Samoilovam un Šmēdiņam neizdodas iekļūt 'King of the Court' turnīra pusfinālā

Latvijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš sestdien Hamburgā nespēja iekļūt "King of the Court" sacensību pusfinālā.

Cīņu par pusfinālu Latvijas duets "play-off" mačā, sacenšoties ar čīliešiem Noi Aravenu un Visenti Drogē, kā arī internacionālo duetu Stefans Bormanss (Nīderlande)/Trojs Fīlds (ASV) sāka ar četriem pēc kārtas gūtiem punktiem.

Kad Latvijas duetam bija seši punkti, viņus panāca un apdzina čīlieši, tiekot līdz 12 punktiem. Tikai tad pirmo punktu nopelnīja arī Bormanss ar Fīldu.

Čīliešus panākt neizdevās, Aravenam un Drogē finišējot ar 18 punktiem Samoilovam un Šmēdiņam ar 12 punktiem un Bormansam ar Fīldu ar vienu punktu,

Jau ziņots, ka Latvijas duets grupas pirmajā kārtā pie punktiem netika un cīņu par ceturtdaļfinālu otrajā kārtā neturpināja. Piektdien duets pārvarēja izslēgšanas kārtas pirmo, bet sestdien otro kārtu, iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Ceturtdaļfināla grupā latvieši otrajā kārtā ierindojās pēdējā vietā un bija spiesti meklēt laimi "play-off" cīņās.

Sieviešu konkurencē sacenšas Anastasija Kravčenoka pārī ar 2016.gada olimpisko čempioni Vācijas pludmales volejbolisti Kiru Valkenhorstu. Viņas sestdien iekļuva pusfinālā, kas notiks svētdien.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, ceturtdaļfināli, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.

Katrā no turnīra fāzēm dueti tiek sadalīti grupās pa pieci, un trim ir vieta trešajā kārtā. Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet izspēli zaudējušie. Duets, kas ieguvis punktu pēdējā izspēlē, turpina spēlēt laukuma uzvarētāju pusē, līdz zaudē punktu. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti, un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.