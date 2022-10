Latvijas volejbola izlases galvenais treneris Gogols vadīs treneru kursus

22. novembrī, Rīgas Volejbola skolā, Cieceres ielā 9, norisināsies treneru kursi volejbolā, kurus vadīs Latvijas vīriešu izlases galvenais treneris Mihals Meško Gogols no Polijas, kurš ir strādājis gan par statistiķi, gan trenera palīgu, gan galveno treneri, informēja Latvijas Volejbola federācija.

No 2016. līdz 2021. gadam Gogols ir trenējis dažādus Polijas klubus, no 2019. līdz 2021. gadam vadot Polijas superklubu Belhatovas "Skra". No 2018. līdz 2021. gadam Gogols bija Polijas izlases trenera Vitala Heinena asistents, kopā ar Polijas valstsvienību 2018. gadā uzvarot pasaules čempionātā, bet pēdējos divos Eiropas čempionātos izcīnot bronzas medaļas. Kā Latvijas vīriešu valstsvienības vadītājs Mihails Gogols tika apstiprināts pagājušajā gadā un jau sezonu ir nostrādājis Latvijā, ar izlase startējot gan CEV Zelta līgas turnīrā, gan piedaloties Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā.

Kursu teorētiskajā daļā tiks aplūkota volejbola elementu tehnika, kā arī gatavošanās spēlei un analīze, bet praktiskajā daļā – serve, aizsardzība, efektīva uzbrukuma taktika, kā arī darbs ar cēlājiem.

"Šī ir iespēja satikties ar treneriem un izskaidrot, kā es redzu volejbolu, kā es vēlos, lai tiek spēlēts nacionālajā izlasē, kādas ir manas idejas, principi un ko es gribētu mainīt Latvijā. Gribētu parādīt procesu, kurā esam iekšā, jo process nav pabeigts. Tas tikko ir sācies. Izlasē tas vienmēr ir ilgtermiņa process, jo vasarā nav daudz laika darbam. Tāpēc ir jāstrādā vairāki gadi, lai ko mainītu," stāsta Gogols. "Esmu atvērts un vēlos sniegt savu skatupunktu, tāpat esmu atvērts arī treneru skatupunktam. Esmu gatavs diskutēt un atbildēt uz jautājumiem. Esmu diezgan drošs, ka varu mācīties arī no viņiem."

"Vēlos parādīt savu bloka un aizsardzības sistēmu, jo es patiešām tai ticu un mēs to vasarā uzlabojām. Otra lieta ir uzbrukumu efektivitāte, ne tikai uzbrūkot bez kļūdām, bet mēģinot arī gūt punktus un saskatīt iespējas, kā to izdarīt. Kursos vairāk runāšu par tehniku, jo tas ir kaut kas, ko mēs varam ievērojami uzlabot īsā laika sprīdī. Koncentrēšos uz to, lai treneriem dotu vairāk instrumentu. Katram trenerim ir sava darbnīca, kurā viņš veic savus darbus. Mana doma ir dot viņiem vairāk instrumentu, kas var palīdzēt arī rutinētā ikdienas klubu darbā, kā arī palīdzēt spēlētājiem progresēt, it īpaši jauniem spēlētājiem," īsumā kursa saturā ļauj ielūkoties Polijas speciālists.