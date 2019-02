Neskaidrā finanšu situācija liedz LVF pieņemt lēmumu par izlases galveno treneri Kēlu

Lēmuma pieņemšana par igauņu speciālists Avo Kēla nākotni Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenā trenera amatā finanšu trūkuma dēļ atlikta līdz februāra beigām.

Kā atklāja Latvijas Volejbola federācijas (LVF) valdes loceklis Kaspars Timermanis, šobrīd organizācija pēc vadības maiņas neatrodas labā finansiālā situācijā, tāpēc vispirms ir jānoskaidro papildus finansējuma avoti.

Vīriešu izlases programmas provizoriskās izmaksas pašlaik ir aptuveni 120 000 eiro apmērā, bet Timermanis norādīja, ka pašlaik no šīs summas trūkst apmēram 60 000 - 70 000 eiro.

"Nepatīkami, ka daļa no izlašu finansējuma, kas nāk no Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas, novirzīta iepriekšējā gada parādu segšanai, kas ir aptuveni 42 000 eiro," atzina Timermanis. Savukārt no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ir piešķirti aptuveni 121 000 eiro, bet šis finansējums tiek sadalīts uz visām izlasēm.

LVF gatavojas nopietni strādāt pie tā, lai līdz februāra beigām vīriešu izlasei sameklētu trūkstošo finansējumu. Ja tas neizdosies, varētu būt dažādi attīstības scenāriji, piemēram, manāmi samazināt izmaksas vai arī atsaukt valstsvienību no dalības Eiropas Zelta līgā, kas bija viens no Kēla galvenajiem nosacījumiem, lai viņš turpinātu darbu ar izlasi.

Tiesa, atsakoties no dalības turnīrā, būs jāmaksā soda nauda, tomēr, lai šajās sacensībās piedalītos, ir jāšķiras no 25 000 eiro.

Lēmuma pieņemšana par vīriešu un sieviešu izlašu galvenajiem treneriem atlikta līdz 26.februārim, kad gaidāma nākamā LVF valdes sēde.

LVF Treneru komisija lēma, ka Kēlam ir jāuztic darbs ar valstsvienību arī turpmāk, bet plāns paredz, ka ar igauni līgums tiks slēgts uz nākamo kvalifikācijas ciklu, kas būtu aptuveni līdz 2021.gada janvārim.

Treneru komisijā gan neesot bijusi vienprātība, vai Ingunai Minusai būtu jāpaliek sieviešu izlases galvenās treneres amatā, tomēr ir nolemts sadarbību ar viņu turpināt, turklāt esot piedāvājums no Ziemeļeiropas valstīm izveidot savu līgu, kas komandas nodrošinātu ar pienācīgu spēļu praksi.

Kēls pie Latvijas izlases stūres stājās 2017.gada oktobrī. Toreiz tika ziņots, ka vienošanās panākta uz vienu Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklu, pēc kura beigām tiktu vērtēta līguma pagarināšana. Tiesa, Igaunijas speciālista vadībā komandai neizdevās kvalificēties finālturnīram.

Pašlaik 56 gadus vecais Kēls ir ar lielu pieredzi volejbolā, jo pats savulaik bija augsta līmeņa spēlētājs, kā arī ilgus gadus vadījis Igaunijas izlasi.

Kēls sportista karjerā pārstāvēja Igaunijas komandu Tallinas "Kalev", ar kuru spēlēja PSRS augstākās un pirmās līgas čempionātos, bet 90.gados spēlēja dažādos Somijas klubos. 1996.gadā viņš kopā ar Kaido Krēnu kvalificējās Atlantas olimpiskajām spēlēm pludmales volejbolā un ieņēma tur dalītu 17.vietu.

Kā treneris Baltijas līgā, Igaunijas čempionātā un Igaunijas kausa izcīņā Kēls ar dažādām komandām ir izcīnījis 22 titulus.

Atgādinām, ka par jauno LVF prezidentu kļuvis Jānis Buks, viņam šajā amatā nomainot Ati Sausnīti.