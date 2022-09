Šmēdiņš/Rinkevičs cīnīsies 'King of the Court' grupu piekto vietu ieņēmēju 'play-off' kārtā

Latvijas duets Jānis Šmēdiņš/Artūrs Rinkevičs ceturtdien Utrehtā "King of the Court" turnīrā savā grupā ieņēma pēdējo vietu un cīņu par vietu ceturtdaļfinālā turpinās grupu piekto vietu ieņēmēju "play-off" kārtā.

Latvijas duets spēlēja C grupā, kur pirmajā kārtā palika pēdējais aiz nīderlandiešiem Marta van Verkhovena un Metjū Immersa, norvēģiem Annešam Mūlam un Kristianam Sērumam, austriešiem Paula Paskariusa un Lorenca Leitnera un šveiciešiem Adriana Heidriha un Leo Diljē.

Latvijas duetam vēl būs iespēja pacīnīties par vietu ceturtdaļfinālā "play-off" kārtā, kurā cīnīsies četras vienības, kas savās grupās ieņēma pēdējās vietas.

Ceturtdien "King of the Court" turnīra izslēgšanas kārtā startēs Latvijas sieviešu duets Anastasija Kravčenoka un Deniela Konstantinova.

Jau ziņots, ka Edgaram Točam ar Kristianu Fokerotu neizdevās kvalificēties grupu turnīram.

Nīderlandes pilsēta Utrehta pludmales volejbola komercsacensību Eiropas finālturnīru uzņem no 6. līdz 11.septembrim.

Jūnijā Hamburgā notikušajā turnīrā Kravčenoka pārī ar vācieti Kiru Valkenhorstu izcīnīja dalītu sesto vietu, bet Aleksandrs Samoilovs/Šmēdiņš ierindojās 11.pozīcijā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.