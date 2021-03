Seļivanovs: mums nav Boškovičas, talkā jāņem kārtība un sistēma

Latvijas sieviešu izlasē volejbolā nav serbietes Tijanas Boškovičas, tāpēc talkā jāņem kārtība un sistēma, sarunā ar ziņu aģentūru LETA pirmdien pēc iecelšanas amatā uzsver Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenais treneris Pāvels Seļivanovs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijas Volejbola federācija (LVF) paziņoja par Seļivanova apstiprināšanu sieviešu izlases galvenā trenera amatā.

"Kādas meitenes mums ir, tādas ir," par nākotnes plāniem saka speciālists. "Mums nav, piemēram, [Tijanas] Boškovičas, pasaules un Eiropas čempiones Serbijas izlases sastāvā. Tāpēc šobrīd mums ir iespēja uzvarēt vien ar kārtību un sistēmu, ja augstākas klases komandas mūs uztver nenopietni."

Spēles sistēmu Seļivanovs kopā ar Andreju Odinokovu, kurš klubā ir galvenais treneris, bet izlasē būs Seļivanova palīgs, ikdienā slīpē "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU) komandā.

"Man liekas, ka mēs bijām visreālākie kandidāti uz izlases vadītāja posteni, jo uz vietas labāk zinām Latvijas volejbolistes," par iespējamajiem LVF argumentiem savai iecelšanai izlases galvenā trenera amatā saka Seļivanovs, kurš piebilst, ka pašreizējos apstākļos trenerim no citas valsts būtu grūti ātri noorientēties. "Domāju, ka es arī nedaudz saprotu sieviešu volejbolu, kurā esmu kopš 2016. gada."

"Vajag sistēmu, lai saprastu, ko mainīt, ja kas neiet. Tikai tad, ja tāda sistēma ir, var saprast, kas neiet. Izvēlētā shēma var būt nepareiza, bet tad zinām, kas jāmaina," saka olimpiskais čempions Seļivanovs, kurš pielicis roku sistēmas izveidei klubā, kas trīs gadus pēc kārtas RVS/LU komandai devusi medaļas Baltijas Sieviešu volejbola līgā (BSVL).

RVS/LU komanda šosezon ne mirkli nepārtrauca treniņus, ievērojot Covid-19 ierobežojumus, kaut pēc BSVL spēles oktobra beigās nākamā bija jāgaida līdz februāra nogalei.

"Uzvarēt Eiropas čempionāta finālā," vaicāts par mērķiem, joko, taču apliecina maksimālismu mērķu sasniegšanā volejbola treneris, kurš to kā spēlētājs kopā ar PSRS izlasi ir paveicis četrreiz.

Viņš stāsta, ka RVS/LU spēlētājas gatavojas 28. martā paredzētajai Latvijas čempionāta izslēgšanas spēlei ar iepriekšējās izlases galvenās treneres Ingunas Minusas vadīto "Rīgas Stradiņa Universitāte"/"Ingunas Minusas Volejbola skola" (RSU/MVS) komandu. Tomēr jau pirms šīs spēles ir nodoms savākt kopā visas Latvijā spēlējošās kandidātes un strādāt ar viņām "fiziskās sagatavotības līmeņa gatavošanai".

"Ārzemnieces" – Marta Kamēlija Levinska un Paula Ņečiporuka no ASV, Ingrīda Šveigere no Austrijas un Elvita Dolotova no Čehijas – ir solījušas pievienoties izlasei pēc klubu sezonas beigām.

Seļivanovs apstiprina, ka kandidātu saraksts varētu kļūt zināms nākamnedēļ.

"Šobrīd varu pateikt, ka mūsu redzeslokā ir 27 cilvēki, kuri ar attiecīgu darbu un gribēšanu var spēlēt izlasē," saka treneris.

Jau ziņots, ka ņemot vērā Covid-19 ierobežojumu izraisītās sekas uz Latvijas sieviešu izlases volejbolā gatavošanos Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram maijā, Minusa ar LVF vienojās par amata atstāšanu.

Pēc tam, kad galvenās treneres pienākumus beidza pildīt Minusa, tika izsludināts konkurss, kuram pieteicās desmit kandidāti, no kuriem tikai viens – vietējais.

Latvijas izlasei jau maijā jācīnās par iekļūšanu Eiropas 2021. gada čempionāta finālturnīrā, bet maija un jūnija mijā jāpiedalās Eiropas Sudraba līgas spēlēs. Sadarbība ar Seļivanovu panākta līdz šo turnīru noslēgumam.

Latvijas izlase tika atjaunota 2012. gadā, kad tās vadību uzņēmās Jānis Leitis, bet pēcāk viņu amatā nomainīja Eiropas 2009. gada čempione pludmales volejbolā Minusa.