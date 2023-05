Samoilovs/Šmēdiņš iekļūst Hamburgas 'King of the Court' sacensību finālā

Latvijas pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš sestdien Hamburgā sasniedza "King of the Court" sacensību finālu.

Grupu turnīrā Latvijas duets C grupā vispirms ar četriem punktiem bija ceturtais, bet pēc tam ar attiecīgi desmit un diviem punktiem ieņēma otro vietu, kvalificējoties otrajai kārtai.

Otrās kārtas sacensībās latvieši sāka ar sešiem punktiem un otro vietu, bet turpināja ar 16 punktiem un pirmo vietu, iekļūstot finālā, kas notiks svētdien.

"King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki mazāk punktus nopelnījušie dueti izstājas no turpmākajām sacensībām.