Podkāsts 'Bufete': Olimpiskais Dāmokla zobens – vai pasaule gatava sportot teroristu valsts kompānijā?

Jo dienas, jo neslēptāki kļūst centieni ielaist Krieviju atpakaļ starptautiskajā sporta apritē – līdzās daudziem mazākiem precedentiem, skaļi izskanējusi agresoru atjaunošana futbola un paralimpisko spēļu saimē. Tuvojoties Parīzes olimpiskajām spēlēm – kad un kādiem lēmumiem ir gatava Latvija?

Tas ir kaut kas absurds un prātam neaptverams – tā par iespēju, ka Krievijas sportistiem varētu ļaut atgriezties olimpisko spēļu apritē, pirms nedēļas "Bufetē" izteicās Tīna Graudiņa – potenciāli viena no mūsu cerībām nākamvasar Parīzē. Tomēr patlaban viss liecina, ka vilciens nolikts tieši uz šādām sliedēm – ir gana daudzi, kas grib brāļoties ar šo valsti. Valsti, kas laupa, slepkavo un izvaro – un lepojas ar to. Valsti, kas krāpjas un kukuļo. Jo citādi neprot – ne tikai sportā. Ko šajā situācijā iesāks Latvija – par to šīs nedēļas epizodē uz sarunu ciemos bija iegriezies Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks.

"Bufete" ir podkāsts par sportu, kas pulsē ar regularitāti reizi nedēļā un ko veido Latvijas sporta saimniecībā labi atpazīstamas mediju personības – sporta medija MVP galvenais redaktors Ingmārs Jurisons un tv3.lv sporta redaktors Jānis Janševics. Aicinot studijā arī trešo sarunu biedru, podkāsta viesi, katrā no epizodēm apmēram stundas garumā apspriež Latvijas un pasaules sporta aktualitātes. Audio versijā podkāstu iespējams klausīties arī "Spotify", "Apple Podcasts" un "Podbean" platformās.