo īsti neesam spēlējuši pret sava vecuma izlasēm. Neizdodas uzspēlēt pat pret igauņiem, viņi kaut kā izvairās no mums," atklāja treneris. "Puiši ir gudri un talantīgi, cītīgi trenējas, ātri mācās un strādā ar lielu atdevi, attieksme ir ļoti laba. Vasarā tika ieguldīts diezgan liels darbs - bija trīs nometnes, katra pa divām nedēļām."

"Tagad pārsvarā darbojamies komandas veidošanā uz spēlēm, strādājam pie taktiskās sagatavotības, bloka un aizsardzības sadarbībām. Cenšamies tikt pie daudz spēlēm, startējam arī Entuziastu Volejbola 1. līgā. Meklējam spēles pret spēcīgām komandām un arī spēlējam, lai redzētu savu varēšanu un uzlabotu lietas. Domājam uz priekšu un strādājam, izskatās labi," informē zēnu izlases galvenais treneris, kuram asistē Raimonds Liniņš.

U-17 zēnu izlases kandidāti, kuri piedalās treniņnometnē Murjāņos:

Rīgas Volejbola skola – Patriks Orups, Andrejs Pūce, Markuss Vensbergs, Ralfs Andrejevs, Valters Ķirsons, Emīls Lapsalis, Arturs Gulovs (MSĢ), Eduards Dūdens (MSĢ);

Jēkabpils Sporta skola – Rihards Stivriņš, Rainers Veips;

Minusas Volejbola skola – Pauls Reinis Balandiņš, Jēkabs Dripe;

Talsu NSS/Dundaga – Ingars Blumbergs;

Mārupes Sporta centrs – Jānis Ločs;

Vecumnieku Sporta skola – Edvarts Drezovs.

U-17 meitenēm kvalifikācijas pirmā kārta notiks no 6. līdz 10. decembrim Daugavpilī. Sankciju dēļ nevarēs piedalīties Krievija un Baltkrievija, līdz ar to šajā turnīrā galvenās favorītes varētu būt Polija un Ukraina.

Tikai 4. oktobrī kļuva zināms, ka CEV mainījusi gadus izlasēm. Bija plānots, ka spēlēs 2008. un 2009. gadā dzimušās, tomēr galu galā tika nolemts par volejbola meiteņu gadu vienādošanu ar zēnu gadiem. Iepriekš zēni bija vienu gadu vecāki, bet tagad abās izlasēs dzimšanas gadi ir 2007.-2008. "Šobrīd vairāk strādājam uz iespēlēšanos, jo būs ļoti maz laika un ir jauna cēlāja," informē Latvijas U-17 meiteņu valstsvienības galvenā trenera asistents Jānis Jerumanis.

"Gandrīz viss spēlētāju pamatsastāvs saglabājies no iepriekšējā gada, meitenēm ir liela pieredze. Daļa spēlē Baltijas līgas klubos," sacīja izlases treneris. "Līva Ēbere no smiltīm ir atpakaļ zālē." Starp izlases līderēm varētu būt vēl trīs 2007. gadā dzimušās volejbolistes - Karmena Struka, Katrīna Struka un Helēna Rīta. Klāt nāk cēlāja un libero, kuras abas ir no Murjāņu Sporta ģimnāzijas. "Tā kā jāsaliek tikai kopā."

No 24. līdz 26. oktobrim tika aizvadīta treniņnometne Rīgā, bet pirmās pārbaudes spēles jau trešdien un ceturtdien Igaunijā pret vietējo U-17 izlasi. "Aizvadīsim pārbaudes spēles, tad sapratīsim, ko mums vajag tālāk," teica treneris. "Mēģināsim atrast vēl kādas pārbaudes spēles. Lielas nometnes īsti nesanāks, toties varēsim pagatavoties piecas dienas pirms kvalifikācijas turnīra Daugavpilī, kur uzspēlēsim pret vietējo klubu."

Latvijas meiteņu izlases galvenais treneris ir Itālijas speciālists Daniele Mario Kaprioti, kuram asistē Jānis Jerumanis un Ieva Ņečiporuka.

U-17 meiteņu izlases kandidātes, kuras piedalījās treniņnometnē Rīgā:

Rīgas Volejbola skola – Helēna Rīta, Elizabete Barone (MSĢ), Rūta Putene, Šarlote Šlitere, Anabella Maļina;

Jelgavas NSC – Līva Ēbere;

Ādažu BJSS – Karmena Struka (MSĢ), Katrīna Struka (MSĢ);

Limbažu novada sporta skola – Marta Beatrise Gintere;

Jūrmalas sporta skola – Bonija Beāte Runce (MSĢ), Linda Račiņa;

Kuldīgas novada sporta skolai – Kristiāna Muižarāja, Anete Rūtenberga, Paula Bērziņa;

Talsu NSS – Kerija Vilsone (MSĢ).