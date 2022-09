Traumēto Samoilovu 'King of the Court' turnīrā aizvietos Rinkevičs

Traumēto pludmales volejbolistu Aleksandru Samoilovu šonedēļ gaidāmajā "King of the Court" turnīrā aizvietos Artūrs Rinkevičs, tviterī paziņoja Latvijas duets.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rinkevičs Utrhetā gaidāmajā turnīrā pamatsacensībās spēlēs kopā ar Jāni Šmēdiņu. Tikmēr kvalifikācijas dalībnieku sarakstā ir vēl divi Latvijas dueti - Edgars Točs/Kristians Fokerots un Mārtiņš Pļaviņš/Mihails Samoilovs.

Sieviešu sacensību "Queen of the Court" pieteikumā ir Anastasija Kravčenoka/Deniela Konstantinova.

Nīderlandes pilsēta Utrehta pludmales volejbola komercturnīru Eiropas finālu uzņems no 6. līdz 11.septembrim.

Jūnijā Hamburgā notikušajā turnīrā Kravčenoka pārī ar vācieti Kiru Valkenhorstu izcīnīja dalītu sesto vietu, bet Samoilovs/Šmēdiņš ierindojās 11.pozīcijā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.