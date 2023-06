Namiķe/Brailko pēc zaudējuma norāda uz pretinieču pieredzi

Latvijas pludmales volejbola duets Anete Namiķe/ Varvara Brailko pēc zadējuma Jurmalas "Beach Pro Tour" "Challenge" posma pamatsacensību pirmajā spēlē atzina, ka cīņā izšķirošs faktors bija pieredze.

Ziņots, ka pamatturnīra pirmajā spēlē Namiķe/ Brailko ar 0-2 (24:26, 14:21) piekāpās šveicietēm, olimpiskajām bronzas medaļniecēm Joanai Mēderei un Anukai Veržē-Deprē. Tagad cīņā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs Latvijas duets tiksies ar lietuvietēm Moniku Pauļikienii un Aini Raupelīti (14.), kuras arī piedzīvoja neveiksmi pirmajā spēlē.

"Par pirmo setu varam pasmaidīt – tiešām labi nospēlējām un bija iespēja uzvarēt pirmo setu, bet pretinieces šoreiz bija spēcīgākas. Varējām just, ka pretiniecēm ir liela pieredze un spēlē ar lielu pārliecību. To varēja just spēles laikā," pēc zaudējuma olimpiskajām medaļniecēm teica Brailko.

Savukārt gaidāmās pretinieces lietuvietes Brailko/ Namiķe labi pazīst. "Pret lietuvietēm esam spēlējuši daudz, tieši Latvijas posmos. Un domāju, ka būs laba cīņa un pacīnīsimies pret šiem sportistēm," piebilda Brailko.