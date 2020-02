Latvijas volejbolisti 'Credit24' Meistarlīgā noskaidro ceturtdaļfināla pāru pretiniekus

Pēc pēdējām "Credit24" Meistarlīgas pamatturnīra spēlēm svētdien, 23. februārī, kļuva zināms, ka SK "Jēkabpils Lūši" ceturtdaļfinālā tiksies ar "Parnu VK", RTU/"Robežsardzes" puiši spēlēs ar Tallinas "Selver", bet VK "Biolars"/Jelgava pretinieki būs pamatturnīra uzvarētāja "Saaremaa VK", portālu "Delfi" informē Latvijas Volejbola federācijas pārstāvji.

"Credit24" Meistarlīgā pēdējā pamatturnīra sacensību nedēļā pa divām spēlēm aizvadīja Jēkabpils un Murjāņu volejbolisti, uzņemot vienus un tos pašus pretiniekus.

SK "Jēkabpils Lūši" sestdien ar 2-3 (25:20, 19:25, 25:22, 25:27, 12:15) piekāpās Tallinas "TalTech", zaudējot cerības pakāpties augstāk par ceturto vietu un pretī ceturtdaļfinālā saņemot Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera Avo Kēla vadīto "Parnu VK" ar Kristapu Plataču ierindā. Savukārt viesi ar šo panākumu nodrošināja septīto vietu, atstājot aiz sevis Jelgavas volejbolistus. Svētdien ar 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 20:25) tika atzīts "Bigbank Tartu" pārākums.

Pirmajā spēlē 21 punktu mājiniekiem guva Pāvels Jemeļjanovs, trīs no tiem sapelnot blokā un divus – servējot. 12 punkti tika Armandam Āboliņam, desmit – Ērikam Voroņko, bet blokā izcēlās Zigurds Adamovičs, šajā elementā gūstot četrus no deviņiem punktiem. Otrajā mačā Voroņko guva 14, Vladislavs Blumbergs – 13, Adamovičs – 12 punktus, trīs no tiem sakrādams blokā, bet Jemeļjanovs un Rihards Puķītis nopelnīja pa 9 punktiem. Talliniešiem 24 punktus, no tiem trīs – blokā, pirmajā cīņā savāca Mihkels Nūts, bet Tartu vienībā 20 punktus guva Kērtiss Stoktons.

"Abas spēles mums principā neko vairs neizšķīra," nedēļas nogali komentēja mājinieku galvenais treneris Mārcis Obrumans. "Svarīgi bija atgūt pārliecību par savām spējām. Vakar netikām tam pāri, bet šodien vairs par rezltātu nebija jādomā vispār, jo vieta mainīties vairs nevarēja, un spēlējām brīvāk."

Treneris bija apmierināts ar zaudējumu četros setos spēcīgajai Tartu komandai, piebilstot, ka sliktāk būtu uzvarēt ar sliktu spēli. "Šī bija pozitīva augsne, lai izslēgšanas mačos spēlētu labāk nekā pēdējos divos mēnešos. Laukumā redzētais šodien manī raisa pozitīvas emocijas."

OC "Limbaži"/MSĢ vispirms spēlēja ar "Bigbank Tartu", Limbažos piekāpjoties ar 0:3 (15:25, 10:25, 22:25), bet pēc tam ar 3:0 (25:19, 25:22, 25:18) apspēlēja "TalTech" komandu. Pirmajā mačā Murjāņu vienībai 14 punktus guva Kristaps Šmits, un ar 12 punktiem palīdzēja Patriks Pinka, kamēr viesiem 11 punkti Mihkelam Tanilam. Otrajā spēlē Šmitam 16 punkti, no kuriem trīs – blokā, bet talliniešiem 18 punktus sakrāja Janno Iunpū.

"Gribējās uz pozitīvas nots pabeigt čempionātu," pēc uzvaras jokoja Murjāņu komandas galvenais treneris Lauris Iecelnieks. "Sākām čempionātu, savā laukumā ar šokējošu 2:3 pret "Saaremaa VK", tikai sezonas vidus vēl jāatrod. Pretiniekiem nebija viss pamatsastāvs, bet arī mums visu maču labi nospēlēja pirmoreiz pamatsastāvā izgājušais 15 gadus vecais Kristiāns Fokerots."

VK "Biolars"/Jelgava puiši pamatturnīru viesos septiņu cilvēku sastāvā pabeidza ar 0:3 (18:25, 18:25, 19:25) zaudējumu Arta Caica pārstāvētajai "Saaremaa VK" komandai, ieņemot astoto vietu un gaidot, kura no komandām svētdien kļūs par pamatturnīra uzvarētāju un jelgavnieku pretinieku ceturtdaļfinālā. VK "Biolars"/Jelgava rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Ruslans Sorokins, bet 11 punktus savāca Aleksandrs Kudrjašovs. Tikmēr viesiem cēlājs Artis Caics laukumā saspēli diriģēja visu maču un guva trīs punktus. Divi no tiem sakrāti blokā un viens – uzbrukumā. Rezultatīvākais saliniekiem ar 12 punktiem bija Daniels Masiels.

Dienu vēlāk Sāmsalā viesojās RTU/"Robežsardzes" volejbolisti, kuri Kuresārē piekāpās mājiniekiem ar 0:3 (22:25, 15:25, 15:25), apsveicot Caicu un viņa komandasbiedrus ar uzvaru pamatturnīrā un visticamāk – ar finālčetrinieka rīkošanu. Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Gatis Garklāvs, 9 punkti Aleksandram Avdejevam. Saliniekiem, kuri plaši variēja ar rezervēm, rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Henri Treials, bet Caics laukumā nāca uz maiņu vien pirmajā setā un punktus neguva.

Savukārt Avo Kēla vadītā "Parnu VK" ar Kristapu Plataču ierindā sestdien finišēja ar 1:3 (25:21, 22:25, 19:25, 15:25) zaudējumu mājās "Selver" un sveica pretiniekus ar trešo vietu pamatturnīrā. Platačs spēlēja vien pirmajos divos setos un guva četrus punktus. Rezultatīvākais pērnaviešiem ar 13 punktiem bija Tāvets Lepiks, bet Timo Lihmuss Tallinas vienībā guva 18 punktus.

Pamatturnīrā ar 62 punktiem 24 spēlēs uzvarēja "Saaremaa VK". 61 punktu sakrāja "Bigbank Tartu", 49 punktus – Tallinas "Selver", 42 – SK "Jēkabpils Lūši", 36 – "Parnu VK". 26 punktus izcīnīja RTU/"Robežsardze", 20 – "TalTech", 17 – VK "Biolars"/Jelgava komanda un 11 punktus – OC "Limbaži"/MSĢ.

Ceturtdaļfinālā līdz divām uzvarām tiksies "Saaremaa VK" ar VK "Biolars"/Jelgava, "Bigbank Tartu" - ar "TalTech", "Selver" - ar RTU/"Robežsardzi" un "Parnu VK" - ar SK "Jēkabpils Lūši".