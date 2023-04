Volejbolisti ārzemēs: Petruševicam un Jurdžai rezultatīvas spēles

Aivars Petruševics aizvadītajā nedēļā trīs Kījervi kluba spēlēs par vietas nosargāšanu virslīgā guva 46 punktus. Anija Jurdža ar rezultatīvu spēli sekmēja kluba iekļūšanu Ungārijas meistarsacīkšu pusfinālā, pusfinālā Rumānijā iekļuva Kristapa Šmita pārstāvētā Galacas vienība, Toms Švans cīnīsies par Portugāles bronzu, bet astotajā vietā Šveicē finišēja Petra Ņečiporuka, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Vīrieši

Francijas "Ligue B" pusfināla pirmajā spēlē Denisa Petrova pārstāvētā "Cannes" viesos ar 1-3 (18:25, 21:25, 25:22, 21:25) piekāpās pamatturnīra uzvarētājai "Mende Lozere".

Čehijas čempionāta pusfinālā Pāvela Jemeļjanova Liberecas "Dukla" vispirms mājās ar 3-0 (25:20, 25:22, 25:23) pieveica Česke Budejovices "Jihostroj", bet pēc tam viesos ar 1-3 (23:25, 25:17, 16:25, 20:25) atzina pretinieku pārākumu. Jemeļjanovs laukumā uz maiņu devās otrajā cīņā, gūstot trīs punktus sešos uzbrukumos.

Somijas čempionātā cīņā par palikšanu virslīgā Aivara Petruševica pārstāvētā Kījervi "Kyky-Betset" sērijā ir vadībā ar 2-1. Kījervi volejbolisti mājās ar 3-0 (25:10, 25:23, 25:22) uzvarēja, viesos ar 1-3 (21:25, 12:25, 27:25, 24:26) zaudēja un savā laukumā ar 3-0 (25:17, 25:16, 25:18) pārspēja otras spēcīgākās līgas klubu Lempēles "Lempo".

Petruševics pirmajā cīņā guva 15 punktus, divus no tiem sakrādams no serves līnijas un četrus – blokā, kā arī punktā pārvērzdams deviņus no 21 uzbrukuma, otrajā viņš uzbrukumā realizēja 11 no 27 uzbrukumiem, kā arī punktu guva blokā, bet trešajā mačā ar 19 punktiem kļuva par rezultatīvāko savā komandā. Pa trim punktiem viņš guva ar bloku un servi, kā arī punktā pārvērta 13 no 24 uzbrukumiem.

Beļģijas čempionātā Renāra Paula Jansona pārstāvētā Ālstas "Lindemans" labāko sešinieka cīņās mājās ar 3-0 (25:21, 25:12, 25:17) pārspēja Gentes "Caruur". Renārs laukumā devās uz maiņu un guva trīs punktus – vienu blokā, bet divus – trīs uzbrukuma mēģinājumos.

Turnīrā par septīto vietu Jāņa Medeņa pārstāvētā Ahelas "Tectum" viesos ar 3-2 (18:25, 26:24, 15:25, 25:19, 17:15) pārspēja Monsengibēras "AxisGuibertin". Medenis pirmajos divos setos guva deviņus punktus – vienu ar servi, divus – blokā, bet sešus – uzbrukumā, realizējot 33% uzbrukumu.

Ar septiņiem punktiem "Lindemans" labāko sešiniekā ir piektajā vietā, bet Ahelas "Tectum" atpalicēju trijniekā ar sešiem punktiem ieņem otro vietu.

Rumānijas čempionāta ceturtdaļfinālā Kristapa Šmita pārstāvētā Galacas "Arcada" savā laukumā ar 3-0 (25:9, 25:21, 25:18) pieveica "Zalau", sērijā uzvarot ar 2-1. Pirmajā pusfināla spēlē Galacas vienība izbraukumā ar 3-2 (19:25, 25:21, 23:25, 28:26, 15:9) pārspēja Bukarestes Dinamo". Šmits laukumā uz maiņu devās otrajā spēlē un guva punktu vienīgajā uzbrukumā.

Edvīna Skrūdera pārstāvētā Bukarestes "Rapid" cīņā par piekto vietu savā laukumā ar 3-1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:21) pieveica "Constanta". Edvīns guva vienu punktu blokā.

Portugāles čempionātā par trešo vietu spēlēs Toma Švana pārstāvētā Lisabonas "Sporting", kas pusfināla sērijā ar 1-3 piekāpās Praja da Vitorijas "Fonte do Bastardo". Galvaspilsētas klubs pēdējās cīņās viesos piekāpās ar 2-3 (19:25, 25:22, 25:21, 22:25, 13:15), bet mājās – ar 1-3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25). Latvijas volejbolists pirmajā spēlē guva vienu punktu četros uzbrukumos, bet otrajā – vienu punktu vienīgajā uzbrukumā.

Grieķijas meistarsacīkstēs Vladislava Blumberga pārstāvētā Iraklijas OFI cīņā par 7.-10. vietu mājās ar 3-1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:22) pieveica Skidras "Aristotelis". Blumbergs guva deviņus punktus, realizējot piecus no deviņiem uzbrukumiem, kā arī trīs punktus nopelnot ar bloku un vienu punktu – ar servi. OFI ar sešiem punktiem ieņem otro vietu četru komandu vidū.

Sievietes

Ungārijas čempionāta pusfinālā iekļuva Anijas Jurdžas pārstāvētā Ņīreģhāzas "Fatum", kas savā laukumā ar 3-1 (20:25, 25:17, 25:19, 25:20) pieveica Kapošvāras KNRC un sērijā svinēja panākumu ar 3-2. Jurdža ar 17 punktiem bija rezultatīvākā savā vienībā. Viņa trīs punktus guva blokā, kā arī punktos pārvērta 14 no 36 uzbrukumiem.

Pirmajā pusfināla cīņā "Fatum" viesos zaudēja Budapeštas "Vasas Obuda" ar 0-3 (22:25, 20:25, 14:25). Jurdža guva 12 punktus, divus gūstot ar bloku, kā arī punktos pārvēršot 10 no 28 uzbrukumiem.

Šveices čempionātā Petras Ņečiporukas pārstāvētā "Geneve" finišēja astotajā vietā. Pēdējā cīņā Ženēvas vienība viesos ar 1-3 (18:25, 18:25, 25:15, 18:25) piekāpās "Cheseaux", sērijā zaudējot ar 0-2. Petra guva deviņus punktus 27 uzbrukumos.