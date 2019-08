Pļaviņš/ Točs traumu dēļ atsauc dalību arī no pasaules tūres posma Maskavā

Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/ Edgars Točs savainojumu dēļ nākamnedēļ nestartēs plānotajā pasaules tūres četru zvaigžņu turnīrā Maskavā.

Pļaviņš/ Točs savainojumu dēļ piektdien atsauca savu dalību no Eiropas čempionāta, kas risinās Maskavā. Pļaviņš iepriekš vienā no pasaules tūres posmiem guva potītes traumu, bet spēja kopā ar Toču izcīnīt bronzas medaļu. Pļaviņam potītes savainojums joprojām like par sevi manīt, bet Eiropas čempionāta laikā savainojumā iedzīvojās arī Točs.

Sākotnēji Latvijas duets neizgāja laukumā Eiropas čempionāta priekšsacīkšu spēlē, piektdien nolēma vairs neturpināt Eiropas čempionātu, bet tagad paziņots par dalības atsaukšanu no četru zvaigžņu turnīra Maskavā.

"Kā jau visi zina, noņēmāmies no šodienas spēles pret itāļiem. Tāds bija komandas lēmums vakar. Noteikti, ka pareizi izdarījām. Varbūt pat nevajadzēja braukt uz šo turnīru, bet tagad jau pēc kara visi gudri," video uzrunā saka Pļaviņš. "Noņēmāmies ne tikai no spēles pret itāļiem, bet arī no nākamās nedēļas četru zvaigžņu turnīra. Tagad nopietni jāizveseļo kāja, lai varētu atgriezties – negribētos teikt, ka pēc iespējas ātrāk. Tad, kad būšu gatavs, un lai varētu atkal parādīt labu spēli."

Izstājāmies ne tikai no EČ, bet nestartēsim arī FIVB 4* Pasaules kausa posmā Maskavā. Būsim atpakaļ stiprāki!

Līdz ar to nav skaidrības, vai Latvijas duets spēs savest kārtībā veselību līdz augusta nogalei, kad Jūrmalā paredzēts pasaules tūres trīs zvaigžņu turnīrs. Četru zvaigžņu turnīrs Maskavā norisināsies no 14. - 18. augustam, bet pēc tam 22.-25. augustā pludmales volejbols atkal būs redzams Jūrmalā, Majoru pludmalē.