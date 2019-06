Pludmales volejbola šova 'Saulkrastu kokteilis' izšķirošās spēles. Video tiešraide

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51215795 [REQUEST_URI] => /news/other_kinds/voleyball/pludmales-volejbola-sova-saulkrastu-kokteilis-izskirosas-speles-video-tiesraide.d?id=51215795 [REDIRECT_URI] => /news/other_kinds/voleyball/article.php?id=51215795 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/other_kinds/voleyball/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/other_kinds/voleyball/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 91.105.102.3 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.840944045.1560184791; __gfp_64b=_nG6fUkld9XJuyYF9htPXLHUh_xHgQTTIdyLoya.kHL.X7; _fbp=fb.1.1560184796632.349122226; delfi-adid=8350d732-a051-47bf-ab5e-6558b940ec46%2C1560184810337%2C1560184810337; cX_P=jwqlr5cwvv8yfsqo; dcid=844094487,1,1591720816,1560184816,cef597ddd92345dd5ef6d01e64437929; evid_0025=0464df22-f604-447e-af85-fe1a7afb0bcd; evid_0025=0464df22-f604-447e-af85-fe1a7afb0bcd; __gads=ID=d2484de01714515e:T=1560184836:S=ALNI_MayojXDvQsmZaf7lEt-2nIUVhpLFA; evid_ref_0025=false; __io=e64cfe11b.761d432f4_1560451481632; cX_G=cx%3A3hop3d053lgg32mowb3cexnx7f%3A2agpibgdnznj; polc_v2=1; __io_first_source=http%3A%2F%2Fwww.kasjauns.lv%2F; __io_pr_utm_campaign=%7B%22gclid%22%3A%22%22%2C%22source%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.kasjauns.lv%2F%22%2C%22medium%22%3A%22news-widget%22%2C%22campaign%22%3A%22Links-in-partner-sites%22%2C%22term%22%3A%22%22%2C%22content%22%3A%22%22%7D; _fbc=fb.1.1560883906507.IwAR3zmUYKFQ_YRiv2ZnphiHx7VYVoQBA0XrfCnamP4iAqeM7Mu_fyA6O3ddM; _gid=GA1.2.1678794072.1561135170; enr_adform_sent=1; __io_r=http%3A%2F%2Fwww.kasjauns.lv%2F; evid_v_0025=20190622034504; enr_cxense_throttle=throttle; __io_unique_43359=22; __utma=113760658.840944045.1560184791.1561178345.1561178345.1; __utmz=113760658.1561178345.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); mostread_lastadded=0; _cb_ls=1; _cb=DlrizELxVhCDQbia9; _chartbeat2=.1561178365577.1561178365577.1.qKm9-BEaFun8VBvdC94npzDTunFX.1; __io_lv=1561178554802; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#c-kv1007#b-kv1008#h-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#14-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#17-kv1009#18-kv1009#19-kv1009#20-kv1009#21-kv1009#22-kv1009#5-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; cX_S=jx7xahypmpdykuyb; cstp=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1191618940 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 91.105.102.3, 10.1.0.110 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/other_kinds/voleyball/pludmales-volejbola-sova-saulkrastu-kokteilis-izskirosas-speles-video-tiesraide.d?id=51215795 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/other_kinds/voleyball/article.php [REQUEST_TIME] => 1561232115 )

22.06.2019 18:50 Pludmales volejbola šova 'Saulkrastu kokteilis' izšķirošās spēles. Video tiešraide (4) Authors DELFI Sports Article Actions 4 Foto: FIVB Sestdien noslēdzas Latvijas pludmales volejbola čempionāta "Ergo Open 2019" trešais posms - tradicionālais šovs "Saulkrastu kokteilis". Portāls "Delfi" sadarbībā ar Latvijas Volejbola federāciju un "sportacentrs.com" piedāvā izšķirošo spēļu video tiešraidi. Dalībnieku rindās būs visi vadošie Latvijas pludmales volejbolisti, Aleksandru Samoilovu/Jāni Šmēdiņu un Mārtiņu Pļaviņu/Edgaru Toču ieskaitot. Vēsturiski "Saulkrastu kokteilī" ir spēlējuši tikai vīriešu pāri un tradīcija saglabāta arī 2019. gada sezonā. Šajā "ERGO OPEN 2019" posmā spēlētāji sadalīs sezonas lielāko balvu fondu – 8000 ASV dolārus. "Saulkrastu kokteilis" ir slavens kā īpašs pludmales volejbola posms, kur līdztekus notikumiem smilšu laukumos notiek dažnedažādas aizraujošas izklaides skatītājiem, konkursi un noslēdzošajā vakarā – ballīte līdz pat rīta gaismai. Šosezon "ERGO OPEN 2019" Latvijas čempionātā pludmales volejbolisti sacenšas sešos posmos. Sezona tika atklāta Ventspilī, tad turpinājās Alūksnē un šonedēļ – Saulkrastos. Nākamie posmi notiks Jūrmalā un Cēsīs, bet finālposms tiek plānots Jūrmalā vai Rīgā. Izņemot posmu Saulkrastos, visos startēs arī dāmas. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Pludmales volejbols Pamanījāt kļūdu?

Pamanījāt kļūdu? Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!