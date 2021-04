Samoilovs/Šmēdiņš turnīrā Kankunā piekāpjas ceturtdaļfinālā

Latvijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš pirmdien Pasaules tūres četru zvaigžņu turnīrā Kankunā ceturtdaļfinālā zaudēja un ierindojās dalītā piektajā vietā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sacensībās ar 11. numuru izliktie Latvijas volejbolisti ceturtdaļfinālā ar rezultātu 1-2 (21:14, 18:21, 13:15) piekāpās sacensībās ar 23. numuru izsētajiem austriešiem Martinam Ermakoram un Moricam Pristaucam-Telsnigam.

Tāpat kā sezonas pirmajā turnīrā Dohā Latvijas duets ieņēma dalītu piekto vietu. Par sniegumu Kankunā Latvijas pludmales volejbolisti katrs nopelnīja pa 240 pasaules ranga punktiem.

Jau ziņots, ka izslēgšanas spēļu kārtā Latvijas duets ar 2-0 (23:21, 21:13) uzvarēja brazīliešus Andrē Lojolu Šteinu/Žeorži Vanderleju no Brazīlijas, kuriem bija piešķirts 14. numurs, un ar 2-1 (17:21, 21:19, 15:13) pieveica itāļus Paolo Nikolai un Danieli Lupo, kuriem bija piešķirts 15. numurs.

Pirms tam F grupā Samoilovs/Šmēdiņš ar 1-2 (21:17, 19:21, 14:16) piekāpās amerikāņiem Džeikobam Gibam un Teiloram Krebam, kuri izsēti ar ceturto numuru, un ar 2-1 (21:15, 18:21, 15:12) pieveica norvēģus Hennriku Molu un Matīasu Berncenu, kuri izsēti ar 27. numuru, ieņemot trešo vietu grupā.

Tikmēr Anastasija Kravčenoka un Varvara Brailko piektdien zaudēja pirmajā kvalifikācijas kārtā un nepārvarēja atlasi. Otrajā posmā Kravčenoka jau spēlēs kopā ar savu ierasto partneri Tīnu Graudiņu.

Turnīrā nepiedalās Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, jo Pļaviņam konstatēta saslimšana ar Covid-19.

Meksikā no 16. līdz 20. aprīlim norit viens no kopumā trim tur paredzētajiem Pasaules tūres četru zvaigžņu posmiem. Otrais posms Meksikā gaidāms no 22. līdz 26. aprīlim, bet trešais norisināsies no 28. aprīļa līdz 2 .maijam.

Pļaviņš/Točs un Graudiņa/Kravčenoka Latvijai jau nopelnījuši pa vienai ceļazīmei uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, bet labas iespējas kvalificēties ir arī Samoilovam/Šmēdiņam.

Samoilovs/Šmēdiņš sezonas pirmajā Pasaules tūres posmā Dohā izcīnīja dalītu piekto vietu, bet Pļaviņš/Točs turnīru noslēdza dalītā 25. vietā.