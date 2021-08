Samoilovs/Šmēdiņš 'King of the Court' turnīrā izcīna ceturto vietu

Latvijas pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš sestdien Nīderlandē izcīnīja ceturto vietu "King of the Court" turnīrā.

Turnīra pirmajā dienā trešdien Samoilovs/Šmēdiņš savā grupā sasniedza otro kārtu un vēlāk bija spiesti spēlēt papildu kārtā, kur trīs 15 minūšu spēlēs izrādījās pārākie.

Sacensībās startēja arī Edgars Točs, kurš apvienoja spēkus ar itāli Adrianu Karambulu. Viņiem pirmajā dienā neizdevās pārvarēt pirmo kārtu savā grupā, kas nozīmēja izstāšanos no turnīra.

Piektdien Latvijas duets pamatturnīrā C apakšgrupā ar 15 punktiem izcīnīja uzvaru, trešajā kārtā apsteidzot brazīliešus Gustavu Karvaljaesu/Arturu da Silvu un Marko Kratigeru/Moricu Pristaucu-Telsnigu no Austrijas.

Sestdien pusfinālā desmit spēcīgākie dueti tika sadalīti A un B grupā. A pusfināla pirmajā kārtā Latvijas pāris iekrāja piecus punktus un ieņēma trešo vietu. Otrajā kārtā izdevās nopelnīt 14 punktus, bet nākamajā kārtā 15 gūtie punkti nodrošināja vietu finālā. Pusfināla trešajā 15 minūšu spēlē Samoilovs/Šmēdiņš apsteidza Kratigeru/Telsnigu, kā arī zviedrus Jūnatanu Helvigu un Dāvidu Ūmanu, kuri vēlāk papildu kārtā ieguva pēdējo - piekto vietu finālā.

Fināla pirmajā no trim 15 minūšu spēlēm Samoilovs/Šmēdiņš paspēja iekrāt desmit punktus un sasniedza nākamo kārtu. Fināla otrajā kārtā Samoilovs/Šmēdiņš pret trim citiem duetiem 15 minūtēs spēja nopelnīt vien trīs punktus un sacensības noslēdza ceturtajā vietā.

Vēlāk starp trim pāriem pārākie izrādījās pagājušā gada Eiropas U-20 čempioni Helvigs/Ūmans, kuriem 14 punkti. Kratigers/Telsnigs un beļģi Drīss Koikelkorens/Toms van Valle iekrāja pa astoņiem punktiem.

Dāmu turnīrā Anastasija Kravčenoka apvienoja spēkus ar Vācijas leģendu Lauru Ludvigu. Viņām izdevās sasniegt pamatturnīru jeb otro sacensību dienu, kurā jau pirmajā kārtā divi iekrātie punkti bija par maz, lai turpinātu sacensības.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.

Katrā no turnīra fāzēm dueti tiek sadalīti grupās pa pieci un trim ir vieta trešajā kārtā. Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet punktu zaudējušie. Duets, kas ieguva punktu pēdējā izspēlē, turpina spēlēt laukumā līdz zaudē punktu. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielu priekšrocību. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.