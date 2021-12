Latvijas volejbolā trešais starptautiskās kategorijas tiesnesis vai šī amata kandidāts

No deviņas dienas ilgiem kursiem no 12. – 20. decembrim, Itālijas mazpilsētiņā Kaorlē, kurā norisinājās otrie Eiropas Starptautisko tiesnešu kandidātu kursi (EIRC - European International Refereeing Candidate Course), ar sertifikātu ir atgriezies Rolands Piševs, kurš Latvijas klasiskā volejbola saimē ir kļuvis par šobrīd tikai trešo, kurš tiesnešu aprindās ir starptautiskās kategorijas tiesnesis vai šī amata kandidāts.

Šāds amats ir šobrīd Latvijā vienīgajam starptautiskās kategorijas tiesnesim liepājniekam Salvim Kurtišam, bet šāda ranga tiesneša kandidāti ir Piševs un Iļja Miņins. Pludmales volejbolā starptautiskā kategorija ir Egīlam Tišanovam.

Piševs stāsta, ka mācības 76 kilometru attālumā no Adrijas jūras pērles Venēcijas gan nebija nekāda vieglā pastaiga: "Kursi bija diezgan intensīvi. Visas dienas garumā bija testi un viktorīnas. Neļāva atslābt. Lai iegūtu starptautiskās kategorijas tiesneša kandidāta sertifikātu, bija nepieciešams sekmīgi nokārtot trīs kursu daļas. Bija teorētiskais gala tests, bija jādemonstrē zināšanas mutiskajā eksāmenā, kurā uz teorijas jautājumiem bija jāatbild sarunas veidā, un pēdējās dienās bija jātiesā spēles turnīrā. Turklāt spēlēs biju ne tikai pirmā vai otrā tiesneša, bet arī līnijtiesneša un spēles sekretāra lomā, strādājot ar elektroniskajiem protokoliem. Beigās saņēmu sertifikātu un vērtējumu "ļoti labi"."

Kursos bija aptverta plaša tēmu izvēle – vēsturiski jautājumi, pasaules volejbola tiesnešu sistēma, starptautisko volejbola organizāciju (FIVB un CEV) vērtību sistēma, spēles vadīšana un, protams, spēles noteikumi.

Starptautiskās kategorijas tiesneša kandidāts slavē Latvijas tiesnešu skolu, jo praktiskajā daļā eksaminētāji atzinīgi novērtēja viņa žestus. Tāpat viņš ir pateicīgs Latvijas Volejbola federācijai (LVF) un LVF Tiesnešu komisijai, kas izvirzīja Piševa kandidatūru kursiem un atbalstīja viņu, gatavojoties tiem. Rolands stāsta, ka arī sagatavošanās laiks līdz kursiem bija ļoti saspringts, taču kolēģi tiesneši palīdzēja sarūpēt mācību vielu, kuras apgūšana vēlāk lieti noderēja kursos, kurus absolvēja 26 kursu dalībnieki no 23 valstīm.

Pusaudža vecumā volejbolu spēlēt Rolands sāka, kaimiņos dzīvojošā Aivara Siļutina pamudināts. Savukārt tiesāšanai viņu pievērsa volejbolista treneris Rīgas Volejbola skolā Andris Leitis.

"Varbūt Leitis redzēja, ka es ar savām dotībām kā spēlētājs neko daudz nesasniegšu. Toties tagad tiesāšanas pieredze man jau ir apmēram 20 gadus sena," lēš Piševs.

Līdz šim Rolands pārsvarā ir tiesājis Latvijas čempionāta spēles. Tomēr viņa kontā ir Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) spēles, Latvijas vīriešu un sieviešu izlašu pārbaudes mači, kā arī Baltijas līgas finālčetrinieka cīņas, ko Piševs vērtē kā savu pagaidām augstāko virsotni tiesāšanā.

Tagad Piševam jāgaida nosūtījums uz attiecīgas kategorijas sacensībām, kurās viņa darbība tiks rūpīgi vērtēta. Lai iegūtu starptautiskā tiesneša statusu, jāpiedalās vairākos starptautiskos turnīros, kuros dalību apliecina tiesnešu delegāts ar savu parakstu.