Latvijas volejbolisti ar bālu sniegumu noslēdz Zelta līgas spēles

Latvijas volejbola izlase svētdien, 16. jūnijā, Zelta līgas pēdējā spēlē, parādot ļoti bālu sniegumu, ar 0-3 (18:25, 16:25, 14:25) piekāpās Turcijas valstsvienībuai.

Latvija šajā sezonā Zelta līgas sešās spēlēs guva trīs uzvaras, lai gan iesāka ar diviem zaudējumiem. Divi no trijiem zaudējumiem (un abi ar 0-3) piedzīvot cīņās ar Turciju, kas no šīs grupas iekļuva finālturnīrā. Turcija būs viena no galvenajām kandidātēm uz uzvaru Zelta līgā, bet Latvija savā grupa negaidīti izcīnīja otro vietu un saglabāja vietu Eiropas Zelta līgā.

Latvija aizvadīja savu sliktāko spēli šīs sezonas Zelta līgā. Atšķirībā no abu komandu pirmās tikšanās Turcijā, Latvija nevienā no trīs setiem nespēja izrādīt pretestību seta galotnē, visos setos jau vidū zaudējot ar 4-5 punktiem un starpūbu nespējot sadeldēt.

SPēle ilga vien 63 minūtes. Latvijas izlases labā 10 punktus guva Kristaps Platačs, septiņi punkti Tomam Vanagam, bet pa pieciem punktiem Vladislavam Blumbergam un Armandam Āboliņam, kurš laukumā iznāca vien trešajā setā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi no sporta nama "Daugava".