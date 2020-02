RTU/'Robežsardzes' volejbolisti viesos pārspēj 'Limbaži'/MSĢ vienību

RTU/"Robežsardzes" volejbolisti trešdien Limbažos "Credit24" meistarlīgas mačā piecos setos sagādāja zaudējumu "Limbaži"/MSĢ komandai.

Rīgas komanda viesos ar 3-2 (25:15, 23:25, 22:25, 25:16, 15:7) pārspēja "Limbaži"/MSĢ vienību.

Rīdziniekiem ar 23 punktiem rezultatīvākais bija Vitālijs Cinne, trīs no tiem sakrājot blokā, 22 punkti, no kuriem trīs netveramas serves, Gatim Garklāvam, 12 punktus guva Antons Nazarovs, četrus no tiem sakrājot blokā un trīs - ar servi, bet desmit punkti Aivim Āboliņam.

Mājiniekiem Kristaps Šmits guva 20 punktus, bet 13 punkti Robertam Kļaviņam.

Līderpozīcijās ar 53 punktiem 21 spēlē ir "Saaremaa", kurai ar 49 punktiem 20 mačos seko Tartu "BigBank". Trešo vietu ar 43 punktiem 21 cīņā ieņem Tallinas "Selver", par pieciem punktiem apsteidzot 20 mačus aizvadījušos Jēkabpils "Lūšus".

Turnīra tabulas viducī ar 33 punktiem 21 cīņās iekārtojusies "Parnu", aiz kuras ar 21 punktu 21 mačā seko RTU/"Robežsardze", ar 18 punktiem 19 spēlēs - Tallinas "TalTech", bet 14 punkti 20 cīņās ir "Biolars"/"Jelgava". Turnīra tabulu noslēdz "Limbaži"/MSĢ, kas 21 spēlēs tikuši pie septiņiem punktiem.