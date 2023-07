Pludmales volejbolisti Fokerots/Bulgačs izcīna bronzas medaļas Eiropas U-22 čempionātā

Latvijas pludmales volejbola duets Kristians Fokerots/Olivers Bulgačs sestdien Rumānijā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas U-22 čempionātā, kamēr sieviešu turnīrā Anete Namiķe/Līva Ēbere ierindojās ceturtajā vietā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Fokerots/Bulgačs, kuriem turnīrā bija trešais numurs, spēlē par bronzu ar rezultātu 2-0 (21:18, 21:16) guva virsroku pār austriešiem Timo Hammarbergu/Timu Bergeru (5.).

Pusfinālā latvieši ar 0-2 (16:21, 19:21) atzina norvēģu Markusa Mūla/Jū Sundes (10.) pārākumu.

Savukārt Namiķe/Ēbere, kuras sacensībās bija izliktas ar ceturto numuru, spēlē par trešo vietu ar rezultātu 0-2 (15:21, 15:21) piekāpās spānietēm Sofijai Isuskisai/Ana Vergarai (2.).

Pirms tam pusfināla spēlē viņas ar 0-2 (19:21, 18:21) zaudēja čehietēm Kailijai Neušaeforovai/Markētai Svozilovai (8.).

Kā sarunā ar Latvijas Volejbola federāciju (LVF) pēc turnīra teica bronzas medaļnieku treneris Atvars Vilde, šis bija labs pārbaudījums pirms Rīgā gaidāmā Eiropas U-20 čempionāta.

"Prieks par to, kā puiši nospēlēja kā komanda, jo tas ir jauns pāris, un komandas sadarbība pēc šī turnīra vieš lielu pārliecību. Esam jauni, un vēl divus - trīs gadus varam spēlēt U-22 turnīros. Starpība starp U-22, U-20 un U-18 vecuma spēlētājiem ir diezgan liela, it sevišķi šogad, jo citu valstu spēlētāji bija mūsējiem priekšā fiziskajā jomā, ar vecumu un briedumu. Mēs šajā rādītājā atpalikām, bet to kompensējam tehniskajā ziņā," LVF citē Vildes teikto.

Trenera ieskatā, šoreiz apstākļi sakrita, ka spēks izšķirošajās cīņās nespēlēja tik lielu lomu kā izturība un tehniskais izpildījums, jo pēdējās divas dienas bija liels karstums.

"Tā bija īsta raksturu cīņa. Grupas spēlē ar spāņiem pretinieki aizvadīja fenomenālu spēli - labāko turnīrā. Tas bija labs pārbaudījums, lai saprastu, ko mēs darām nepareizi. Salikām visus kauliņus pareizajās vietās, sakārtojām galvu un spēli, un rezultāts, tagad jau gribētu teikt, ir likumsakarīgs," stāstīja Vilde.

Viņš arī izcēla Latvijas sieviešu dueta sniegumu, atzīmējot, ka varbūt nedaudz pietrūka komandas spēles, jo pāris tika izveidots pēdējā brīdī.

"Uzvarētajās spēlēs Anete bija panākumu atslēga aizsardzībā, jo brīžiem rādīja brīnumus tieši tad, kad vajadzēja. To, ko mēs ar sieviešu pāra treneri Aleksandru Soloveju no viņas gaidījām, viņa arī izdarīja. Arī Līva turējās godam un izturēja," teica Vilde.

Apakšgrupu turnīrā un "play-off" līdz pusfināliem abi Latvijas dueti uzvarēja visās spēlēs.

Dāmu konkurencē dalību Eiropas U-22 čempionātā bija izcīnījusi komanda Anete Namiķe/Varvara Brailko, tomēr dažas stundas pirms izlidošanas uz sacensībām Brailko nācās atteikt savu dalību veselības problēmu dēļ un viņas vietā treneris komandā izvēlējās iekļaut Ēberi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar Fokerotu/Bulgaču uz turnīru devies treneris Atvars Vilde, bet ar sieviešu pāri - Aleksandrs Solovejs.

Eiropas U-22 čempionāts Rumānijas pilsētā Timišoarā norisināsies līdz 29.jūlijam.