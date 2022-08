Volejbola izlases treneris Gogols: bez degsmes nedrīkst spēlēt

Latvijas volejbola izlases galvenais treneris Mihals Gogols pēc sāpīgā zaudējuma Somijā neslēpa, ka ir satriekts par veidu, kā piedzīvota neveiksme, jo spēlētāju acīs nav redzējis degsmi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas volejbolisti trešdien Turku Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē ar 0-3 (18:25, 17:25, 15:25) piekāpās Somijai, praktiski zaudējot cerības tikt uz finālturnīru, bet somi pēc panākuma ieguva tiesības spēlēt finālturnīrā.

Abas komandas 6. augustā tikās Valmierā, un tad somi uzvarēja četros setos, tomēr starp abiem mačiem ir liela starpība, uzskata Gogols. "Valmierā mēs spēlējām ar uguntiņu acīs, degsmi, un es to redzēju. Šodien pirmajā seta pēc zaudētām dažām izspēlēm mēz pazaudējām to uguntiņu un varēja redzēt, ka neesam gatavi spēlēt. Zaudējām vieglas bumbas. Zaudējām tādas izspēles, kuras nebiju iedomājies, ka zaudēsim. Spēlēs pret tādu komandu kā Somija un pēc "Euro Volley" (2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīra) nedrīkst pieļaut tik viegli zaudētus punktus," pārdzīvojumu par neveiksmi neslēpa Polijas volejbola speciālists. "Jā, nenoliedzu, ka bija Somijas komandas spiediens, bet mēs pazaudējām uguntiņu acīs. Ar katru izspēli mēs zaudējām pārliecību. Katra nākamā izspēle mūs sita arvien vairāk ārā no ierindas, un spēles beigās mēs vispār bijām bez jebkādas pārliecības."

"Centāmies atrast risinājumus spēles gaitā, meklējām dažādus risinājumus, kas strādātu, bet tos neatradām un zaudējām 0-3. Sniegums bija slikts. Rezultāts ir viena lieta – tu vari zaudēt, kā Valmierā, bet tur bija smaga cīņa. Šodien nebija cīņas, un tā ir lielākā vilšanās," spiests atzīt Gogols, kurš stundu pēc spēles nemācēja skaidrot iemeslus, kādēļ bijusi tik vāja spēle. "Fiziski bijām labi, taktiski mēs zinājām, ko darīt, jo nebija pārsteigumu. Bet, kad spēle sākās, mēs nebijām gatavi cīņai. Tas ir spēlētāju galvās. Varbūt spiediens, varbūt tāpēc, ka tā bija izšķirošā spēle. Varam to saukt par sezonas spēli. Varbūt par daudz par to runājām, bet tāds ir sports. Katram sportistam ir jātiek galā ar spiedienu. Varbūt pietrūkst pietrūkst šādu spēļu. Pietrūkst spēļu, kurās ir augstas likmes. Es nerunāju tikai par izlasi, varbūt spēlētājiem nav pieredzes cīņā par reālu mērķi. Tas ir mans viedoklis tagad stundu pēc spēles. Šī bija no tām spēlēm, kad zināji un juti, kas ir spēles cena. Tu spēlēji par kaut ko nozīmīgu. Varbūt šī situācija mūs salauza. Jā, redzēju, ka daži spēlētāji netiek galā (ar spiedienu), kuriem varbūt ir mazāka pieredze. Bet zaudējām mēs visi – es kā treneris, un puiši, un visi kopā kā komanda."

Ņemot vērā smago zaudējumu, Gogols atzīst, ka nav jēga runāt par kaut kādu spēles taktiku, kas ir vai nav nostrādājusi. "Starpība visos spēles elementos bija tik liela, ka par taktiku nav vērts runāt. Taktika bija mazs piliens jūrā uz visa kopējā fona. Taktika vienmēr sevī ietver savu mūsu stratēģiju, kā spēlēt, un stratēģiju pie tīkla. Pirmās izspēlēs zaudējām taktikas dēļ, bet spēles beigās nav runa par taktiku. Taktika mums varēja palīdzēt, bet zaudējām mentāli. Nebiju priecīgs un teicu puišiem, ka pirmo setu zaudējām, lai gan zinājām, ko viņi darīs. Mēs zinājām, ko darīs viņu cēlājs, bet mēs neizpildījām uzdevumu."

Pirmajā setā Gogols veica pārsteidzošu maiņu, cēlāja Denisa Petrova vietā sūtot Edvīnu Skrūderu. Treneris ar maiņu centies veikt spēles ritma izmaiņas, nedaudz nomierināt spēlētājus, un ar pāris gūtajiem punktiem atgūt kādu spēles ritmu. Turpinājumā Somijas pārsvars nav pieaudzis, tādējādi Gogols uzskata, ka maiņas deva rezultātu. Otrajā setā Gogols sākumā laukumā sūtīja mača sākumsastāvu, jo ticējis šiem spēlētājiem un devis otro iespēju.

"Mēs ātri zaudējām pārliecību par saviem spēkiem. Ātri. Mēs centāmies kaut ko mainīt, runāju gan skarbi, gan maigi. Bet redzēju, ka viņi nervozē. Dažus no viņiem es nebiju redzējis tik nervozus visā šajā vasaras periodā. Jau spēles gaitā gribējās dot viņiem ticību un nedomāt par pirmo otro setu, gūt "restartu" un domāt pozitīvi. Ja esi nervozs, tu viss esi elektrizēts – tu pieskaries bumbai, bet bumba tev neklausa. aizmirsti, kas jādara pie tīkla, aizmirsti par taktiku, aizmirsti par daudzām lietām. Pirms trešā seta centos atslābināt volejbolistus, noņemt to spriedzi, jo bez spiediena mēs varam spēlēt dabīgāk, brīvāk. Kaut kādā brīdī tas palīdzēja, sākām izjust spēli, baudīt spēli. Bet tad beigās atkal viss sabruka. Trešā seta beigās bija katastrofālas piespēles, kļūdas, un atgriezāmies tajā bedrē," sāpīgi nosaka Gogols. "Atkārtošos. Cik daudz šiem spēlētājiem ir bijušas spēles, kurās ir reāla likme? Bet ir jābūt arī uzvarētāju mentalitātei. Tā ir jāattīsta sevī. Pirms spēles domāju, ka Somijas spēlētājiem būs lielāks spiediens savu spēlētāju priekšā. Bet šī ir laba mācība nākotnei."

Latvijas izlase Eiropas čempionāta atlasi noslēgs svētdien Jelgavā, kur uzņems Austriju. Tikai uzvara trīs vai četru setu cīņā saglabās Latvijai nelielas izredzes uz finālturnīru. Gogols par to gan nesteidz domāt, jo svarīgi ir atgūties pēc smagā trieciena Somijā. "Mums nav, ko zaudēt. Bet pirmkārt ir jāatgūst sava seja. Gaidu, ka būs reakcija no spēlētājiem. Gaidu uguni acīs. Tu vari zaudēt spēli, bet nedrīksti zaudēt spēli (kā Turku). Šodienas zaudējuma veids nav pieļaujams un gaidu reakcijas. Gaidu uguntiņu. Jā, pretinieks var paveikt ko fantastisku, bet ir jābūt degsmei. Tas ir svarīgi. Šodien tādas nebija."