Trīs iespējami datumi pārceltajam Pasaules tūres Jūrmalas posmam pludmales volejbolā

Sakarā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 straujo izplatību visā pasaulē uz nenoteiktu laiku pārcelts Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB) Pasaules tūres trīs zvaigžņu posms pludmales volejbolā Jūrmalā, bet Latvijas Volejbola federācija pirmdien ziņo, ka šobrīd ir iespējami trīs iespējami datumi turnīra norisei.

Sākotnēji posms Jūrmalā, Majoru pludmalē , bija ieplānots no 6. līdz 10. maijam. Šīs sacensības būtu īpašas ar to, ka pirmo reizi šī turnīra norises vēsturē Latvijā tajā startētu gan labākie pasaules vīru dueti, gan sieviešu dueti. Ņemot vērā, ka šogad notiek aktīva cīņa par ranga punktiem, lai kvalificētos vasarā gaidāmajām Tokijas olimpiskajām spēlēm, bija sagaidāms, ka Jūrmalā pulcēsies pasaules labākie pludmales volejbola pāri, lai izcīnītu ceļa zīmes uz olimpisko turnīru.

"Esam piedāvājuši Starptautiskajai Volejbola federācijai (FIVB) trīs iespējamos pasākuma norises datumus, kas gan lielā mērā būs atkarīgas no vispārējās situācijas ar Covid-19 vīrusa izplatību pasaulē. Jāatgādina, ka viens no galvenajiem mērķiem turnīra sarīkošanai maija sākumā bija nepieciešamība mūsu sportistiem iegūt reitinga punktus pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm. Ja saglabāsies olimpisko pāru noteikšanas sākotnējais termiņš – 15. jūnijs, tad mēs varam būt pietiekoši pārliecināti, ka Latviju pirmo reizi vēsturē olimpiskajās spēlēs pārstāvēs trīs pāri – divi vīriešu konkurencē un viens sieviešu konkurencē," stāsta Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Kaspars Timermanis.

Ja situācija ar Covid-19 pasaulē nemainīsies un ārkārtas stāvoklis saglabāsies ilgāk par maija sākumu, tad Pasaules tūres trīs zvaigžņu posms pludmales volejbolā varētu notikt augustā atkarībā no olimpisko spēļu norises datumiem. Ja Olimpiāde notiek noteiktajos termiņos, tad Pasaules tūres trīs zvaigžņu posms Jūrmalā varētu norisināties augusta pēdējā nedēļa, savukārt olimpisko spēļu atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā turnīrs varētu būt aizvadīts no 5. līdz 9. augustam. Pasaules epidemioloģiskas situācijas uzlabošanas gadījumā līdz maija sākumam netiek izslēgta iespēja aizvadīt turnīru no 17. līdz 21. jūnijam. Tomēr ir būtiski saprast, ka šobrīd ir ļoti daudz nezināmā – gan par reitinga noteikšanas termiņu, gan par citu turnīru norisi, gan arī par Tokijas Olimpisko spēļu norisi.

Tāpat pārcelts vienlaikus ar Jūrmalas posmu paredzētais četru zvaigžņu turnīrs Brazīlijā un vienas zvaigznes turnīrs Vjetnamā, kā arī maijā paredzētais Ostravas četru zvaigžņu turnīrs, savukārt sacensības Varšavā atceltas pavisam.