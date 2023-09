Rinkevičs/Bedrītis un Graudiņa/Samoilova neiekļūst 'Queen and King of the Court' turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas pludmales volejbola duets Artūrs Rinkevičs/Ardis Daniels Bedrītis ceturtdien Roterdamā neiekļuva "King of the Court" turnīra ceturtdaļfinālā, bet "Queen of the Court" sacensībās ceturtdaļfinālu nesasniedza Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova.

Graudiņa/Samoilova grupu pēdējo vietu ieguvēju cīņā par vienīgo vietu ceturtdaļfinālā ar deviņiem punktiem ierindojās otrajā vietā, ar 14 punktiem uzvarot kanādietēm Meganai un Nikolai Maknamarām.

Tāpat Rinkevičs/Bedrītis savā "play-off" grupā finišēja otrie, sakrājot 11 punktus, taču pirmie ar 14 punktiem bija ukraiņi Sergijs Popovs un Eduards Rezniks.

Trešdien ceturtdaļfinālu sasniedza Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš, kuriem šis turnīrs visticamāk ir pēdējās kopīgās sacensības.

"Queen and King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki mazāk punktus nopelnījušie dueti izstājas no turpmākajām sacensībām.