Volejbolisti ārzemēs: Freimanim deviņi punkti Itālijas čempionātā

Kamēr Kristera Dardzāna pārstāvētā Perudžas vienība Itālijā cīnās pusfināla sērijā, līdz šim rezultatīvāko spēli Itālijā ir aizvadījis Gustavs Freimanis cīņā par piekto līdz desmito vietu. Par komandas rezultatīvāko spēlētāju Beļģijas čempionāta mačā pret līdervienību Roselāres "Knack" kļuva Renārs Pauls Jansons, bet Avo Kēla vadītā un Toma Švana pārstāvētā Pērnavas komanda Igaunijas čempionātu pabeidza ar izcīnītām sudraba medaļām, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Itālijas superlīgas pusfinālā uzvara un zaudējums pagājušajā nedēļā tika Kristera Dardzāna pārstāvētajai Perudžas "Sir Safety" vienībai, kas vispirms mājās ar 2-3 (26:24, 25:22, 16:25, 29:31, 13:15) piekāpās Modenas "Leo Shoes PerkinElmer", bet pēc tam viesos pārspēja Modenas vienību ar 3-2 (21:25, 25:17, 25:16, 19:25, 15:12). Sērijā līdz trim uzvarām rezultāts ir kļuvis 2-2. Latvijas volejbolists laukumā nedevās.

Gustava Freimaņa pārstāvētā Taranto "Gioiella Prisma" cīņā par piekto līdz desmito vietu pirmajās divās spēlēs trijos setos zaudēja "Verona". Izbraukumā tika atzīts veroniešu pārākums ar 0-3 (26:28, 22:25, 17:25), bet savā laukumā – ar 0-3 (25:27, 20:25, 24:26). Sērijā līdz trim uzvarām Veronas volejbolisti ir vadībā ar 2-0.

Latvijas volejbolists pirmajā cīņā, kurā viesiem pieteikumā bija vien astoņi spēlētāji, laukumā aizvadīja visu maču, sakrādams deviņus punktus un savā komandā kļūstot par trešo rezultatīvāko spēlētāju. Vienu punktu viņš guva ar servi, kā arī uzbruka ar teicamu efektivitāti – astoņi no desmit uzbrukumiem deva punktu. Otrajā cīņā, kurā Taranto vienības pieteikumā jau bija desmit volejbolisti, Freimanis laukumā nedevās.

Renāra Paula Jansona pārstāvētā Ālstas "Lindemans" Beļģijas čempionāta otrā posma spēlēs aizvadītajā nedēļā cietusi divus zaudējumus. Vispirms viesos ar 0-3 (16:25, 22:25, 25:27) tika zaudēts līdervienībai Roselāres "Knack" vienībai, bet pēc tam savā laukumā ar 0-3 (19:25, 22:25, 23:25) – Māseikas "Greenyard".

Jansons pirmajā spēlē laukumā uz maiņu devās pirmajā setā, kad rezultāts bija 13:19, paliekot laukumā līdz cīņas beigām. Viņš guva 13 punktus, no kuriem divus sakrāja blokā, un kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju. Otrajā mačā viņš uz epizodi laukumā devās otrajā setā, punktus negūstot.

Bez izcīnītiem punktiem sešās spēlēs labāko četriniekā Ālstas vienība ieņēma ceturto vietu.

Par Igaunijas vicečempioni kļuvusi Avo Kēla vadītā un Toma Švana pārstāvētā "Parnu VK" vienība. Pusfinālā pērnavieši ar 3-2 (2-3, 1-3, 3-0, 3-2, 3-1) atspēlējās pret Tallinas "TalTech", bet finālā ar 0-4 (0-3, 0-3, 0-3, 1-3) piekāpās "Credit24" meitarlīgas čempionei Tartu "Bigbank".

Gan pusfināla, gan fināla sērijās rezultatīvāko spēli Latvijas izlases kapteinis aizvadīja pēdējā cīņā. Pusfinālā viņš izšķirošajā mačā guva 12 punktus, četrus no tiem sakrādams ar servi, bet finālsērijas ceturtajā mačā viņa kontā 13 punkti, no kuriem divi gūti no serves līnijas un viens – blokā.