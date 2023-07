Pļaviņš/Točs un brāļi Samoilovi apvieno spēkus pirms Baltijas čempionāta Liepājā

Pirms Latvijas čempionāta pludmales volejbolā "Depo Open" posma Liepājā, kas vienlaikus būs arī Baltijas meistarsacīkstes, spēkus apvienojuši Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs, kā arī brāļi Aleksandrs un Mihails Samoilovi, informē Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Latvijas čempionāta trešais posms norisināsies no 28. līdz 30. jūlijam Liepājas pludmalē. Šī pilsēta posmu uzņems trešo gadu pēc kārtas, šogad vienlaicīgi norisinoties arī Baltijas čempionāta izšķirīgajam etapam. Tāpēc dalībnieku vidū būs arī 13 ārzemju dueti no Lietuvas un Igaunijas.

Vīriešu konkurencē pieteikti 35, bet sieviešu – 24 pāri. Vīriešiem lielāko intrigu rada divi pāri – Pļaviņš, tāpat kā Tokijas olimpiskajās spēlēs, atkal startēs kopā ar Toču, bet Aleksandrs Samoilovs – ar brāli Mihailu. Ierindā būs arī pirmā posma Ventspilī uzvarētāji Ardis Daniels Bedrītis un Artūrs Rinkevičs.

Iepriekš Pļaviņš šķīrās ar Mihailu Samoilovu un turpmāk ikdienā spēlēs kopā ar Kristianu Fokerotu.

Dāmu konkurencē "Saulkrastu Kokteiļa" uzvarētājas Deniela Konstantinova un Līva Ēbere šajā posmā nestartēs, taču par uzvaru varēs pacīnīties trešās vietas ieguvējas Saulkrastos Kristīne Briede un Krista Paegle, kā arī Beāte Liepājniece un Anija Ozoliņa. Ceturtās vietas īpašniece iepriekšējā posmā Saulkrastos Amanda Regute spēlēs kopā ar Līvu Solu, pirmā posma medaļniece Luīze Anna Skrastiņa – ar Tatjanu Puškinu, bet no zāles volejbolistēm jāmin arī Jeļizaveta Morozova un Amanda Nikola Ērgle, Katrīna un Karmena Strukas, bet Regutes pāriniece iepriekšējā posmā Simona Rozīte spēlēs kopā ar Ingu Ikaunieci.

Ciemos tiek gaidīti arī septiņi vīriešu un seši sieviešu dueti no Igaunijas un Lietuvas. Īpaši daudz uzvaras pretendenšu būs sieviešu turnīrā, ieskaitot pirmā posma uzvarētājas māsas Gerdu un Rugili Grudzinskaites, 2011. gada Eiropas U-18 čempioni un 2015. gada Eiropas spēļu bronzas medaļnieci Ievu Dumbauskaiti, 2022./2023. gada sezonas Baltijas līgas vicečempioni volejbolā Jonavas "Aušrine" komandas sastāvā Jekaterinu Kovaļsku un igaunieti Helēni Hollasu.

Cīņā par Baltijas čempionāta medaļām līdz šim latviešiem labāk ir veicies vīriešu sacensībās. Pirmajā posmā uzvarēja Pļaviņš/Fokerots, bet trešie bija Točs ar Oliveru Bulgaču. Otrajā posmā Lietuvas pilsētā Rokišķos sudraba godalgas izcīnīja Rinkevičs un Bedrītis. Sieviešu sacensībās pirmajā posmā Pērnavā duets Ēbere/Konstantinova ierindojās otrajā vietā.

Sacensības piektdien, pulksten 14.30, sāksies ar kvalifikācijas turnīru, sestdien no pulksten 10.00 noritēs grupu spēles, bet svētdien, pulksten 9.00 diena tiks sākta ar izslēgšanas spēlēm.

Posma ietvaros sestdien, 19.30, notiks volejbola spēle formātā trīs pret trīs, kurā piedalīsies pludmales volejbolisti Točs un Aleksandrs Samoilovs, Liepājas domes deputāts Jānis Vilnītis, bijušais Latvijas izlases futbolists Viktors Dobrecovs, Liepājas futbola skolas direktors Oskars Kļava un Liepājas teātra aktieris Gatis Maliks. Savukārt svētdien Liepājas pludmalē pulksten 10.00 pie centrālās glābšanas stacijas norisināsies pludmales volejbola sacensības "Smilšu bums", ko organizē Volejbola klubs "Liepāja".

Ieeja uz visām "Depo Open" spēlēm ir bez maksas, tāpēc līdzjutēji ir aicināti klātienē izbaudīt augstas klases pludmales volejbola spēles, piedalīties konkursos, kā arī baudīt sportisku atmosfēru, labu mūziku un jaudīgus karsējmeiteņu priekšnesumus.

Programma:

Piektdien, 28. jūlijā: no 14.30 – kvalifikācijas turnīrs

Sestdien, 29. jūlijā: no 10.00 – pamatturnīra spēles

Svētdien, 30. jūlijā:

no 9.00 – izslēgšanas turnīra spēles

14.00 – spēle par 3. vietu sievietēm (Tiešraide LTV7)

15.00 – spēle par 3. vietu vīriešiem (Tiešraide LTV7)

16.00 – fināls sievietēm (Tiešraide LTV7)

17.30 – fināls vīriešiem (Tiešraide LTV7)