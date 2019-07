Mārtiņš Pļaviņš: ja nepamēģinātu spēlēt tālāk, vēlāk to nožēlotu

Neturpinādams spēli pēc iegūtās potītes traumas, Latvijas sportists vēlāk to būtu nožēlojis, atklāja pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš, kurš pārī ar Edgaru Toču aizvadītajā nedēļā Pasaules tūres četru zvaigžņu posmā Portugālē izcīnīja augsto trešo vietu.

Pasaules tūres pludmales volejbola posmā, kas norisinājās Portugāles pilsētā Ešpiņu, spēlē par trešo vietu Pļaviņš guva savainojumu, taču kopā ar Toču izcīnīja uzvaru. Pļaviņš pauda, ka lielāka skaidrība par traumas nopietnību būs šīs nedēļas laikā.

Lieliski aizvadīto turnīru aizēnoja spēlē par trešo vietu ar brālēniem Marko un Estebanu Grimaltiem gūtā trauma, kad pēc uzbrukuma sitiena Pļaviņš neveiksmīgi piezemējās, pagriežot potīti. Spēli ar nosaitētu kāju sportistam izdevās pabeigt, taču tas nebija viegli.

"Šonedēļ cītīgi staigāju uz Latvijas Olimpisko vienību uz procedūrām. Nedēļas beigās ārsti vērtēs vēlreiz, kāds ir mans veselības stāvoklis," teica Pļaviņš. "Pludmalē tāda trauma man gadījusies pirmoreiz, zāles volejbolā gan ir bijusi. Man liekas, ka smiltīs ir grūtāk atveseļoties, jo zālē nosaitē kāju, pamats ir stabils, un spēlē. Smiltīs virsma ir nestabila."

Volejbolists traumu guva bronzas spēles otrajā setā, kad rezultāts bija 11:10 latviešu labā. Punktu izdevās gūt arī epizodē, kad tika gūta trauma. Pēc kreisās kājas potītes nosaitēšanas Pļaviņš turpināja spēlēt, brīžiem burtiski uz vienas kājas. Pretinieki ar servēm meklēja tieši savainoto Pļaviņu, un, cik varēja, pāriniekam dzīvi atviegloja Točs.

"Viennozīmīgi bija vērts turpināt maču," par tā brīža izvēli saka Londonas olimpisko spēļu bronzas medaļnieks. "Pēdējoreiz medaļas Pasaules tūrē bijām ieguvuši 2018.gada februārī Irānā. Mēs nevaram izcīnīt godalgas katrā turnīrā, un zinu, ja nepamēģinātu spēlēt tālāk, vēlāk nožēlotu. Arī punkti olimpisko spēļu kvalifikācijā ir svarīgi, un mēs daudz varējām iegūt. Prieks, ka izdevās uzvarēt."

Pāris bija pieteikts arī šonedēļ Tokijā notiekošajam četru zvaigžņu turnīram, taču pēc traumas gūšanas nācās no brauciena uz Āziju atteikties. "Turnīrs būtu jāsāk no kvalifikācijas, un nevar zināt, kā tur ietu. Tāpēc nekas slikts nav noticis, ka neaizbraucām," sportists vērtēja notikušo no gaišās puses. "Tagad jāmēģina tikt ierindā uz nākamās nedēļas piecu zvaigžņu turnīru Vīnē. Ja ne, tad uz Eiropas čempionātu."

Šogad Eiropas meistarsacīkstes norisināsies no 6. līdz 11. augustam Maskavā.

Ešpiņu Točs ar Pļaviņu demonstrēja teicamu sniegumu. Tikai pirmajā un pēdējā turnīra spēlē par favorītu varēja nosaukt Latvijas duetu. Lai tiktu pusfinālā, nācās pārvarēt divu titulētu Brazīlijas, kā arī Spānijas pāru pretestību, vien pusfinālā piekāpjoties olimpiskajam čempionam Alisonam Seruti un Alvaru Filju.

"Mums bija jātiek ārā no grupas," par cīņām Portugālē teica Pļaviņš. "Turpmāk mūsu zarā bija ielozēti brazīlieši, spāņi, atkal brazīlieši... Neērts zars, bet todien mēs veiksmīgi tikām galā, visās spēlēs uzvarot divos setos. Varējām atraisīti spēlēt. Zinājām, ka būs grūti vinnēt. Nebija spiediena, ka tas jāizdara par katru cenu. Visās spēlēs bijām vadībā jau pēc pirmā tehniskā pārtraukuma, un tas deva papildu pārliecību. Turklāt Portugālē bija dziļas smiltis. Tas bija parocīgi Edgaram, jo viņš no vietas lec gandrīz tikpat augstu kā ar ieskrējienu, kas pie tīkla ļāva cīnīties pat ar brazīlieti Evandru Gonsalvesu."

Jau ziņots, ka Ešpiņu Pasaules tūres posmā startēja arī otrs Latvijas vīru duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, kuri apstājās astotdaļfinālā. Latvijas pāris bija pagājušā gada Ešpiņu turnīra uzvarētāji.

Iepriekš šī turnīra sieviešu kvalifikāciju nepārvarēja Latvijas duets Anastasija Kravčenoka/Tīna Graudiņa.