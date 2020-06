Vīriešu volejbola izlases nometnē tiks šķetinātas 'interesantas problēmas'

Latvijas vīriešu volejbola izlase ceļu uz savu otro Eiropas čempionāta finālturnīru sāks pirmdien, 1. jūnijā. Pirms pusmēneša Igaunijas speciālists Avo Kēls nosauca tos 27 volejbolistus, kas, viņaprāt, var būt noderīgi izlasei ja ne šajā atlases ciklā, tad jau tuvākajā nākotnē. No viņu vidus, konsultējoties ar savu palīgu izlasē Gunti Ataru un noskaidrojot kandidātu iespējas pievienoties izlasei, Kēls ir atlasījis 17 volejbolistus kopīgam darbam fiziskās bāzes ielikšanai, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Treneris uzsver, ka tas ir kandidātu saraksts pirmā mēneša treniņiem, bet tajā izmaiņas var ieviest un ieviesīs daži volejbolisti, kuri jūnijā dažādu iemeslu dēļ nevar iesaistīties treniņos.

"Darbu kopā ar fiziskās sagatavotības treneri Tarmo Tītsu pirmdien uzsāks 14 no 17 volejbolistiem, kuri ir sašaurinātajā izlases kandidātu sarakstā," precizē valstsvienības galvenais treneris Avo Kēls. "Otrajā jūnijā Latvijā no Francijas ieradīsies Hermans Egleskalns, bet Deniss Petrovs šobrīd atrodas pašizolācijā, jo nesen atgriezās no Krievijas. Arī Gustavs Freimanis pāris pirmās dienas nevarēs trenēties."

No pārējiem kandidātiem ierindā ir gandrīz visi spēcīgākie. Zināms, ka vienībai, iespējams, jūlijā varētu pievienoties pirmā tempa uzbrucējs "lūsis" Zigurds Adamovičs. Izlasē būs arī divi debitanti, kuri vēl ne reizi Latvijas valstsvienības spēlē nav devušies laukumā. Bez Latvijas U-20 izlases spēlētāja Freimaņa tāds ir arī OC "Limbaži"/MSĢ uzbrukuma līderis Kristaps Šmits.

"Esmu ļoti priecīgs, ka esmu kandidātu skaitā un varu piedalīties izlases treniņnometnē," par iekļaušanu izlasē iepriecināts ir Kristaps Šmits. "Man pašam Baltijas līgā šī bija ļoti laba sezona, pēc gūtajiem punktiem visā līgā paliku otrais, taču nespēju palīdzēt komandai pietiekami, jo mums negāja viegli. Gatavošos un trenēšos, lai pēc iespējas vairāk varētu parādīt no tā, ko varu izdarīt."

Sastāvā iekļauts tikai viens libero pozīcijas spēlētājs Ingars Ivanovs, kurš pēc Avo Kēla domām, šobrīd Latvijā ir labākais. Kompānijā ar viņu serves nāksies uzņemt otrā tempa spēlētājiem, no kuriem vismaz divi vajadzības gadījumā varēs aizstāt Ingaru arī libero pozīcijā, ja būs tāda nepieciešamība.

Katram no sešiem otrā tempa spēlētājiem, kas iekļauti izlasē, ir savas spēcīgās puses, un šo pozīciju Kēls sauc par "interesantāko problēmu". Ierindā ir Romāns Saušs, kurš ikdienā spēlē labos klubos, Atvars Ozoliņš, kurš sezonu aizvadīja Itālijas trešajā līgā, Šmits, pieredzējušais Toms Vanags, Armands Āboliņš, kurš izlasē ir uzņēmies arī libero pienākumus, un jaunais Markuss Cielavs, kurš izlasē debitēja iepriekšējā vasarā.

"Markuss ļoti labi notrenējās izlasē pagājušajā gada nometnē, ko organizējām priekš potenciālajiem nākotnes izlases spēlētājiem," par Somijas vienā no spēcīgākajiem klubiem "Savo Volley" sezonu aizvadījušo Cielavu saka Kēls. "Lielākās problēmas viņam ir ar servju uzņemšanu, tomēr, pēc pagājušā gada nometnes, biju apmierināts ar redzēto. Kaut arī viņš ir spēlējis maz, viņš ir gadu pieredzējušāks un ikdienā bijis labā klubā."

Turklāt līgumu Šveicē nākamajai sezonai kā "pusīte" ir parakstījis arī Edvarts Buivids, kurš savulaik jau ar servju uzņemšanu ir nodarbojies un būtu ievērojams spēks uzbrukumā blakus Egleskalnam.

Galvenā komandas uzbrukuma jauda parasti ir diagonālie uzbrucēji, no kuriem jūnijā trenēsies trīs – Egleskalns, Buivids un Kristaps Platačs. Malā pagaidām palicis Kristers Dardzāns un Renārs Pauls Jansons, kuri abi Gunta Atara vadībā gatavosies Latvijas U-20 izlases rindās sava vecuma Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas otrajai kārtai.

Treniņnometni uzsāks trīs šā brīža Latvijas labākie cēlāji – Petrovs, Edvīns Skrūders un Jānis Jansons. Tāpat, atskaitot Adamoviču, septiņpadsmitniekā ir paplašinātajā kandidātu sarakstā atlikušie četri centrālie bloķētāji jeb pirmā tempa spēlētāji – komandas kapteinis iepriekšējā sezonā Toms Švans, Vladislavs Blumbergs, Edgars Šimanskis un Freimanis.

"Freimanis man ir ļoti interesants," par otru komandas jaunpienācēju saka Kēls. "Viņš ir ātrs, labi lec, un viņam ir laba roku kustības tehnika. Izlasē spēlētāji ir spēcīgāki nekā Jēkabpils klubā, un ceru, ka varam Gustavam palīdzēt progresēt, lai viņš nākamsezon klubā vairāk tiktu laukumā un spēlētu."

"Treniņus sāksim Rīgā, un domāju, ka galvaspilsētā aizvadīsim visu jūniju," par darba plānu saka Latvijas valstsvienības vadītājs. "Sportistiem ir bijis liels ierasto treniņu pārtraukums. Lielu vērību pievērsīsim tieši fiziskajai sagatavotībai, jo kādam ir bijis vairāk iespēju trenēties, kādam – mazāk. Sāksim piesardzīgāk, bet centīsimies, lai jūnija beigās visiem fiziskā gatavība būtu tuva maksimālajai."

Kēls piebilst, ka pirmās trīs nedēļas tiks strādāts tikai fiziskās formas uzlabošanai. Pēc tam kādā no treniņiem jau notiks arī darbs ar bumbām, bet jūlijā sportistus gaida volejbola treniņi un kontrolspēles, neaizmirstot arī par fizisko sagatavotību.

Kvalifikācijas sacensības paredzētas no 15. augusta līdz 6. septembrim. Latvijas vīriešu izlases pretinieki D grupā cīņā par vietu finālturnīrā Spānijas, Moldovas un Kipras volejbolisti, pa cīņai ar katru no tiem aizvadot mājās un izbraukumā. Ja koronavīrusa izraisīto ierobežojumu dēļ kvalifikācijas turnīru nebūs iespējams aizvadīt paredzētajā laikā, tiek izskatīta iespēja kvalifikācijas sacensības rīkot no 2021. gada 1. līdz 17. janvārim.

Latvijas volejbola izlases kandidātu saraksts:

cēlāji – Deniss Petrovs (Ņižņijnovgorodas ASK, Krievija), Edvīns Skrūders (Jēkabpils "Lūši"), Jānis Jansons ("Limbaži"/MSĢ);

otrais temps – Romāns Saušs ("Argo de Sete", Francija), Toms Vanags ("AERO Odolena Voda", Čehija), Kristaps Šmits ("Limbaži"/MSĢ), Armands Āboliņš (Jēkabpils "Lūši"), Atvars Ozoliņš ("Parnu", Igaunija), Markuss Cielavs ("Savo Volley", Somija);

diagonāle – Hermans Egleskalns ("Tours Volley-Ball", Francija), Edvarts Buvids (Amrisvilas "LINDAREN Volley I", Šveice), Kristaps Platačs ("Parnu", Igaunija);

pirmais temps – Toms Švans ("Saint-Nazaire Volley-Ball", Francija), Gustavs Freimanis, Vladislavs Blumbergs (abi – Jēkabpils "Lūši"), Edgars Šimanskis ("Limbaži"/MSĢ);

libero – Ingars Ivanovs (RTU/"Robežsardze").