Točs/Fokerots iekļūst 'King of the Court' finālturnīra pusfinālā

Latvijas pludmales volejbola duets Edgars Točs/Kristians Fokerots ceturtdien sasniedza Dohā notiekošā "King of the Court" finālturnīra pusfinālu.

Izslēgšanas kārtā Točs/Fokerots ar 14 punktiem bija pirmie grupā, 11 punktus guva amerikāņi Kails Frends un Trojs Fīlds, astoņi punkti bija otram Latvijas duetam Mārtiņam Pļaviņam/Mihailam Samoilovam, bet četrus punktus sakrāja austrieši Pauls Paskariuks/Laurencs Leitners.

Točs/Fokerots iekļuva pusfinālā, bet pārējie trīs dueti, tajā skaitā Pļaviņš/Samoilovs sacensības noslēdza dalītā 11.pozīcijā.

Pusfinālos piektdien spēlēs desmit dueti, kas sadalīti divās apakšgrupās pa pieciem pāriem katrām.

Pirmajā kārtā trešdien Točs/Fokerts C grupā pirmajā kārtā ar pieciem kārtiem ierindojās trešajā vietā, kam sekoja neveiksmīga otrā kārta, kuru viņi noslēdza ar nulle punktiem un tāpat kā Samoilovs un Pļaviņš neiekļuva trešajā kārtā.

Samoilovs/Pļaviņš A grupas pirmajā kārtā sakrāja astoņus punktus un ieņēma otro vietu, taču nākamajā kārtā viņiem neizdevās tikt pie punktiem, ierindojoties ceturtajā pozīcijā un neturpinot cīņu trešajā kārtā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas grupu turnīru, kam seko pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.

Katrā no turnīra fāzēm dueti tiek sadalīti grupās pa pieci un trim ir vieta pusfināla kārtā. Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet punktu zaudējušie. Duets, kas ieguva punktu pēdējā izspēlē, turpina spēlēt laukumā līdz zaudē punktu. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielu priekšrocību. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.