Samoilovs/Šmēdiņš sasniedz Dohas turnīra astotdaļfinālu

Latvijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš trešdien Dohā sasniedza Pasaules tūres četru zvaigžņu turnīra astotdaļfinālu.

Turnīrā ar 16. numuru izsētie Latvijas sportisti Samoilovs un Šmēdiņš izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:16, 22:20) pārspēja vāciešus Jūliusu Tūli un Svenu Vinteru, kuri izlikti ar 11. numuru.

Astotdaļfinālā viņiem pretī stāsies poļi Mihals Brils un Gžegožs Fijaleks, kuri izsēti ar septīto numuru.

Jau ziņots, ka apakšgrupā latvieši uzvarēja vienā no divām spēlēm, tādējādi "play-off" bija jāsāk no pirmās kārtas. Pirmajā spēlē viņi ar 2-0 (21:17, 21:13) pieveica čīliešus Estevanu un Marko Grimaltus, kuri Katarā izlikti ar 17. numuru, bet otrajā duelī ar 1-2 (21:16, 16:21, 11:15) piekāpās turnīra pirmajam numuram Vjačeslavam Krasiļņikovam un Oļegam Stojanovskim no Krievijas.

Koronavīrusa izplatības dēļ uz Kataru nedrīkstēja doties Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs, kā arī Mihails Samoilovs un Aleksandrs Solovejs.

Turnīrs Dohā notiks līdz piektdienai.