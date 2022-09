Točs ar Fokerotu nekvalificējas "King of the Court" turnīra pamatsacensībām

Edgaram Točam ar Kristianu Fokerotu otrdien Utrehtā neizdevās kvalificēties "King of the Court" turnīra pamatsacensībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar vienu punktu trešajā grupā latvieši ilgāku laiku bija ceturtie, apsteidzot Nīderlandes duetu Eriku Nejlandu/Kiranu Ferstēgenu, taču pirms pēdējām piecām minūtēm latvieši no sāncenšiem atpalika par diviem punktiem.

Pusotru minūti pirms mača beigām izdevās tikt karaļa pusē, taču pie punktiem tikt neizdevās. Arī mača beigas latvieši pavadīja karaļa pusē, guva divus punktus pēc kārtas, taču punktu sēriju pārtrauca mača beigu signāls, latviešiem ar trim punktiem paliekot pēdējiem.

Uzvarēja zviedri Alfreds Brinks un Jūels Andešons, kuri sakrāja 12 punktus.

Točam un Fokerotam sacensības bija jāturpina triju kvalifikācijas grupu pēdējo vietu ieņēmēju turnīrā.

To latvieši sāka teicami, gūstot astoņus punktus piecās minūtēs un tuvākos sekotājus apsteidzot par pieciem punktiem.

Nākamos divus punktus gan izdevās gūt tikai pusspēlē. Vēl pēc laiciņa latvieši tika līdz 12 punktiem, taču beigās viņus apsteidza mājinieku duets Ņikita Artamonovs/Flors Hogenhouts, kuri guva 16 punktus.

Pēdējos divus punktus atkal guva Latvijas duets, taču pretiniekus panākt neizdevās.

Jau ziņots, ka pamatsacensībās kopā ar Jāni Šmēdiņu spēlēs Artūrs Rinkevičs.

Sieviešu sacensību "Queen of the Court" pamatturnīrā spēlēs Anastasija Kravčenoka/Deniela Konstantinova.

Nīderlandes pilsēta Utrehta pludmales volejbola komercsacensību Eiropas finālturnīru uzņem no 6. līdz 11.septembrim.

Jūnijā Hamburgā notikušajā turnīrā Kravčenoka pārī ar vācieti Kiru Valkenhorstu izcīnīja dalītu sesto vietu, bet Aleksandrs Samoilovs/Šmēdiņš ierindojās 11.pozīcijā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.