RVS treneris Odinokovs pirms eirokausiem: treniņu trūkumu kompensējam ar pareizu darbu

25. un 26. novembrī, Daugavas Sporta namā, sieviešu volejbola komanda "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas universitāte" treneru Andreja Odinokova un Pāvela Seļivanova vadībā aizvadīs divas Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Izaicinājuma kausa spēles pret TJ "Ostrava" komanda no Čehijas, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Izaicinājuma kausā šogad startēs 27 sieviešu volejbola klubi no visas Eiropas. Sacensību formāts paredz vienu mājas spēli un otru izbraukumā. Uzvarētājs divu spēļu summā iekļūst nākamajā kārtā, ja spēļu attiecība ir neizšķirta, tad pēc otrās spēles tiek spēlēts zelta sets, kas nosaka uzvarētāju konkrētajā pārī.

Šoreiz ņemot vērā esošo situāciju pasaulē un salīdzinot to gan Latvijā, gan Čehijā, abpusēji vienojoties, tika nolemts, abas spēles aizvadīt Latvijā, ievērojot virkni piesardzības pasākumus.

Rīdzinieces šajā sezonā ir aizvadījušas piecas spēles Baltijas līgā no kurām trijās ir svinēta uzvara, spēļu prakse līdz šīm sezonā nav bijusi liela, bet komandas treneris Andrejs Odinokovs uzskata, ka komanda ir ļoti labi motivēta.

"Meitenes ir ļoti noskaņojušās šīm spēlēm un ļoti grib uzvarēt," pauž Odinokovs. "Komanda mērķtiecīgi gatavojās, pēc zaudējuma pēdējā spēlē "TalTech" komandai mēs izdarījām vajadzīgos secinājumus un ieviesām korekcijas. Šajā posmā pietrūkst sacensību prakse, jo Baltijas līga ir apstājusies. Mēs ļoti labi saprotam, ka tikai ar treniņiem nepietiek – vajadzīgas spēles. Paldies Jelgavas komandai, kā arī RSU un Latvijas izlases trenerei Ingūnai Minusai par to, ka piekrita nospēlēt pret mums divas pārbaudes spēles pirms CEV kausa."

"Čehijas komanda ir profesionāls klubs, mēs esam izpētījuši viņu spēles un spēlētājus, ar to mums palīdz Aivis Kokins no Jēkabpils. Skaidrs, ka mēs nevaram trenēties tik lielā apjomā, kā to dara pretinieces, bet uzskatām, ka kompensējam to ar maksimāli pareizu darbu," turpina treneris.

"Mums ļoti paveicies, ka abas spēles mēs spēlējam mājas. Ļoti žēl, ka bez līdzjutēju klātbūtnes, tā būtu liela dāvana visiem skatīties tāda ranga sacensības klātienē. Esmu pārliecināts, ja nebūtu pandēmija, tad tribīnes būtu pilnas un tas būtu ļoti liels atbalsts mums, bet, protams, cilvēku veselība ir pirmajā vietā. Diemžēl Covid-19 dēļ nevaram piesaistīt Vladu Pridatko un pārējās jaunās meitenes, kurām vēl nav 18 gadu.

Mums ir liels gods pārstāvēt Latviju un Rīgu šāda ranga sacensībās! Mūsu lielākais sapnis ir uzvarēt, un es esmu pārliecināts, ka mēs izdarīsim visu, lai tas notiktu," noteic Odinokovs.

Čehijas komandai sagatavošanās izaicinājuma kausam bijusi sarežģīta. Covid-19 ierobežojumu dēļ treniņi varējuši notikt tikai ārā, taču tad rasta iespēja doties uz tuvumā esošo kaimiņvalsti Poliju, kur treniņi tika aizvadīti iekštelpās.

Rīgas komanda CEV Izaicinājuma kausā startē otro gadu pēc kārtas. Pagājušajā gadā komanda tikās ar Bēkēščabas "Roplabda" SE komandu no Ungārijas. Abās spēlēs tika piedzīvots zaudējums – mājas spēlē ar rezultātu 1:3, izbraukuma spēlē ar 0:3.