Volejbolisti ārzemēs: Jurdža Itālijā debitē ar 20 gūtiem punktiem un uzvaru

Latvijas izlases spēlētāja Anija Jurdža aizvadītajā nedēļā Itālijā debitēja ar "Soverato" uzvarā gūtiem 20 punktiem, Šmits turpināja rezultatīvi spēlēt Polijas 1. līgā, uzvarā Somijas čempionāta spēlē rezultatīvākie trīs spēles dalībnieki bija Jansons, Saušs un Petruševics, bet ierasti rezultatīvi ASV augstskolu čempionātā NCAA spēlēja Marta Kamēlija Levinska.

Vīrieši

Polijas 1. līgā Kristapa Šmita pārstāvētā Mazovijas Tomašovas "Lechia" savā laukumā ar 1-3 (23:25, 21:25, 25:21, 16:25) piekāpās Bjallistokas REA BAS. Šmits guva 15 punktus, kļūstot par otru rezultatīvāko volejbolistu komandā. Vienu punktu Šmits guva ar servi, divus – blokā, kā arī sakrāja 12 punktus 26 uzbrukumos. Pēc četrām spēlēm "Lechia" ar četriem punktiem ieņem 11. vietu 16 komandu konkurencē.

Pirmo uzvaru šosezon Somijas čempionātā ir svinējusi Gunta Atara trenētā Kījervi "Kyky", kas mājās ar 3-1 (17:25, 25:21, 25:18, 25:19) pārspēja Joensū "Karelian Hurmos". Latvieši kļuva par trim rezultatīvākajiem spēles dalībniekiem. 21 punktu guva Renārs Pauls Jansons, kurš trīs punktus guva ar bloku un divus – ar "eisiem", kā arī uzbrukumā realizēja 14 no 22 punktu gūšanas iespējām. Otrs rezultatīvākais komandā ar 17 punktiem bija Romāns Saušs, kurš izcēlās ar sešām netveramām servēm, šajā rādītājā gūstot vairāk nekā pārējie Kījervi volejbolisti un divreiz vairāk nekā visa pretinieku komanda. Viņa kontā arī viens bloks un 22 uzbrukumos gūti desmit punkti. Aivars Petruševics sakrāja 16 punktus, pa reizei izceldamies blokā un no serves līnijas, kā arī punktā pārvērsdams 14 no 22 uzbrukumiem.

Pirmo uzvaru otrajā spēlē Austrijas čempionātā izcīnījusi Jēkaba Dzeņa pārstāvētā Bleiburgas "Aich/Dob", kas savā laukumā ar 3-2 (25:20, 23:25, 13:25, 25:20, 15:12) pieveica Vīnes "Sokol V" vienību. Dzenis, spēlē iesaistoties trešajā setā, guva septiņus punktus – vienu punktu – blokā un sešus – deviņos uzbrukumos.

Sievietes

Itālijas A2 sērijā pirmo spēli aizvadīja Anijas Jurdžas pārstāvētā "Soverato", izbraukumā ar 3-0 (25:22, 25:22, 30:28) apspēlējot Peskāras "Sirdeco". Jurdža ar 20 punktiem kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju. 17 punktus viņa guva uzbrukumā, divus – ar servi un vienu – blokā, kā arī pieļāva piecas kļūdas.

Polijas pirmajā līgā Rēzijas Mazures-Mago pārstāvētā Jaroslavas "SAN-Pajda" vienība svinēja otro uzvaru, ar 3-0 (25:22, 25:20, 25:15) savā laukumā pārspējot Veličkas "Solna". Latvijas volejboliste guva 11 punktus un kļuva par otru rezultatīvāko komandas spēlētāju. Divus punktus viņa guva ar netveramām servēm, vienu – ar bloku, kā arī punktā pārvērta astoņus no 19 uzbrukumiem. Turnīra tabulā Jaroslavas vienība ar sešiem punktiem divās spēlēs ieņem otro vietu 14 komandu čempionātā.

Somijas čempionātā Megijas Dambrehtes pārstāvētā Kuopio "Puijo Wolley" izbraukumā ar 3-0 (25:18, 25:15, 27:25) apspēlēja Rovaniemi "Arctic Volley" un ar 1-3 (19:25, 15:25, 25:20, 21:25) piekāpās Kūsamo "Polkky". Dambrehte pirmajā mačā guva 15 punktus, pa vienam punktam gūstot ar servi un bloku, kā arī punktā pārvēršot 13 no 32 uzbrukumiem, bet otrajā spēlē guva divus punktus desmit uzbrukumos.

NCAA čempionātā ASV vēl divas uzvaras ir izcīnījusi Martas Levinskas pārstāvētā Arizonas Štata universitātes vienība, kas savā laukumā ar 3-2 (25:21, 21:25, 25:23, 15:25, 15:9) pieveica Dienvidkalifornijas Universitāti un ar 3-0 (25:20, 25:15, 25:22) – Kalifornijas Universitāti Losandželosā. Levinska pirmajā mačā guva 20 punktus, 19 punktus nopelnot uzbrukumā un punktu – blokā. Otrajā spēlē Marta sakrāja 18,5 punktus, 14 no tiem gūdama uzbrukumā, divus – ar servi un 2,5 punktus – ar bloku. Abās cīņās viņa bija rezultatīvākā savā komandā. 18 cīņās "Sun Devils" volejbolistes izcīnījušas 17 uzvaras.

Annas Rītas pārstāvētā Ostina Pī Valsts universitāte savā laukumā Klārksvilā ar 0-3 (24:26, 20:25, 23:25) piekāpās Belermina Universitātei un ar 0-3 (16:25, 20:25, 18:25) – Austrumkentuki Universitātei. Rīta pirmajā spēlē divos setos guva punktu ar uzbrukumu un 0,5 punktus blokā, bet otrajā divu setu laikā guva 6,5 punktus, trīs no tiem gūstot uzbrukumā un 3,5 – blokā.