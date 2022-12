Volejbolisti ārzemēs: Jemeļjanovam sezonas rekords Čehijā

Ticis pie teikšanas, līdz šim rezultatīvāko spēli Čehijā aizvadīja Pāvels Jemeļjanovs, kurš izcēlās ar 21 gūtu punktu. Rezultatīvi Čehijā turpina spēlēt arī Kristaps Platačs, bet Somijā – čempionāta rezultatīvākais spēlētājs Kristers Dardzāns. Francijā 22 punktus guva Hermans Egleskalns, bet Krastiņa vadībā Ļvivas vienība svinēja trešo panākumu Polijas čempionātā, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"PlusLiga" sacensībās Polijā trešo uzvaru izcīnījusi Uģa Krastiņa trenētā Ukrainas vienība Ļvovas "Barkom-Kažaņi", kas izbraukumā ar 3-0 (25:21, 33:31, 25:16) apspēlēja līgas pastarīti Belsko-Bjalas BBTS. Pēc 14 spēlēm Ļvivas klubs ar 14 punktiem ieņem 13. vietu 16 komandu konkurencē.

Francijas čempionātā Hermana Egleskalna pārstāvētā "Cambrai" izbraukumā ar 0-3 (23:25, 21:25, 22:25) zaudēja "Poitiers". Egleskalns ar 22 gūtajiem punktiem kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju. Četrus punktus viņš sakrāja no serves līnijas, divus – blokā, kā arī realizēja 16 no 33 uzbrukuma iespējām. Ar 12 cīņās sakrātiem 7 punktiem "Cambrai" 14 komandu konkurencē ieņem pēdējo vietu.

Francijas "Ligue B" Denisa Petrova "Cannes" viesos ar 3-1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:20) pieveica Monpeljē "France Avenir 2024" vienību. Latvijas izlases cēlājs guva trīs punktus – vienu blokā un divus divos uzbrukumos.

Uzvaras izbraukumā izcīnīja arī "Martigues" ar Romānu Saušu sastāvā, kas ar 3-1 (25:18, 25:13, 16:25, 25:23) pārspēja "Rennes". Saušs uz epizodi nāca laukumā trešajā setā, gūstot vienu punktu sešos uzbrukumos.

Pārējie latviešu pārstāvētie klubi piedzīvoja zaudējumus. Atvara Ozoliņa pārstāvētā "Frejus" izbraukumā ar 0-3 (18:25, 22:25, 16:25) piekāpās "Avignon". Ozoliņš guva 16 punktus, no kuriem trīs ar servi, kā arī realizēja 13 no 25 uzbrukumiem un kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju. Vladislava Blumberga pārstāvētā "Lyon" mājās ar 1-3 (23:25, 25:27, 25:16, 19:25) piekāpās "Saint-Jean d'Illac". Blumbergs guva desmit punktus, trīs no tiem sakrājot blokā, vienu – ar servi un punktā pārvēršot sešus no deviņiem uzbrukumiem. Zaudējumu viesos piedzīvoja arī Gustava Freimaņa "Ajaccio", kas ar 0-3 (21:25, 17:25, 23:25) atzina "Mende Lozere" pārākumu. Freimanis guva četrus punktus, vienreiz izceļoties blokā, kā arī realizējot trīs no septiņiem uzbrukumiem.

Pēc 11 kārtām "Cannes" ar 25 punktiem ir otrajā vietā, "Ajaccio" un "Martigues" ar 16 punktiem ir attiecīgi septītā un astotā, "Frejus" ar 14 punktiem – devītā 12 komandu vidū, bet "Lyon" ar 8 punktiem ieņem 11.vietu.

Aizvadītajā nedēļā noritēja arī Francijas kausa 1/16 fināli, Lionas un Ažaksjo volejbolistiem pēc spēlēm viesos iekļūstot astotdaļfinālā. "Ajaccio" ar 3-1 (25:14, 16:25, 25:14, 25:17) apspēlēja Aluēnas "Michelet", bet "Lyon" ar 3-0 (25:21, 25:20, 25:11) – "Grand Nancy". Zaudējumus izbraukumā cieta Martigas un Frežī komandas. "Martigues" ar 2-3 (33:35, 28:26, 25:15, 20:25, 13:15) piekāpās "Avignon", bet "Frejus" ar 2-3 (25:27, 25:23, 23:25, 25:21, 10:15) – "Mende Lozere".

Somijas čempionātā piecus zaudējumus piedzīvoja latviešu pārstāvētās komandas. Kristera Dardzāna pārstāvētā Loimā "Hurrikaani" izbraukumā ar 2-3 (27:29, 25:18, 25:18, 24:26, 12:15) piekāpās "Turun Toverit" un mājās ar 0-3 (24:26, 16:25, 24:26) zaudēja Sastamalas "VaLePa". Dardzāns pirmajā spēlē guva 25 punktus, trīs no tiem gūstot ar bloku, kā arī realizējot 22 no 46 uzbrukumiem, bet otrajā savāca 20 punktus, trīs gūstot ar servi, vienu ar bloku un punktā pārvēršot 16 no 42 uzbrukumiem. Abās spēlēs viņš kļuva par rezultatīvāko vīru laukumā.

Aivara Petruševica pārstāvētā Kījervi "Kyky-Betset" viesos ar 0-3 (18:25, 19:25, 20:25) atzina "Akaa-Volley" pārākumu. Petruševics guva septiņus punktus, vienreiz izceļoties blokā, kā arī gūstot sešus punktus 22 uzbrukumos.

Vēl Gunta Atara trenētā "Perungan Pojat" izbraukumā ar 2-3 (25:20, 25:23, 30:32, 19:25, 12:15) zaudēja Vantā "Ducks" un ar 1-3 (22:25, 25:23, 17:25, 16:25) – Kristapa Šmita bijušajam klubam Raisio "Loimu".

Turnīra tabulā Loimā "Hurrikaani" ar 22 punktiem 13 spēlēs ir piektā, Gunta Atara trenētā "Perungan Pojat" 16 mačos nopelnījusi 16 punktus un ir trīs vietas zemāk, bet Kījervi "Kyky-Betset" ar deviņiem punktiem 14 spēlēs ierindojas pēdējā vietā 11 komandu konkurencē. Dardzāns ar 356 gūtajiem punktiem un vidēji setā izcīnītajiem 6,14 punktiem ir rezultatīvākais spēlētājs līgā, kā arī otrs labākais servētājs.

Čehijas čempionātā uzvaras izcīnīja abas latviešu pārstāvētās komandas. Kristapa Platača pārstāvētā "Kladno" mājās ar 3-1 (25:15, 22:25, 25:18, 25:22) pārspēja Brno vienību. Platačs guva 18 punktus, no kuriem vienu – ar servi, bet 17 punktus – 29 uzbrukumos, kļūstot par rezultatīvāko komandā.

Pāvela Jemeļjanova pārstāvētā Libereces "Dukla" izbraukumā ar 3-1 (25:19, 17:25, 25:14, 25:18) pieveica "Ūsti nad Labem" un ar 3-1 (25:23, 25:19, 21:25, 25:22) – Karlovi Varu ČEZ. Jemeļjanovs pirmās cīņas otrajā setā nomainīja Filipu Gavendu un nospēlēja līdz beigām, gūstot deviņus punktus. Viņš sakrāja trīs netveramas serves un uzbruka ar 38% efektivitāti (6/16). Otrajā cīņā Jemeļjanovs jau nospēlēja visu maču, gūstot 21 punktu, sasniedzot Čehijā gūto punktu rekordu un kļūstot par rezultatīvāko komandā. Vienu punktu viņš guva ar "eisu", kā arī rezultatīvi noslēdza 20 no 29 uzbrukumiem.

Ar 39 punktiem 15 spēlēs Liberecas vienība ieņem pirmo, bet "Kladno" ar 28 punktiem – piekto vietu 13 klubu vidū. Platačs ar 227 punktiem ir ceturtais rezultatīvākais spēlētājs līgā, kā arī ar 24 "eisiem" – piektais labākais servētājs.

Beļģijas čempionātā trīs uzvaras četrās spēlēs svinējušas latviešu pārstāvētās komandas. Renāra Paula Jansona Ālstas "Lindemans" mājās ar 3-0 (25:23, 25:17, 25:10) apspēlēja "Waremme" un izbraukumā ar 0-3 (22:25, 18:25, 22:25) piekāpās Roselāres "Knack". Renārs pirmajā mačā laukumā uz epizodi devās trešajā setā, gūstot punktu vienīgajā uzbrukumā, bet otrajā guva septiņus punktus, no kuriem vienu – blokā, kā arī uzbrukumā realizēja sešus no 13 mēģinājumiem gūt punktu.

Jāņa Medeņa pārstāvētā Ahelas "Tectum" vispirms mājās ar 3-1 (25:16, 26:24, 20:25, 25:16) pieveica Monsangibēras "Axis Guibertin", bet pēc tam viesos ar 3-0 (25:22, 25:23, 25:16) pārspēja "Waremme". Medenis spēlēja epizodiski, punktus negūstot.

Ar izcīnītiem deviņiem punktiem astoņās spēlēs "Lindemans" ieņem piekto vietu, bet Ahelas "Tectum" ar septiņiem punktiem – priekšpēdējo vietu deviņu komandu vidū.

Rumānijas čempionātā uzvaru viesos svinēja Kristapa Šmita pārstāvētā Galacas "Arcada", kas ar 3-0 (25:22, 25:19, 25:23) pieveica Krajovas SCMU. Šmits nespēlēja.

Savukārt Edvīna Skrūdera pārstāvētā Bukarestes "Rapid" mājās ar 1-3 (25:19, 17:25, 19:25, 24:26) piekāpās citam galvaspilsētas klubam "Dinamo". Edvīns guva vienu punktu trijos uzbrukumos.

"Arcada" ar 23 punktiem desmit cīņās ir trešā, bet "Rapid" sakrājusi par punktu mazāk un 12 komandu vidū atrodas vietu zemāk.

Portugāles čempionātā uzvaru viesos svinēja Toma Švana pārstāvētā Lisabonas "Sporting", kas ar 3-1 (22:25, 25:20, 25:21, 25:23) pieveica "Esmoriz". Latvijas volejbolists guva 11 punktus, ar servi piecreiz gūdams punktus, ar bloku – trīsreiz, kā arī sakrādams trīs punktus deviņos uzbrukumos. Ar 26 punktiem 13 cīņās galvaspilsētas klubs ierindojas piektajā vietā 14 komandu vidū.

Kipras čempionāta spēlē Toma Vanaga pārstāvētā Nikosijas APOEL mājās ar 3-0 (25:17, 25:22, 25:19) pieveica Famagustas "Nea Salamina". Vanags laukumā aizvadīja gandrīz visu spēli. Ar 17 punktiem astoņās spēlēs APOEL ir otrajā vietā astoņu komandu vidū.

Sievietes

Ungārijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla pirmajā mačā Anijas Jurdžas pārstāvētā Ņīreģhāzas "Fatum" viesos ar 3-1 (25:23, 25:15, 19:25, 25:21) pārspēja Budapeštas UTE. Jurdža uzsāka spēli, bet spēlēja epizodiski, gūstot trīs punktus astoņos uzbrukumos.

Somijas čempionātā igauņu speciālista Avo Kēla vadītā un Paulas Ņečiporukas pārstāvētā Rovaniemi "Arctic Volley" viesos ar 2-3 (25:22, 19:25, 17:25, 26:24, 14:16) piekāpās "Hameenlinnan Lentopallokerho" un ar 0-3 (17:25, 14:25, 11:25) – "Kangasala". Paula pirmajā cīņā sakrāja 17 punktus, pa vienam gūstot ar bloku un servi, kā arī guva punktu 15 no 44 uzbrukumiem, kļūstot par rezultatīvāko komandā. Otrajā mačā viņa spēlēja divos pirmajos setos, 11 uzbrukumos punktus negūstot. Turnīra tabulā "Arctic Volley" ar 15 punktiem 14 cīņās ieņem sesto vietu desmit komandu vidū.

Zviedrijas čempionātā Petras Ņečiporukas pārstāvētā "Gislaved" mājās ar 0-3 (13:25, 23:25, 20:25) piekāpās "Orebro". Ņečiporuka ar 12 punktiem kļuva par komandas otru rezultatīvāko spēlētāju. Vienu punktu viņa guva ar servi, kā arī punktā pārvērta 11 no 33 uzbrukumiem. Ar 15 punktiem desmit spēlēs "Gislaved" ierindojas sestajā vietā 11 komandu vidū, bet Latvijas izlases spēlētāja ar 187 punktiem ir ceturtā rezultatīvākā turnīra dalībniece.

Austrijas čempionātā Vladas Pridatko pārstāvētā Hartbergas "TSV Sparkasse" mājās ar 1-3 (18:25, 11:25, 28:26, 16:25) zaudēja Klāgenfurtes "ATSC Kelag Wildcats" komandai. Šis bija komandas otrais uzvarētais sets čempionātā. Latvijas volejboliste ar 18 punktiem (tostarp vienu "eisu" un trim blokiem, kā arī 14 sekmīgiem uzbrukumiem no 52) bija komandas rezultatīvākā dalībniece. Hartbergas komanda ar desmit zaudējumiem tikpat spēlēs bez punktiem ieņem pēdējo vietu desmit klubu konkurencē.

Beļģijā Lāsmas Ozolas pārstāvētā "LVL Genk" mājās ar 1-3 (13:25, 26:28, 25:21, 20:25) zaudēja Ostendes "Hermes Rekkenshop". Ozola guva astoņus punktus, no kuriem divus – blokā, vienu – ar servi, kā arī realizēja piecus no 11 uzbrukuma sitieniem. Ar septiņiem punktiem sešās spēlēs "LVL Genk" desmit komandu vidū ieņem sesto vietu.