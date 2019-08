Šmēdiņš/Regža piekāpjas igauņiem; ceturto Latvijas volejbolistu pāri izglābj izloze

Kā pēdējais Latvijas pludmales volejbola duets kvalifikācijas turnīra kārtu ceturtdien Majoros Pasaules tūres Jūrmalas trīs zvaigžņu posma mačos nepārvarēja Toms Šmēdiņš/Haralds Regža, nevienam no četriem pašmāju pāriem nepārvarot kvalifikācijas turnīra barjeru.

Toms Šmēdiņš/Haralds Regža, kuri kvalifikācijā izlikti ar piekto numuru un no pirmās kārtas bija brīvi, otrajā kārtā pret kvalifikācijas 21. numuru Timo Anderu Lehmusu/Mertu Tammearu no Igaunijas zaudēja ar 1-2 (15:21, 21:17, 16:18) un no turnīra izstājās.

Pirmo punktu spēlē guva astoņpadsmitgadīgie igauņi, kuri drīz panāca arī 4:2 un 6:3 savā labā. Pēc 10:14 latvieši trīs punktus pēc kārtas atguva, taču setu glābt neizdevās – 21:15 pēc precīza Lehmusa uzbrukuma sitiena.

Arī otrā seta sākumā nedaudz labāk veicās jaunajiem igauņiem, taču Šmēdiņš/Regža atspēlēja divu punktu deficītu un tehniskajā pārtraukumā jau devās, esot vadībā ar 11:10. Turpmāk ar Regžas darbību blokā un Šmēdiņa aizsardzību latvieši panāca piecas setbumbas, no kurām trešo izmantoja, Lehmusam bumbu raidot tīklā – 21:17.

Izšķirošajā setā pēc Regžas netveramas serves pa sānu līniju tika panākts 3:1 Latvijas dueta labā. Tammearu ar bloku rezultātu izlīdzināja – 6:6, taču tūlīt Tammearu izsita autā – 8:6 Šmēdiņa/Regžas labā.

Tammearu bloks un Šmēdiņam netverama serve lika latviešiem ņemt vienīgo pārtraukumu setā, nokļūstot iedzinējos ar 8:9. Regžam sitot pāri laukumam, jau 11:9 igauņu labā. Tūlīt gan Šmēdiņš ar labu servi rezultātu atkal izlīdzināja – 12:12. Lehmusam/Tammearu bija mačbumba, taču tūlīt Lehmuss sita autā, un igauņi devās pusminūtes pārtraukumā – 15:14 jau latviešu labā. Izšķirošo vārdu tomēr teica igauņi, Lehmusam uzbrukumā gūstot uzvaras punktu – 18:16 un panākums trijos setos.

Pēc kvalifikācijas sacensībām notika "laimīgo zaudētāju" izloze, kurā Šmēdiņš/Regža ieguva tiesības startēt arī piektdien pamatturnīrā.

Jau ziņots, ka kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā Rūdolfs Stankevičs/Artūrs Rinkevičs, kuri atlasē izlikti ar 19. numuru, ar 0-2 (16:21, 14:21) piekāpās vāciešiem Dirkam Vestfālam/Lukasam Pfrečneram, kuriem kvalifikācijā ir 14. numurs.

Dāvis Nātriņš/Gints Antoms, kuriem bija 18.numurs, ar 1-2 (21:17, 14:21, 11:15) cieta neveiksmi pret norvēģiem Sveinu Odmunnu Solhaugu/Kristianu Jergensenu Rūdu, kuri atlasē saņēmuši 15. numuru, bet Oskars Puga/Jānis Kuprašovs, kuriem bija 22. numurs, ar 0-2 (16:21, 17:21) atzina ar 11. numuru izlikto čehu Davida Lenca/Filipa Habra pārākumu.

Šmēdiņa un Regžas pretinieki no Igaunijas Lehmuss/Tammearu pirmajā kvalifikācijas spēlē viegli ar 2-0 (22:20, 21:10) pārspēja zviedru duetu Jākobs Molīns/Līnuss Tolse, kuri Jūrmalā kvalifikācijā bija izlikti ar 12. numuru.

Visi Latvijas dueti spēlē centrālajā kortā. Kvalifikācijas spēles tiešraidē iespējams vērot "Straume.lmt.lv".

Lai iekļūtu pamatturnīrā, jāpārvar kvalifikācijas divas kārtas.

Pamatsacensībās vietas garantējuši Latvijas vadošie dueti Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš un Mihails Samoilovs/Aleksandrs Solovejs. Samoilovs/Solovejs pamatturnīrā tikuši ar rīkotāju speciālo ielūgumu.

Kvalifikācijas turnīra spēles ir iespējams apmeklēt bez ieejas maksas. Uz pamatturnīra spēlēm, kas tiks aizvadītas 23. augustā un uz izslēgšanas spēlēm 24. un 25. augustā biļetes ir iespējams iegādāties "Beachvolley.jurmala.lv".

Pludmales volejbolisti turnīrā cīnīsies par naudas balvām 75 000 dolāru vērtībā – uzvarētāji saņems naudas laimestu 10 000 dolāru vērtībā, kā arī tiks pie 600 punktiem 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijā.

Pasaules tūres posms Latvijā norisinās pirmoreiz.

Sākot ar 2014. gadu, Jūrmalā norisinājušās augsta ranga Eiropas mēroga sacensības, 2017. gadā uzņemot Eiropas čempionāta finālturnīru.