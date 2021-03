Latvijas volejbols ārzemēs: Saušs kļūst par Somijas čempionu, Cielavs – vicečempions

Otrdien uzvaru Somijas čempionāta finālā izcīnīja un pie uzvarētāju kausa cīņā ar cita Latvijas volejbolista Markusa Cielava pārstāvēto komandu tika Romāns Saušs. Pārsteigumu pirmajā "play-off" kārtā Krievijā sagādāja Denisa Petrova klubs, ar uzvaru pār 2020. gada čempioni Atēnu "Panathinaikos" un pirmo vietu Grieķijā pamatturnīru pabeidza Hermana Egleskalna pārstāvētā Pirejas "Olympiacos", divas uzvaras Ukrainas čempionāta pusfinālā Uģa Krastiņa vadītajai Ļvivas "Barkom-Kažaņi", bet ar devīto uzvaru pēc kārtas Kiprā finišēja Jānis Jansons.

Vīrieši

Somijas čempionāta izslēgšanas spēļu finālā latviešu pārstāvēto komandu cīņā vispirms pārāka ar 3-1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:11) bija Markusa Cielava pārstāvētā "Savo Volley", tomēr divās nākamajās uzvarēja un zelta medaļas izcīnīja Romāna Sauša pārstāvētā "VaLePa Sastamala Tampere". Vispirms Sastamalā "VaLePa" revanšējās ar 3-1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:21), bet otrdien izšķirošajā sērijas cīņā svinēja uzvaru viesos ar 3-0 (25:13, 25:21, 25:20).

Pirmajā spēlē ar 16 punktiem Saušs dalīja komandas rezultatīvākā spēlētāja laurus, vienu punktu gūdams ar servi, bet otrajā viņa rēķinā 14 punkti, no kuriem trīs gūti ar servi un viens – blokā. Trešajā mača viņa kontā 11 punkti, no kuriem viens gūts ar netveramu servi, kā arī teicama uzbrukumu efektivitāte, 63% uzbrukumu gūstot punktu.

Cielavs divās pirmajās spēlēs bija pieteikumā, bet laukumā nedevās. Otrdien viņš uz maiņu iesaistījās cīņā pirmajā setā, taču punktus neguva.

Saušam pēc izcīnīta Somijas kausa šī jau ir otrā trofeja šosezon.

Deniss Petrovs kopā ar Ņižņijnovgorodas ASK Krievijas čempionāta kvalifikācijas kārtas otrajā mačā mājās negaidīti pārliecinoši ar 3-0 (25:22, 25:23, 25:19) revanšējās Novijurengojas "Fakel", sērijā līdz divām uzvarām panākot 1-1. No četriem pirmās kārtas kvalifikācijas pāriem ASK bija vienīgā zemāk izsētā komanda, kas tika līdz izšķirošajai trešajai spēlei viesos.

Latvijas izlases cēlājs guva divus punktus – pa vienam uzbrukumā un blokā.

Izšķirošo spēli ASK aizvadīs trešdien izbraukumā.

Grieķijā Hermana Egleskalna pārstāvētā Pirejas "Olympiacos" ar uzvaru viesos pār pagājušā gada čempioni Atēnu "Panathinaikos" pabeidza pamatturnīru. "Olympiacos" pārspēja galvaspilsētas klubu ar 3-1 (25:21, 29:27, 23:25, 25:19).

Latvijas diagonālais uzbrucējs ar 24 punktiem kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieku, vienu punktu gūstot ar "eisu" un četrus – blokā.

Ar 39 punktiem 14 spēlēs "Olympiacos" pamatturnīrā ieņēma pirmo vietu astoņu komandu konkurencē, par deviņiem punktiem apsteidzot tuvākos sekotājus.

Čempionvienība tiks noteikta četru labāko komanda turnīrā.

Ukrainas meistarsacīkšu pusfinālu ar divām pārliecinošām uzvarām mājās sākusi Uģa Krastiņa vadītā Ļvivas "Barkom-Kažaņi" vienība, kas ar 3-0 (26:24, 25:18, 25:21) un 3-0 (25:18, 25:23, 25:16) pārspēja Žitomiras VK "Žitiči-PNU".

Sērijā vadībā ar 2-0 ir Ļvivas vienība.

Kipras čempionātu ar devīto uzvaru pēc kārtas pabeidza cēlāja Jāņa Jansona pārstāvētā Nikosijas APOEL, kas spēlē par 6.–9. vietu mājās ar 3-0 (25:18, 25:13, 25:18) sagrāva Frenaras "Olympias".

Jansons laukumā aizvadīja gandrīz visu maču, pēdējo punktu izspēlē otrajā un trešajā setā, kad viss jau bija izšķirts, laižot laukumā arī Jansona rezervistu.

APOEL cīņā par 6.–9. vietu ar 33 punktiem 22 spēlēs ieņēma sesto vietu. APOEL uzvarēja 11 cīņās.

Sievietes

Austrijas čempionāta pusfinālu cīņā par 5.–8. vietu ar uzvaru sākusi Ingrīdas Šveigeres un Ineses Raciņas pārstāvētā "PSV VBG Salzburg", kas izbraukumā ar 3-0 (26:24, 25:20, 25:16) pieveica "SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz".

Šveigere sakrāja deviņus punktus, pa vienam gūdama ar bloku un servi, bet Raciņas nebija pieteikumā.

Sērijā ar 1-0 vadībā ir Zalcburgas klubs.

Kalendārs

Vīrieši

Krievija, Deniss Petrovs

31.03. 15.00 Novijurengojas "Fakel" – Ņižņijnovgorodas ASK

Šveice, Edvarts Buivids

03.04. 15.30 "Lindaren Volley Amriswil I" – Ženēvas "Chenois"

Ukraina, treneris Uģis Krastiņš

01.04. 18.00 Žitomiras VK "Žitiči-PNU" – Ļvivas "Barkom-Kažaņi"

02.04. 12.00 Žitomiras VK "Žitiči-PNU" – Ļvivas "Barkom-Kažaņi" (ja nepieciešams)

Sievietes

Austrija, Ingrīda Šveigere, Inese Raciņa

30.03. 20.00 "PSV VBG Salzburg" – "SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz"

Francija, EFB, Enija Bidzāne

03.04. 19.00 "Union Sportive De Villejuif" – "Stella EDU SP Calais"