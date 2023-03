Volejbolisti ārzemēs: Petrovs spožākā zvaigzne uzvarā pār Francijas 'Ligue B' līdervienību

Deniss Petrovs Francijas "Ligue B" tika atzīts par mača labāko spēlētāju uzvarā pār līgas līdervienību, rezultatīvi šajā līgā spēlējot arī Atvaram Ozoliņam un Gustavam Freimanim. Portugāles kausa pusfinālā zaudējumu piedzīvoja Toms Švans, bet Kipras kausa pusfinālā iekļuva Toms Vanags, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Vīrieši

"PlusLiga" sacensībās Polijā Uģa Krastiņa trenētā Ukrainas vienība Ļvovas "Barkom-Kažaņi" svinēja septīto uzvaru čempionātā, mājās ar 3-0 (25:22, 25:21, 25:29) pieveicot Ļubļinas LUK. Pēc 28 spēlēm Ļvivas klubs ar 27 punktiem ieņem 13. vietu 16 komandu konkurencē.

Francijas "Ligue B" pamatturnīra pēdējā spēlē Denisa Petrova pārstāvētā "Cannes" izbraukumā ar 3-1 (25:18, 27:25, 19:25, 25:23) pieveica līdervienību "Mende Lozere". Petrovs guva vienu punktu blokā, ka arī nerealizēja vienu uzbrukuma sitienu. Latvijas izlases cēlājs tika atzīts par spēles pirmo "zvaigzni".

Panākumu guva arī Romāna Sauša pārstāvētā "Martigues", kas mājās ar 3-1 (25:12, 16:25, 26:24, 25:23) pārspēja Atvara Ozoliņa pārstāvēto "Frejus".

Saušs guva 11 punktus. Rezultatīvi bija desmit no 31 uzbrukuma, bet vēl vienu punktu ilggadējais Latvijas izlases otrā tempa uzbrucējs guva ar bloku. Vēl viens izlases šīs pozīcijas spēlētājs Ozoliņš guva 19 punktus, dalot mača rezultatīvākā spēlētāja titulu. Trīs punktus viņš guva ar bloku, divus – ar servi, kā arī punktā pārvērta 14 no 30 uzbrukumiem.

Gustava Freimaņa pārstāvētā "Ajaccio" mājās ar 2-3 (18:25, 25:22, 27:29, 27:25, 12:25) piekāpās "Grand Nancy". Freimanis atkal spēlēja diagonālā uzbrucēja pozīcijā, guva 16 punktus un kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju. Viņš ar bloku guva trīs punktus, kā arī realizēja 13 no 32 uzbrukuma sitieniem.

Pēc 22 kārtām "Cannes" ar 40 punktiem ieņēma piekto vietu turnīra tabulā, "Ajaccio" un "Martigues" sakrāja pa 33 punktiem, ieņemot attiecīgi septīto un astoto vietu, bet "Frejus" ar 29 punktiem ieņēma desmito vietu 12 komandu vidū.

Somijas čempionātā Kristera Dardzāna pārstāvētā Loimā "Hurrikaani" viesos ar 1-3 (22:25, 25:18, 22:25, 23:25) piekāpās Vantā "Ducks" un mājās ar 3-0 (25:19, 25:23, 25:18) pārspēja Turku "TuTo". Kristers pirmajā mačā ar 20 punktiem dalīja spēles rezultatīvākā dalībnieka laurus. Divus punktus viņš guva ar servi, kā arī punktos pārvērta pusi no 36 uzbrukumiem. Otrajā cīņā viņš guva 17 punktus, kļūstot par mača otru rezultatīvāko spēlētāju. Viņš divus punktus guva ar servi, kā arī uzbruka ar 65% efektivitāti (15/23).

Aivara Petruševica pārstāvētā Kījervi "Kyky-Betset" pamatturnīru viesos pabeidza ar 2-3 (25:22, 25:22, 18:25, 15:25, 9:15) zaudējumu "Savo Volley". Petruševics ar 15 punktiem kļuva par rezultatīvāko komandā. punktā pārvēršot 15 no 29 uzbrukumiem.

Gunta Atara trenētā Rovaniemi "Perungan Pojat" savā laukumā ar 3-1 (25:17, 25:27, 25:18, 25:21) pārspēja "Akaa-Volley".

Turnīra tabulā Loimā "Hurrikaani" pamatturnīrā ar 48 punktiem 30 spēlēs finišēja sestā, "Perungan Pojat" ar 31 punktu ierindojās devītajā vietā, bet Kījervi "Kyky-Betset" ar 15 punktiem noslēdza tabulu 11 komandu konkurencē.

Dardzāns ieņēma trešo vietu līgā ar vidēji setā 5,52 gūtajiem punktiem un bija otrais ar 0,5 "eisiem" setā, bet Petruševics ar 45 netveramām servēm par vienu servi atpalika no Dardzāna, kurš finišēja piektais šajā rādītājā.

Beļģijas čempionātā Renāra Paula Jansona pārstāvētā Ālstas "Lindemans" labāko sešinieka cīņās mājās ar 0-3 (17:25, 19:25, 20:25) zaudēja Māseikas "Greenyard". Renārs laukumā uz maiņu devās otrajā setā, ar 12 punktiem kļūstot par rezultatīvāko savā komandā. Pa punktam viņš guva ar servi un bloku, kā arī guva punktu desmit no 18 uzbrukumiem. Bez izcīnītiem punktiem "Lindemans" labāko sešiniekā ir pēdējā vietā.

Rumānijas čempionāta "play-off" turnīru ar uzvaru savā laukumā uzsāka Kristapa Šmita pārstāvētā Galacas "Arcada", kas ar 3-2 (34:36, 25:20, 25:22, 20:25, 15:13) pieveica "Zalau". Šmits laukumā uz maiņu devās pirmajā setā un sakrāja 13 punktus. Vienu punktu viņš guva ar servi, divus – blokā, kā arī punktā pārvērta desmit no 21 uzbrukuma.

Portugāles kausa pusfinālā "Sporting" Viana du Kaštelu ar 0-3 (20:25, 22:25, 19:25) piekāpās nākamajai kausa ieguvējai citai Lisabonas komandai "Benfica". Švans spēlēja pirmajos divos setos un guva divus punktus trijos uzbrukumos, kā arī divus punktus ar servi.

Grieķijas meistarsacīkstēs divus zaudējumus cieta Vladislava Blumberga pārstāvētā Iraklijas OFI, kas viesos ar 0-3 (18:25, 17:25, 20:25) piekāpās Pirejas "Olympiacos", kurā iepriekšējās divas sezonas aizvadīja Latvijas izlases diagonālais spēlētājs Hermans Egleskalns, un mājās ar 1-3 (23:25, 23:25, 25:22, 18:25) – Saloniku "Pigasos Polichnis".

Blumbergs pirmajā cīņā guva piecus punktus, realizējot pusi no sešiem uzbrukumiem un divus punktus nopelnot blokā, bet otrajā cīņā viņš sakrāja 12 punktus, pa trim gūstot ar servi un bloku, kā arī uzbrūkot ar 50% efektivitāti (6/12).

Ar deviņiem punktiem 18 spēlēs OFI pamatturnīrā ieņēma priekšpēdējo vietu desmit komandu čempionātā un kopā ar vēl trim virslīgas komandām cīnīsies par vietas saglabāšanu līgā.

Kipras kausa pusfinālā iekļuva otrā tempa uzbrucēja Toma Vanaga pārstāvētā Nikosijas APOEL, kas mājās Frenaraas "Olympias" pieveica ar 3-0 (25:13, 25:19, 25:13) un viesos – ar 3-0 (25:10, 25:7, 25:19). Pirmajā cīņā Vanags laukumā pavadīja 2,5 setus, bet otrajā tika nomainīts pēdējos divos setos, kad uzvara vairs neradīja šaubas.

NCAA čempionātā ASV Mika Ramaņa pārstāvētā Brigama Janga Universitātes (BYU) vienība savā laukumā ar 3-1 (25:23, 25:23, 23:25, 25:21) un 3-2 (25:23, 25:15, 14:25, 23:25, 15:7) pieveica Ohaio Štata universitāti. Latvijas spēlētājs pirmajā cīņā guva 13 punktus uzbrukumā un 1,5 punktus – blokā, bet otrajā Ramanis sakrāja 16 punktus uzbrukumā un 1,5 punktus – blokā. 18 cīņās "Cougars" volejbolisti ir izcīnījuši 12 uzvaras.

Sievietes

Somijas čempionātā igauņu speciālista Avo Kēla vadītā un Paulas Ņečiporukas pārstāvētā Rovaniemi "Arctic Volley" viesos ar 1-3 (25:21, 17:25, 21:25, 23:25) piekāpās Kūsamo "Polkki". Paula guva piecus punktus, vienu gūstot ar servi, kā arī realizējot četras no 25 uzbrukuma iespējām.

Turnīra tabulā "Arctic Volley" pamatturnīrā ar 31 punktu 27 cīņās ieņēma devīto vietu desmit komandu vidū.

Šveices čempionātā Petras Ņečiporukas pārstāvētā "Geneve" pirmajā pusfināla cīņā par 5.-8. vietu viesos ar 0-3 (23:25, 21:25, 21:25) piekāpās Šafhauzenas "Kanti". Petra guva astoņus punktus. Rezultatīvi bija seši no 20 uzbrukumiem, kā arī pa punktam tika gūts ar servi un bloku.

Austrijā Vladas Pridatko pārstāvētā Hartbergas "TSV Sparkasse" cīņā par palikšanu virslīgā viesos izcīnīja divas uzvaras, ar 3-0 (25:16, 25:18, 25:11) apspēlējot Hehstas "blum" un ar 3-1 (13:25, 25:17, 26:24, 25:20) – Dornbirnas "Raiffeisen". Latvijas volejboliste abās cīņās guva 13 punktus, pirmajā divreiz izceļoties no serves līnijas, vienreiz – blokā, kā arī punktā pārvēršot 10 no 21 uzbrukuma, bet otrajā rezultatīvi bija 13 no 39 uzbrukumiem.

Hartbergas komanda sešu komandu turnīrā ar 12 punktiem piecās spēlēs pakāpusies uz pirmo vietu.

Beļģijā Lāsmas Ozolas pārstāvētā "LVL Genk" viesos ar 1-3 (19:25, 16:25, 25:18, 16:25) piekāpās Antverpenes "Interfreight Brabo". Ozola guva piecus punktus. Divus viņa sakrāja blokā, kā arī realizēja trīs no 17 uzbrukuma mēģinājumiem.

Ar 17 punktiem 17 spēlēs "LVL Genk" desmit komandu vidū ieņem astoto vietu.