Samoilovs: bija ļoti svarīgi uzvarēt divos setos

Latvijas pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs pēc uzvaras Pasaules tūres triju zvaigžņu posmā Jūrmalā atzīmēja, ka izšķirošās bija uzvaras divos setos, kuros sākumā labāk veicās pretiniekiem.

Pasaules tūres triju zvaigžņu posmā Jūrmalā sestdien finālā turnīrā ar otro numuru izliktais Latvijas duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš ar 2-0 (23:21, 21:14) pieveica tikai ar 12.numuru sacensībās izlikto Igaunijas pāri Kusti Nelvaku/Martu Tīsāru.

"Grūtākais turnīrā bija pusfināls, ko pret vāciešiem otrajā setā izvilkām no 12:16, gan arī pirmais sets finālā pret igauņiem, jo bijām pirmajā setā iedzinējos ar 17:20 un kaut kā pamanījāmies uzvarēt," pēc triumfa sarunā ar žurnālistiem teica Samoilovs. "Tas bija svarīgi, jo trešais sets tomēr vairāk ir kā loterija. Tāpēc uz trešo setu visu negribējās atstāt. Bija ļoti svarīgi uzvarēt divos setos."

Fināls nav bijis viegls arī fiziski. "Pie tam fiziski ļoti nosēdāmies šodienas pirmajā spēlē. Smagi elpojām pēc katras garās izspēles. Tāpēc pēc pusfināla spēles aizgājām, pagulējām pusstundu, atjaunojāmies, un finālā jau bija vairāk spēka. Tomēr tik un tā ļoti svarīgi bija pirmo setu pret igauņiem izvilkt. Igauņi, kuri tika līdz finālam, pārsteidza. Tomēr zinājām, ja viņi tika tik tālu, tad noteikti ir labā formā un labi spēlēs," turpināja Samoilovs, uzsverot, ka neaizmirstamākais sets turnīrā bija atspēlēšanās pret igauņiem.

Šmēdiņš un Samoilovs par spīti veselības problēmām ir uzvarējuši divas nedēļas nogales – iepriekšējā nedēļā Pasaules tūres četru zvaigžņu posmā Maskavā, tagad – Jūrmalā.

"Galvenais mērķis bija – saglabāt to sajūtu, ko noķērām Maskavā," apstiprina volejbolists. "Tā ir arī pieredze. Meitenes – Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa - pēc uzvaras Eiropas čempionātā to nevarēja. Esmu viņām esmu teicis, ka karjeras sākuma stadijā tas ir grūtākais - palikt uz emocionālā viļņa. Fiziski it kā esi uz pacēluma, bet jāprot savākt emocijas. Man karjeras sākumā bija tas pats - kad nospēlē labu turnīru, nākamajā uzreiz ir bedre, kaut arī fiziski jūties labi."

Šoreiz spēles bija grūtākas, nekā parasti tas ir bijis līdzšinējos Eiropas volejbols konfederācijas rīkotajos turnīros Latvijā. "Zinājām, ka fiziski būs grūtāk, jo nogurums sakrājies, un man traucēja plecs," viegli uzvaras rokās šoreiz Samoilovam un Šmēdiņam nav devušās. "Es spēlēju ar pretsāpju līdzekļiem. Tāpēc svarīgākais bija saņemties un emocionāli noskaņoties katrā spēlē, jo ar visiem pretiniekiem vismaz vienu setu mēs cīnījāmies. Nebija tā, ka visus apspēlējām vienos vārtos. Turpinājām spiedienu, vēl palīdzēja arī skatītāji, un tad pretinieki saplīsa. Kamēr mēs braukājām pa daudziem turnīriem, komandas, kas bija šeit, tik daudz lielos turnīrus varbūt nav aizvadījušas un vairāk ir gatavojušās tieši šīm sacensībām. Viņiem bija svarīgi punkti, lai tiktu uz lielajiem turnīriem. Tāpēc zinājām, ka katra komandu pret mums ies kā uz pēdējo spēli, un spēlējām ar pilnu atdevi."

Tagad būs viena nedēļa laika, lai abi Latvijas dueta volejbolisti apārstētu veselības vainas.

"Ar plecu ir slikti," apstiprināja noteipotais Samoilovs. "Katru dienu pēc spēlēm stundu eju uz masāžu, smērēju visādas smēres, lieku kompreses pa nakti, ir procedūras... Pagājušonedēļ piecreiz biju pie fizioterapeita, tagad aiziesim ar faniem nofotografēsimies, un, re, kur jau dakterīte gaida – iešu pie viņas masēties."

Tāpēc jau otro nedēļu Samoilovam garām iet malks uzvarētāja šampānieša: "Es nedzeru. Nedrīkstu, jo man plecā ir iekaisums. Tāpēc nezinu, vai garšīgāks šampānietis bija Maskavā vai Jūrmalā. Nedrīkstu ne alu, ne šampanieti, ne vīnu."

Uz strīpas jātiek līdz 4. septembrim, jo tad Itālijas galvaspilsētā Romā norisināsies šīs sezonas Pasaules tūres fināls, kurā atšķirībā no iepriekšējām reizēm dalībnieku skaits būs liels. Šmēdiņam un Samoilovam vieta pamatturnīrā būs jāizcīna kvalifikācijas mačos, kamēr Edgars Točs ar Mārtiņu Pļaviņu un Tīna Graudiņa ar Anastasiju Kravčenoku vietu pamatturnīrā jau nodrošinājuši.