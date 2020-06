Noslēgušies pirmie tiešsaistes kursi volejbolā

Pirmo reizi 10. jūnijā norisinājās Latvijas Volejbola federācijas organizētie neklātienes treneru kursi. Neklātienes kursos piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieku un jaunais formāts sniedza iespēju pieaicināt augstas raudzes speciālistus, kā Raineru Vasiļjevu no Igaunijas un Uģi Krastiņu, kurš šobrīd dzīvo Somijā.

Kursu laikā dalībnieki varēja iepazīties ar ilggadēja Igaunijas vīriešu izlases un tagad Igaunijas sieviešu izlases trenera Rainera Vasiļjeva pieredzi. Viņš dalījās ar savu redzējumu par mūsdienu volejbola tendencēm veiksmīgai spēlei un dažādiem spēles elementiem – uzbrukumam un servei. Kā arī ar ieteikumiem modernai treniņu organizēšanai. Lai arī gados jauns, Rainers ir jau uzkrājis lielu pieredzi trenera ampluā. Pēc vairākām sezonām Igaunijas vīriešu klubos viņš sezonu pavadīja Šveicē un kopš 2018. gada ir trenera palīgs Polijas klubā "Cuprum Lubin". No 2012. līdz 2019. gadam speciālists bija galvenā trenera asistents Igaunijas vīriešu izlasē, ar kuru kopā divreiz uzvarēja Eiropas līgā un no 2020. gada ir Igaunijas sieviešu volejbola izlases treneru sastāvā.

Saldais ēdiens šoreiz tika uzticēts Uģim Krastiņam, kurš pēdējos divus gadus atzīts par labāko volejbola treneri Latvijā un kura panākumus starptautiskajā arēnā novērtē ar vien vairāk. 2019. gada Eiropas čempionātā Uģa vadītā Ukrainas vīriešu izlase tika līdz ceturtdaļfinālam, tajā, tikai piecos setos piekāpjoties nākamajiem čempioniem serbiem. Pēdējos gadus Uģis regulārajā sezonā vada Ukrainas komandu Ļvivas "Barkom-Kažaņi", kas dēļ pārtrauktā čempionāta šogad ieguvusi titulu - regulārā čempionātā uzvarētāja. Krastiņš dalījās savā pieredzē par komandas darba organizēšanu, komandas motivēšanu un skatījumu uz individuālu pieeju komunikācijā ar spēlētājiem. Tāpat tika apskatīta tēma – kā ieraudzīt spēlētāja personību.

Pēc kursiem savu komentāru sniedza Agris Leitis, kurš šobrīd trenera pienākumus pilda Šveicē: "Varu teikt tikai to labāko par paveikto. Pats formāts man deva iespēju iesaistīties kursos, jo klātienē ierasties nevarētu. Savukārt, lektori, lai gan man abi labi zināmi un ar viņiem komunicēju, un apmainos ar viedokļiem arī ikdienā, sniedza noderīgu informāciju. Jutu, ka pašam priekš sevis ir daudz ko paņemt no stāstītā un vienmēr novērtēju, ja lektori dalās personiskajā pieredzē ar reāliem piemēriem."

Tāpat arī Aleksandra Misirova (iepriekš Tihovska), kura trenē bērnus Jūrmalā, stāsta, ka novērtē praktiskos piemērus un, jo īpaši Uģa stāstīto par motivāciju un kontroli, un citiem komunikācijas aspektiem. Aleksandra īpaši uzsvēra to, ka šis saturs ir pielietojams ikvienam trenerim, neskatoties uz to vai viņš ir jaunatnes, pieaugušo vai izlases treneris. "Manuprāt, lielākā vērtība, ko var no Uģa Krastiņa mācīties, ir tas, ka viņš nečīkst. Lai kādi būtu apstākļi un situācija, viņš ar veselīgi pozitīvu attieksmi raugās uz lietām un katrā trūkumā saskata iespēju. Mēs Latvijas treneri, es tai skaitā, esam pieraduši čīkstēt," savā viedoklī dalās Aleksandra. Par formātu viņa min, ka daļai treneru, iespējams, pieslēgties neklātienes formātam ir lielāks izaicinājums, tomēr pati novērtē šādu iespēju, jo šobrīd pretējā gadījumā klātienē nevarētu ierasties personisku apstākļu dēļ.

Pasākums noslēdzās ar neformālu diskusiju starp lektoriem un auditoriju, kas radīja pozitīvu enerģijas apmaiņu. Kopumā LVF ir saņēmusi daudz labu atsauksmju no dalībniekiem un arī atzinīgus vārdus no pašiem lektoriem.