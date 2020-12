Volejbolisti ārzemēs: Petrovs ar ASK izcīna vienu punktu divos mačos pret 'Fakel'

Divās spēlēs ar Novijurengojas "Fakel" Latvijas izlases cēlāja Denisa Petrova pārstāvētā Ņižņijnovgorodas ASK tika pie viena punkta turnīra tabulā, bet Reinis Pekmans Francijas otrajā līgā Martigas komandas zaudējumā laukumā nedevās, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Deniss Petrovs kopā ar Ņižņijnovgorodas ASK Krievijas čempionātā izcīnīja punktu divos zaudējumos pret vienu no turnīra tabulas augšgala komandām Novijurengojas "Fakel" neitrālā teritorijā Serpuhovā pie Maskavas, ASK piekāpjoties ar rezultātu 1-3 (25:23, 19:25, 22:25, 13:25) un 2-3 (17:25, 25:22, 17:25, 25:21, 13:15).

Deniss laukumā aizvadīja abas spēles, pirmajā gūdams divus punktus – pa vienam ar uzbrukumu un bloku, bet otrajā vienu – uzbrukumā.

ASK turnīra tabulā ar septiņiem punktiem 11 spēlēs ir 13. vietā 14 komandu vidū.

Savukārt Francijas otrajā spēcīgākajā līgā "ProB" ar zaudējumu gadu noslēdza arī Reiņa Pekmana pārstāvētā "Martigues Volley-Ball", kas viesos ar rezultātu 1-3 (23:25, 25:21, 22:25, 23:25) piekāpās "AS Illac Volley Ball". Pekmans bija pieteikumā, bet nespēlēja.

Ar 11 punktiem 11 spēlēs Martigas komanda ieņem astoto vietu deviņu komandu konkurencē.

Kalendārs

Krievija, Deniss Petrovs

29.12. 15:30 Sanktpēterburgas "Zeņit" – Ņižņijnovgorodas ASK

Čehija, Toms Vanags

30.12. 18:00 "VK Pribram" – "Odolena Voda"