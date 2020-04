Levinska: volejbola aģenti palīdzēja izprast, kas mani gaida ASV

Šī brīža labākajai Latvijas volejbolistei Martai Kamēlijai Levinskai, kura karjeru izvēlējusies turpināt Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA), lēmumu palīdzējuši pieņemt aģenti, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Jau ziņots, ka pagājušās sezonas Baltijas līgas čempionvienības "Rīgas Volejbola skola" (RVS) pārstāve Marta Kamēlija Levinska pievienojusies Arizonas Štata universitātes komandai "Sun Devils".

Oficiāli Arizonas štata universitātes (ASU) studente Levinska ir jau divas nedēļas, taču pats augstskolas izvērtēšanas process ilga apmēram četrus mēnešus, jo jau decembrī pie volejbolistes vērsās vesela rinda ASV augstskolu.

"Lēmumu centos pieņemt pati, lai gan arī divi volejbola aģenti palīdzēja izprast, kas mani gaida ASV universitātēs," par izvēles procesu saka aizvadītās sezonas Baltijas līgas finālčetrinieka vērtīgākā spēlētāja.

Ar laiku Levinska izvēlējās trīs "finālistes" augstskolas, ko bija nolēmusi apmeklēt, lai pieņemtu gala lēmumu.

"Apmeklējumi tika atcelti koronavīrusa dēļ, un lēmumu nācās pieņemt pašai. Skatījos videotūres, pētīju augstskolu informāciju un skolu reitingus," par apgrūtināto izvēles procesu stāsta volejboliste. "ASU ir viena no labākajām augstskolām izglītības ziņā, un volejbolā "Sun Devils" spēlē ASV studentu čempionāta NCAA pirmās divīzijas spēcīgākajā konferencē "Pac-12". Sapratu, ka šeit vislabāk varēšu apvienot kvalitatīvas mācības ar volejbola prasmju izkopšanu."

No "Pac-12" rindām nāk arī 2018. un 2019. gada studentu čempionāta uzvarētāja Stenfordas Universitāte.

Sportistei arī bija varianti studēt kādā no Latvijas augstskolām un doties spēlēt volejbolu profesionāli uz kādu no Eiropas klubiem, kādu laiku aizmirstot par studijām, taču par labāko tika atzīts ASV variants, jo tas piedāvā gan labu mācību, gan volejbola spēles līmeni.

Pagaidām vēl 18 gadus vecā sportiste nezina, ko komanda no viņas sagaida, jo par to nav runāts. Viņai patīk, ka vienības galvenā trenere ir no Eiropas – Serbijas pārstāve Sanja Tomaševiča, kura pati izbaudījusi studijas ASV. Tomaševiča savulaik atzīstami spēlēja volejbolu, divreiz kļūstot par Grieķijas čempionāta uzvarētāju un kausa ieguvēju, bet reizi to pašu iespējot Šveicē. 2005. gadā Tomaševiča Vašingtonas Universitātes sastāvā kļuva par NCAA čempionāta uzvarētāju un tika iekļauta finālčetrinieka simboliskajā izlasē.

Serbu speciāliste komandu vada trešo sezonu, augstskolas rezultātiem pakāpeniski uzlabojoties. 2017. gadā "Pac-12" ietvaros aizvadīto spēļu bilance bija 0-20, gadu vēlāk – 5-15, bet aizvadītajā sezonā – jau 9-11, visās spēlēs panākot pozitīvu uzvaru un zaudējumu starpību 17-14.

Par norises gaitu Levinskai pagaidām skaidrība nav esošās situācijas dēļ. Ja studijas nepārklāsies ar izlases plāniem, redzēsim viņu arī izlases sastāvā Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs.

"Par došanās termiņiem uz ASV koronavīrusa dēļ vēl nav īsti zināms, tāpat – par izlasi, kad notiks spēles," klāsta Marta. "Augstskolas trenere atbalsta, ka es trenējos vasarā. Vienīgais, ja spēles būs septembrī vai oktobrī, būs jādomā, ko darīt, jo mācības augstskolā sākas septembra pirmajā pusē."

"Sun Devils" basketbola komandas viens no labākajiem spēlētājiem savulaik bija Rihards Kuksiks. Levinska jau ir izpētījusi, ka šobrīd universitātē studē divi Latvijas hokejisti – aizsargs Gvido Jansons un uzbrucējs Filips Buncis.