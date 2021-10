'RTU Robežsardze/Jūrmala' sāks dalību 'Credit24' meistarlīgā

No Latvijas vīriešu komandām nedēļas nogalē kā pirmā dalību 2021./2022. gada sezonas "Credit24" meistarlīgā vīriešiem uzsāks Jūrmalas vienība, kamēr "Optibet" Baltijas līgā sievietēm Latvijas komandas turpinās iepriekšējā nedēļas nogalē iesākto, cīņā iesaistoties arī līgas vicečempionēm – RVS/LU vienībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad četru volejbola līgu ar Latvijas vīriešu un sieviešu klubu līdzdalību organizēšanu Latvijas Volejbola federācija (LVF) ir uzticējusi Entuziastu volejbola līgai (EVL), spēļu atspoguļošanas platformai paliekot LVF paspārnē – LVF interneta vietnē. Nemainīga paliek Latvijas klubu dalība Baltijas līgās un Latvijas čempionātā.

Šajā nedēļas nogalē "Credit24" meistarlīgas turnīrā vīriešiem, kas svētdien tika uzsākts ar Tartu "Bigbank" uzvaru pār Tallinas "Selver" četros setos, iesaistīsies arī pirmais Latvijas klubs – "RTU Robežsardze"/"Jūrmala.

Īpašu interesi šī nedēļas nogale izraisa tāpēc, ka viena no divām Igaunijas komandām, kas viesosies Latvijā, būs Latvijas izlases nu jau bijušā galvenā trenera Avo Kēla trenētā "Parnu VK" ar Tomu Švanu sastāvā. Pērnavas komanda ierasti spēkā pieņemas uz pavasari, kas nozīmē, ka latviešiem divu izlases bijušo galveno treneru cīņā (Kēls un Raimonds Vilde) ir labas iespējas sekmīgi uzsākt sezonu.

Vēl divas Latvijas komandas – līgas bronzas medaļnieki Jēkabpils "Lūši" un "Daugavpils Universitāte"/"Ezerzeme" turnīrā iesaistīsies pēc nedēļas, bet kā ceturtā dalību līgā uzsāks VK "Biolars"/"Jelgava" komanda.

Pagājušajā nedēļas nogalē starp "Optibet" Baltijas līgā sievietēm sezonas atklājējām bija arī trīs Latvijas klubi no Rīgas, Jelgavas un Daugavpils, no Lietuvas pārvedot mājās četrus punktus turnīra tabulā. Šonedēļ sacensības ar divām spēlēm izbraukumā Lietuvā turpinās "Rīgas Stradiņa Universitāte"/"Minusas Volejbola skola" (RSU/MVS), kura atpakaļceļā no Jonavas iegriezīsies uz spēli pie "Daugavpils Universitāte"/"MiLATss" vienības, bet sezonu ar divām cīņām Lietuvā atklās "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU), kura 2020./2021. gada sezonas pusfināla atkārtojumā sestdien tiksies ar TK "Kaunas-VDU".

Šonedēļ sāksies arī sacensības klubiem, kuri nepiedalās Baltijas līgā, – "Optibet" Latvijas čempionāts vīriešiem. Pirmajā nedēļas nogalē plānotas sešas spēles Rīgā, Ventspilī, Ozolniekos, Daugavpilī, Misā un Kuldīgā.

Čempionāta pamatturnīrā par Nacionālās līgas uzvarētāja titulu cīnīsies deviņas komandas, bet pēc tam četras labākās komandas kopā ar Baltijas līgā spēlējošo četrinieku noskaidros Latvijas čempionāta medaļniekus.

Nedēļu vēlāk paredzēts uzsākt arī "Optibet" Latvijas čempionātu sievietēm, kurā piedalīsies astoņas komandas.

Kalendārs

"Credit24" meistarlīga vīriešiem

09.10. 17.00 "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" – "Parnu VK"

10.10. 17.00 "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" – Tallinas "TalTech"

"Optibet" Baltijas līgā sievietēm

09.10. 15.00 Jonavas "Aušrine-KKSC" – RSU/MVS

09.10. 18.00 TK "Kaunas-VDU" – RVS/LU

10.10. 15.00 Alītas "Prekyba-Parama" – RVS/LU

10.10. 18.00 DU/"MiLATss" – RSU/MVS

"Optibet" Latvijas čempionāts vīriešiem

09.10. 12.00 RVS – "Augšdaugava"

09.10. 14.00 VK "Ventspils" – RTU

09.10. 14.00 VK "Ozolnieki" – "Vecumnieki"

10.10. 13.00 "Augšdaugava" – VK "Ozolnieki"

10.10. 14.00 "Vecumnieki" – "Aizpute"

10.10. 15.00 "Kuldīgas NSS" – VK "Ventspils"