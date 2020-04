Latvijas volejbolists Petrovs arī nākamajā sezonā spēlēs Ņižņijnovgorodas ASK

Latvijas izlases cēlājs Deniss Petrovs pagarinājis līgumu ar Krievijas klubu Ņižņijnovgorodas ASK, vēsta Latvijas Volejbola federācija.

Petrova pārstāvētā ASK komanda Krievijā sezonu noslēdza 11. vietā. Spēles pēc pamatturnīra koronavīrusa dēļ atcēla, līdz ar to ASK klubam saglabājot vietu superlīgā. Komandas valsts spēcīgākajā volejbola līgā tika sarindotas tādā secībā, kādā tās atradās pēc pamatturnīra.

"Citās valstīs vietas nesadalīja, Krievijā Novosibirskas "Lokomotīve" ir čempione, mums ir 11. vieta. Medaļas gan mums neviens nedos," smejas Latvijas izlases pamatcēlājs. "Labi, ka mums nevajadzēja spēlēt "play-out" par tiesībām palikt spēcīgākajā līgā. Tajā spēlētu četras komandas, un visas gribētu palikt augstākajā divīzijā. Varētu teikt, ka paveicās."

Ņižņijnovgorodas ASK klubs pēc pamatturnīra ar 16 punktiem un 6 uzvarām 19 spēlēs ieņēma 11. vietu 14 komandu konkurencē. "Play-out" sacensībās vājākā komanda izkristu uz pēc spēka otro Krievijas līgu – Augstāko līgu A, bet otra vājākā pārspēlēs tiktos ar otru spēcīgāko otrā ešelona pārstāvi.

No 27. līdz 29. martam Ufā vajadzēja notikt pirmajam no diviem "play-out" visu četru komandu sabraukumiem, bet 28. martā tika pasludināts sezonas nobeigums. Tobrīd Petrova pārstāvētajam klubam ar 20 punktiem, bet tikai piecām uzvarām (šis rādītājs Krievijā ir galvenais vietu sadalē) sekoja Ufas "Ural", 14 punkti un 5 panākumi bija Ņīžņevartovskas "Jugra-Samotlor" un 8 punkti ar 3 uzvarām – Novokuibiševskas "Nova". Noslēdzošais aplis bija paredzēts Ņižņijnovgorodā.

Tikai viena uzvara vairāk būtu ierindojusi ASK vietu labāko desmitniekā, kas cīnītos "play-off" spēlēs, un būtu jau nodrošināta vieta superlīgā arī nākamsezon.

"Zaudējām dažas spēles, kuras varējām vinnēt, taču vēl nebijām saspēlējušies un sapratuši, ka varam izdarīt vairāk. Un vilciens jau bija aizgājis," stāstīja Petrovs. "Zaudējām trīs mačus pret pastarīšiem, kurus it kā vajadzēja uzvarēt (pret visām trim komandām, ar ko vajadzēja spēlēt "play-out" turnīrā). Tas bija sāpīgi. Turpretī negaidījām, ka varam uzvarēt Sanktpēterburgas "Zeņit" un Novijurengojas "Fakel" (ieņēma attiecīgi 5. un 6. vietu). Bija patīkami."

Superlīgas debitantei Ņižņijnovgorodas komandai bija uzdevums saglabāt vietu spēcīgāko skaitā, taču brīdī, kad vienība varēja tikt "play-off", arī kluba vadība mudināja izmantot iespēju, jo labāko desmitnieks jau garantēja vietu labāko vidū arī 2020./2021. gada sezonā.

"Kluba vadība mums atgādināja ar to, ka iekļūšana labāko desmitniekā visdrīzāk beigtos ar divām spēlēm, un mēs esam brīvi," komandas pozīcijas pirms pēdējām spēlēm skaidroja Petrovs.

Pirmās trīs spēles ne Deniss, ne otrs vienības leģionārs francūzis Džons Vendts spēlēt nedrīkstēja. Eiropas Volejbola konfederācija (CEV) bija aizliegusi leģionāriem doties laukumā, kamēr tika noskaidrots, vai ASK nav saistīta ar pilsētas iepriekšējās volejbola komandas parādiem. Tomēr beigās viss laimīgi nokārtojās.

"Pretinieki pirmajās trīs cīņās bija gana spēcīgi, un tās spēles būtu labi piemērotas, lai mēs iespēlētos, ja arī punktus negūtu," atcerējās ASK cēlājs. "Beigās tomēr sezonas mērķi izpildījām, un visi bija priecīgi. Arī es pārsvarā koncentrējos tam, lai mēs sasniegtu mērķi, un lieki nedomāju par to, ko vēl varētu sasniegt. Protams, visi būtu vēl laimīgāki, ja mēs debijā uzreiz būtu iekļuvuši "play-off" spēlēs."

Cēlājs, bez kura nav iedomājama šā brīža Latvijas izlase, sezonas laikā nevarēja sūdzēties par pavadīto laiku laukumā. "Tāda arī bija doma, nākot uz šo klubu, ka spēlēšu daudz," teica Petrovs. "Protams, bija taktiskās maiņas, lai atpūstos. Bija arī cīņas, kurās varēja darīt visu ko, bet pretinieki vienalga bija spēcīgāki. Tad treneris ļāva uzspēlēt arī tiem, kas ikdienā spēlējuši mazāk. Esmu priecīgs, ka spēlēju, jo meklēju tādas komandas, kurās es varu spēlēt, nevis sēdēt uz rezervistu soliņa un gaidīt savu došanos laukumā. Man galvenais ir spēlēt labā čempionātā pret labām komandām. Viss izdevās, kā es gribēju."

Deniss jau vienojies ar Ņižņijnovgorodas klubu par sadarbību arī nākamajā sezonā, tādēļ nedaudz aizkavējies Krievijā. "Klubs bija apmierināts ar manu spēli šosezon, un parakstījām vienošanos arī uz nākamo sezonu," saka volejbolists.

"Bija iespēja tikt mājās, bet es to nevarēju izdarīt, lidojot pa tiešo no Krievijas uz Latviju. Vajadzēja ceļot caur trešajām valstīm," palikšanas iemeslus Krievijā skaidroja Deniss. "Šeit vēl mierīgi varēja ārā paskriet, kaut arī zāles un fitnesa klubi bija ciet. Tāpēc labāk paliku, nevis sēdēju Latvijā divas nedēļas karantīnā. Mājās sēdēt es varu arī šeit. Pagaidīšu, kad robežas būs vaļā un būs pieejami tiešie lidojumi."

Vīza volejbolistam ir līdz 31. maijam, un klubs solījies apmaksāt dzīvokli arī pēc 30. aprīļa, ja būs tāda vajadzība.

"Vīrusu redzējis neesmu. Mums te nav tik daudz cilvēku kā Maskavā vai Sanktpēterburgā. Ir diezgan mierīgi, un visi sēž mājās," viņš turpināja. "Krievija kā viena no pēdējām beidza volejbola čempionātu. Tikai tad, kad Ervins N'Gapets no Kazaņas "Zeņit" dabūja vīrusu, sacensības apturēja. Bija pārtraukums, un viņam ļāva aizlidot mājās. Kad viņš atgriezās, viņam konstatēja vīrusu. Vairāk, liekas, neviens arī nesaslima."

Spēlētājs ir apmierināts ar spēļu zāli, kura, lai gan nedaudz mazāka nekā iepriekšējā sezonā Sanktpēterburgā, tomēr vienmēr bijusi pilna. "Bija patīkami spēlēt," atceras volejbolists, atzīmējot arī labo organizāciju klubā. Viss, kas bija nepieciešams, bija vai tika sagādāts.

Kopīgais komandas pasākums sezonas beigās vīrusa dēļ gan nenotika, spēlētājiem atvadoties "WhatsApp" vidē.

Vasaras sākumā Latvijai starptautisko spēļu kalendārā tika plānotas Eiropas Sudraba līgas sacensības, kuras visdrīzāk tiks atceltas. Savukārt augusta beigās paredzēts sākt Eiropas meistarsacīkšu atlases turnīru, kurā Latvija ir vienā grupā ar Spāniju, Moldovu un Kipru.

"Oficiālas informācijas par kvalifikācijas turnīra atcelšanu nav bijis," teica Petrovs. "Jāseko līdzi informācijai. Pagaidām jāuztur sevi formā – mājās vai ja ir kādas citas iespējas. Ceru, ka pēc mēneša vai diviem mums būs iespēja labi sagatavoties un cīnīties par iekļūšanu Eiropas čempionāta finālturnīrā."

Volejbolists Krievijas spēcīgākajā čempionātā aizvadīs jau sesto gadu. Pussezona bez spēlēšanas CEV sankciju dēļ pagāja Ņižņijnovgorodas kluba priekštecī, bet trīs ar pusi sezonas Petrovs pavadīja Ļeņingradas apgabala "Dinamo".