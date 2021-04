LVF labo pieļauto kļūdu un piešķir naudas balvu Eiropas U-18 čempionāta vicečempioniem

Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ikmēneša valdes sēdē notika diskusijas un lemšana par būtiskiem jautājumiem volejbola attīstībai ilgtermiņā, proti, spēlētāju licencēšanas un pludmales volejbola programmu akreditēšana, un apstiprināts LVF Senioru komisijas sastāvs. Tāpat tika pieņemts lēmums piešķirt naudas balvu pludmales volejbolistu pārim Fokerots/Ābelītis par sasniegumiem U-18 Eiropas čempionātā, informēja LVF.

Valdes sēdes darba kārtībā viens no jautājumiem bija par pludmales volejbolistu Kristiana Fokerota un Kārļa Ābelīša prēmēšu saistībā ar izcīnīto sudraba medaļu 2020. gada U-18 Eiropas čempionātā. Sēdē tika nolemts pludmales volejbola pārim Fokerots/ Ābelītis un viņu trenerim Laurim Iecelniekam piešķirt naudas balvu 11 000 eiro apmērā no LVF līdzekļiem. Šāds lēmums tika pieņemts, jo aizvadītajā gadā, pārpratuma dēļ, LVF nesagatavoja atbilstošu pieteikumu naudas balvai par izciliem sasniegumiem sportā Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), paredzētajā kārtībā. "Apzinoties pieļauto kļūdu un vienlaikus atzinīgi novērtējot sportistu un viņu trenera panākumus, kā arī pamatojoties uz MK noteikumiem, LVF valde vienbalsīgi lēma piešķirt naudas balvu no saviem līdzekļiem. Vēlreiz apsveicam sportistus un viņu atbalsta komandu ar augstajiem sasniegumiem un vēlam jaunas uzvaras," lēmumu komentēja Jānis Buks, LVF prezidents.

Valdes sēdē tika apspriestas arī tādas stratēģiskās iniciatīvas kā spēlētāju licencēšana un pludmales volejbola programmas akreditēšana reģionos. Ar mērķi palielināt licencēto volejbolistu skaitu Latvijā, Valdes locekļi lēma vērsties pie LVF Komisijām, uzklausot komisiju locekļu priekšlikumus licencēšanas sistēmas izstrādē. Savukārt attiecībā uz pludmales volejbola programmu akreditēšanu LVF nāks klajā ar ieceri palīdzēt un atbalstīt sporta skolas, pašvaldības un klubus, kuri izrādīs vēlmi akreditēt pludmales volejbola programmu. Vienlaikus valdes locekļi vairākkārt uzsvēra, cik svarīga loma ir sporta skolu, pašvaldību un sporta klubu pašiniciatīvai akreditēt pludmales volejbola programmas.

Valdes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts arī LVF Senioru komisijas sastāvs. Tās vadītājs būs Jānis Kovals un tās sastāvā darbosies: Jānis Krastiņš, Janeks Ekurs, Arkādijs Strods, Pēteris Circāns, Inga Frīdenberga un Jevgenija Dedele.

Sēdē tika aktualizēts arī jautājums par "100+ draugi Latvijas volejbolam" programmas aktivizēšanu, kas 2020. gadā, Covid-19 situācijas dēļ, noritēja gausāk nekā būtu vēlams.