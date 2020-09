Šmēdiņš kritisks par sava duo sniegumu: uzbrukumā nevar tā spēlēt

Latvijas pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš sestdien Eiropas čempionāta mačā uzbrukumā nespēlēja pietiekami labi, lai izcīnītu uzvaru, pēc zaudējuma secina Šmēdiņš.

Jau ziņots, ka Samoilovs/Šmēdiņš sestdien Eiropas meistarsacīkstēs pludmales volejbolā Jūrmalā cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā piekāpās Krievijas pārim Ņikita Ļamins/Tarass Miskivs un ieņēma devīto vietu Eiropas čempionātā.

Ar 16.numuru izliktais Latvijas duets Samoilovs/Šmēdiņš piekāpās Krievijas pārim Ņikita Ļamins/Tarass Miskivs (11.) ar 0-2 (18:21, 20:22).

"Bija ļoti daudz kļūdu - neprecīzi sitieni pa autiem un uzbrukumi rokās. Aizsardzībā nepaņēmām bumbas un nespēlējām stratēģiski tā, kā bija sarunāts pirms spēles. Paši vainīgi. Otrajā setā izlaidām lielu pārsvaru, tāpat arī galotnē pēc pietuvošanās visu palaidām garām," sarunā ar žurnālistiem stāstīja Samoilovs.

Jau ziņots, ka ceturtdien spēles Eiropas čempionātā nenotika, jo spēcīgais vējš bija appludinājis spēļu laukumus. Piektdien mači notika Mārupē ""Ruukki"" pludmales stadiona" āra laukumos, bet sestdien sacensības atgriezās Majoru pludmalē.

"Dažās sacensībās ir tā, ka centrālais korts ir vienā vietā, bet pārējie - kāda puskilometra attālumā. Tas ir apmēram tas pats, tikai nevajag braukt ar transportu uz citu vietu. Apstākļi visiem bija vienādi. Organizatori darīja visu, lai sakārtotu un pludmales volejbols atgrieztos Jūrmalā. Ļoti žēl, ka nevarējām parādīt labāku rezultātu un tik agri izstājāmies no turnīra," secināja Samoilovs.

Eiropas čempionāts vairākiem Latvijas duetiem bija sezonas pēdējie mači.

"Šogad nekādu sacensību vairs nav. Bija ilgs sagatavošanās posms, apmēram no aprīļa. Pēc tik ilga sagatavošanās perioda bez sacensībām gribās atpūsties kādu laiku no pludmales volejbola," atzina Samoilovs.

Tikmēr Šmēdiņš uzsvēra, ka šajā spēlē bijis daudz neprecizitāšu pirmajos divos pieskārienos.

"Bija daudz sasteigtas bumbas, reizēm pieskrējām pa ātru, reizēm pārāk zemu uzcēlām. Pretinieki ar neko nepārsteidza, un visu zinājām. Jā, ieservēja 2-3 augstās serves, taču tas nebija izšķiroši. Iekritām nevis uz tām servēm, bet uz parasto planierservi, kad vairākas reizes pēc kārtas nevarējām atsist bumbas. Aizsardzībā un blokā nospēlējām tā, kā vajag nospēlēt, taču, lai uzvarētu šādus duetus, uzbrukumā tā nevar spēlēt," uzsvēra Šmēdiņš.

Viņaprāt, no atlikušajiem duetiem favorīti uz uzvaru turnīrā ir norvēģi Annešs Mūls un Kristians Sērums.

"Grupā zaudējām norvēģiem, tāpēc laikam jāliek uz viņiem. Viņi labi izskatās, un, ja nospēlēs tā, kā viņiem vajag nospēlēt, tad vajadzētu uzvarēt," teica Šmēdiņš.

Pēc Samoilova/Šmēdiņa izstāšanās čempionātu neturpina neviens pašmāju duets.

Astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles vīriešiem notiks sestdien, bet dueļi par godalgotām vietām paredzēti svētdien. Sieviešu turnīrā sestdien tiks aizvadīti arī pusfināli.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.