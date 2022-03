Noskaidroti visi Latvijas volejbola čempionāta pusfinālisti

"Optibet" Latvijas čempionātā vīriešiem pusfinālā iekļuva visas četras Baltijas līgā spēlējošās komandas - VK "Biolars"/"Jelgava MSĢ", "RTU Robežsardze"/"Jūrmala", DU/"Ezerzeme" un SK "Jēkabpils Lūši", informēja Latvijas Volejbola federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sērijā līdz divām uzvarām SK "Jēkabpils Lūši" tikās ar "Aizputi", kur abās spēlēs pārliecinošu uzvaru guva jēkabpilieši. Pirmo spēli mājās SK "Jēkabpils Lūši" aizvadīja pārliecinoši – spēli beidzot ar rezultātu 3-0 (26:24, 25:14, 25:14). No SK "Jēkabpils Lūši" šajā spēlē jāuzsaka Pāvels Jemeļjanovs – 13 punkti, no kuriem 5 ar "eisu" un Armands Āboliņš – 11 punkti, no kuriem 2 ar "eisu". No "Aizputes" volejbolistiem 9 punktus guva Kristers Mucenieks, no kuriem 2 ar bloku.

"Aizpute" mājās otrajā spēlē arī nespēja turēties pretī "lūšu" pārsvaram un spēli noslēdza ar rezultātu 0-3 (19:25, 26:28, 19:25).

Otrais duelis, kur savā starpā cīnījās par vietu pusfinālā, bija DU/"Ezerzeme" ar VK "Ozolnieki". DU/"Ezerzeme" pārliecinoši dominēja, atļaujot pa abām spēlēm kopā, VK "Ozolniekiem" atņemt tika vienu setu. Pirmo spēli daugavpilieši uzvarēja ar 3-1 (25:10, 21:25, 25:12, 25:17). Labu spēli, kā ierasts aizvadīja Andris Širjakovs no DU/"Ezerzeme", komandai gūstot 26 punktus, no kuriem viens ar "eisu" un 2 ar bloku. No VK "Ozolnieki" 11 punktus sakrāja Mikus Podkalns, no tiem viens ar "eisu" un viens ar bloku.

Otrajā spēlē VK "Ozolnieki" volejbolistiem neizdevās atspēlēties un piedzīvoja arī otru zaudējumu, ar rezultātu 0-3 (14:25, 18:25, 15:25), ceļazīmi uz "Optibet" Latvijas čempionātu ieguva DU/"Ezerzeme".

"RTU Robežsardze"/"Jūrmala" par vietu pusfinālā cīnījās ar VK "Ventspils". Pirmajā cīņā Jūrmalā mājinieki guva pārliecinošu uzvaru, spēli beidzot ar rezultātu 3-0 (25:14, 25:22, 25:17). Nedēļas nogalē atbildes spēlē VK "Ventspils" volejbolistiem neizdevās atspēlēties un ar rezultātu 0-3(19:25, 14:25, 15:25) noslēdza savu sezonu.

Sīvākās ceturtdaļfināla cīņas norisinājās starp VK "Biolars"/"Jelgava MSĢ" un "Vecumniekiem". Pirmajā spēlē "Vecumniekiem" izdevās atņemt tikai vienu setu un ar rezultātu 1-3 (16:25, 21:25, 25:23, 25:19) piekāpties jelgavniekiem. Otrajā cīņā "Vecumnieki" tik viegli vietu pusfinālā negrasījās atdot, tomēr piecu setu spēlē ar rezultātu 2-3 (21:25, 25:19, 17:25, 25:13, 10:15) ceļazīmi uz pusfinālu ieguva VK "Biolars"/"Jelgava MSĢ" volejbolisti. Pa abām spēlēm kopā no VK "Biolars"/"Jelgava MSĢ" Eduards Stieģelis sakrāja 42 punktus, no kuriem viens ar netveramu servi, 39 punktus sakrāja Sandis Vilcāns, no kuriem 4 ar "eisu" un 5 ar bloku. No "Vecumniekiem" Andris Zadovskis komandai kopā guva 47 punktus, no kuriem viens ar "eisu" un 2 ar bloku.

Pusfināla spēles sāksies jau nākamnedēļ, kur līdz divām uzvarām savā starpā tiksies SK "Jēkabpils Lūši" ar VK "Biolars"/"Jelgava MSĢ" un "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" ar DU/"Ezerzeme".