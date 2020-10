Sauša pārstāvētā 'VaLePa' aizsāk Latvijas volejbolistu Eiropas kausu sezonu

Čempionu līgas pirmajā grupu turnīrā Latvijas izlases volejbolista Romāna Sauša pārstāvētā Somijas komanda Sastamalas "VaLePa" ierindojās otrajā vietā un sezonu turpinās CEV kausā, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Pēc Latvijas vīriešu izlases kvalificēšanās Eiropas čempionāta finālturnīram un kaislībām pludmales volejbola smiltīs volejbolisti aizbraukuši uz saviem klubiem, un pamazām sākas zāles volejbola turnīri gan atsevišķās valstīs, gan Eiropas mērogā.

Par pirmo turnīru, kurā sacenšas dažādu valstu komandas, šogad kļuva spēcīgākais Eiropas klubu turnīrs Čempionu līga. Tajā startē divi klubi, kuros meistarību slīpē arī Latvijas izlases pārstāvji. Romāna Sauša pārstāvētā Somijas komanda Sastamalas "VaLePa" triju komandu konkurencē ierindojās otrajā vietā un sacensības turpinās otrajā spēcīgākajā kausā Eiropas klubu rangā CEV kausā.

Pirmās kārtas sacensības Čempionu līgā Covid-19 pandēmijas dēļ izpletušās no 22. septembra līdz 8. oktobrim. Arī vietu sadales formāts grupās atšķiras. Ir grupas, kurās aizvada divus riņķus divās valstīs, ir divu riņķu turnīrs vienā valstī, un kā Sauša pārstāvētās komandas gadījumā ir viens riņķis vienā sacensību vietā.

Septembra nogalē Rumānijas pilsētā Galati "VaLePa" B grupā vispirms ar 3-0 (25:10, 25:22, 25:17) apspēlēja Horvātijas vienību Kaštelas "OK Ribola", bet izšķirīgajā spēlē par pirmo vietu grupā un tiesībām piedalīties otrajā grupu turnīra fāzē ar 2-3 (26:28, 25:18, 13:25, 25:23, 18:20) piekāpās mājiniekiem Galati "C.S.M. Arcada". Pēdējā setā trīs mačbumbas bija Somijas klubam, taču izšķirošos punktus guva mājinieki.

Lieliski spēlēja Saušs. Pirmajā mačā viņš guva deviņus punktus, vienu no tiem – ar "eisu", un uzbruka ar lielisku efektivitāti – 80%, dalot spēles otra rezultatīvākā volejbolista laurus. Otrajā cīņā viņš ar 25 punktiem dalīja mača rezultatīvākā spēlētāja laurus, uzbrūkot ar komandā dalītu labāko efektivitāti 64%.

CEV kausa 1/16 finālā Somijas klubs divās cīņās tiksies ar Nīderlandes vienību no Groningenas "Amysoft Lycurgus".

Cita Latvijas izlases spēlētāja Edvarta Buivida pārstāvētā Amrisvilas "Lindaren Volley" no Šveices E grupā no 6. līdz 8. oktobrim savās mājās tiksies ar Soļigorskas "Šahtjor" no Baltkrievijas un Māseikas "VC Greenyard" no Beļģijas.

Grupas uzvarētājkomanda kopā ar D un F grupu uzvarētājiem veidos H grupu Čempionu līgas 2. kārtā. Otrās un trešās vietas ieguvēji turpinās sacensības CEV kausā.