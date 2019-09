Pļaviņš un Točs izcīna Latvijai Tokijas olimpisko spēļu ceļazīmi

Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs sestdien Ķīnā izcīnīja uzvaru 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra pusfinālā, nodrošinot sev vietu Olimpiādē, kamēr dāmu duets Anastasija Kravčenoka/Tīna Graudiņa iekļuva pusfinālā, nonākot soli no ceļazīmes.

Pļaviņš/Točs sestdien no sākuma aizvadīja pēdējo trešās kārtas spēli, kas arī izšķīra viņu likteni. Latvijas duets ar rezultātu 2-0 (21:17, 21:16) uzvarēja Andrē Lojolu Šteinu/Žeorži Vanderleju no Brazīlijas, nodrošinot sev otro vietu J grupā. Līdz ar šādu rezultātu, Pļaviņš/Točs iekļuva sacensību fināla fāzē, kur no sākuma bija jāaizvada pusfināla cīņas, lai noskaidrotu divus finālistus.

Pusfinālā Latvijas pāris ar rezultātu 2-1 (12:21, 22:20, 15:8) pārspēja krievus Iļju Lešukovu un Konstantīnu Semeņovu, kuri iepriekšējā posmā ieņēma pirmo vietu I grupā. Panākums pār Krievijas duetu Pļaviņam/Točam dod iespēju spēlēt finālā, kas nozīmē, ka ceļazīme uz Tokijas Olimpiādi jau ir nodrošināta.

Veiksmīgs sacensību trešais posms padevās arī Kravčenokai/Graudiņai, kuras savā pēdējā J grupas spēlē ar rezultātu 2-0 (21:19, 21:13) uzveica Katrīnu Šutsenhoferi un Lenu Plesučnigu no Austrijas, iekļūdamas fināla fāzē.

Turnīra pēdējā posmā Kravčenoka/Graudiņa svētdien pusfinālā tiksies ar čehietēm Barboru Hermanovu un Marketu Slukovu, cīnoties par ceļazīmi uz Tokiju. Tikmēr vīru duets savus svētdienas pretiniekus uzzinās sestdien pēcpusdienā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirmajā trešās kārtas spēlē Pļaviņs/Točs ar rezultātu 0-2 (17:21, 9:21) zaudēja nīderlandiešiem Aleksandram Brūveram un Robertam Mēvsenam.

Tikmēr otrajā trešās kārtas spēlē ar rezultātu 2-0 (21:18, 21:15) uzvarēja norvēģus Henriku Nikolaju Molu un Matiasu Berntsenu no Norvēģijas. Iepriekš Latvijas duets pirmajā kārtā izcīnīja uzvaru un piedzīvoja zaudējumu, bet otrajā posmā gūtas vienīgi uzvaras.

Tikmēr dāmu duets Graudiņa/Kravčenoka pirmajā trešās kārtas spēlē ar 0-2 (17:21, 19:21) piekāpās itālietēm Martai Menegatti un Viktroijai Orsi-Totai.

Otrajā mačā Latvijas pāris ar rezultātu 2-0 (21:16, 21:15) pārliecinoši uzvarēja vācietes Šantalu Labureu un Sandru Itlingeru. Iepriekš turnīra pirmajā un otrajā kārtā Graudiņa/Kravčenoka guva panākumu un reizi atzina pretinieču pārākumu.

Turnīra pirmajā fāzē 16 dueti sadalīti četrās apakšgrupas. Vispirms savā starpā tiekas grupas pirmā un ceturtā, kā arī otrā un trešā komanda, bet pēc tam spēkus samēro abu maču uzvarētāji, kā arī zaudētāji. Abās spēlēs uzvarējusī komanda un vienu panākumu izcīnījusi vienība sasniedz otro fāzi. Tajā 12 komandas tiek sadalītas četrās apakšgrupas pa trim, divām labākajām iekļūstot trešajā fāzē, kurā divu grupu turnīrā tiks noskaidrotas četras pusfinālistes. Finālu sasniegušās komandas nodrošinās savām valstīm ceļazīmes uz 2020.gada Tokijas olimpiskajām spēlēm.