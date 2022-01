Volejbolisti ārzemēs: Platačam 23 punkti Čehijā

Čehijas čempionātā jau trešo reizi pēc kārtas par spēles rezultatīvāko volejbolistu kļuvis Platačs, Somijā rezultatīvi turpina spēlēt Šmits, Šveicē – Buivids, Krievijā pie uzvaras tikusi Petrova pārstāvētā ASK, bet Čehijas kausa ceturtdaļfinālu nav pārvarējusi Ņečiporukas pārstāvētā Ostravas komanda.

Vīrieši

Viena no trim kandidātiem uz Latvijas gada volejbolista titulu Denisa Petrova pārstāvētā Ņižņijnovgorodas ASK Krievijas čempionātā savā laukumā ar 3-1 (25:17, 18:25, 25:19, 26:24) pārspēja Novijurengojas "Fakel". Deniss guva trīs punktus, realizējot abas iespējas uzbrukumā un reizi izceļoties no serves līnijas.

Borisa Kolčina trenētās Belgorodas "Belogorje" spēle ar Ufas "Ural" pārcelta uz vēlāku laiku.

Pēc 13 spēlēm ASK ar 19 punktiem ieņem septīto vietu, bet Belgorodas "Belogorje" ar 19 punktiem 12 mačos ir astotā 14 komandu vidū.

Itālijas superlīgā otro zaudējumu piedzīvojusi Kristera Dardzāna pārstāvētā Perudžas "Sir Safety", kas viesos ar 2:3 (21:25, 25:21, 24:26, 25:22, 11:15) piekāpās Trento "Itas Trentino". Tikmēr Gustava Freimaņa pārstāvētā Taranto "Gioiella Prisma" savā laukumā ar 3:0 (25:23, 25:23, 25:14) uzvarēja "Verona". Latviešu volejbolisti laukumā nedevās.

Perudžas klubs ar 41 punktiem 15 cīņās joprojām pārliecinoši atrodas pirmajā vietā, bet līgas jaunpienācēja no Taranto ar 15 punktiem 14 pakāpusies uz devīto vietu 13 komandu čempionātā.

Grieķijas meistarsacīkstēs Hermana Egleskalna pārstāvētā Grieķijas čempione Pirejas "Olympiacos" izbraukumā ar 3-0 (25:8, 25:18, 25:15) sagrāva Verijas "Filippos", revanšējoties par zaudējumu Superkausā. Egleskalns nespēlēja.

Ar 23 punktiem deviņās spēlēs "Olympiacos" astoņu komandu konkurencē turnīra tabulā ir otrā aiz Atēnu "Panathinaikos", kam ir punkts vairāk.

Čehijas čempionātā vienu no rezultatīvākajām spēlēm šopirmdien aizvadīja Kristaps Platačs, kura pārstāvētā Kladno "Volejbal" viesos ar 2-3 (23:25, 25:14, 25:16, 23:25, 13:15) piekāpās Beskidu "Black Volley".

Platačs guva 23 punktus, četrus punktus sakrādams ar servi un divus – blokā, kā arī uzbrukdams ar 55% efektivitāti. Viņš kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju.

Ar 29 punktiem 15 cīņās Kladno klubs ieņem ceturto vietu 12 klubu vidū.

Beļģijā Renāra Paula Jansona pārstāvētā Ālstas "Lindemans" savā laukumā ar 3-0 (25:22, 36:34, 25:19) pārspēja Gentes "Caruur". Jansons laukumā epizodiski devās pirmajā un otrajā setā, punktus negūstot.

Ar 14 punktiem astoņās cīņās "Lindemans" pakāpies uz ceturto vietu astoņu komandu vidū.

Divas uzvaras pagājušajā nedēļā Ukrainā svinēja trenera Uģa Krastiņa pārstāvētā Ļvivas "Barkom-Kažaņi", kas savā laukumā ar 3-0 (25:22, 25:17, 25:20) pārspēja Žitomiras "Žitiči-Polisjkij universitet" vienību un ar 3-0 (25:16, 25:17, 25:12) sagrāva Trostjeņecas "MHP-Vinnica".

Pēc 16 spēlēm Ļvivas klubs ar 39 punktiem ieņem otro vietu astoņu komandu konkurencē.

Somijas čempionātā Kristapa Šmita pārstāvētā Raisio "Loimu" svinēja divas uzvaras savā laukumā, ar 3-0 (25:18, 25:16, 26:24) pieveicot Turku "TuTo" un ar 3-0 (26:24, 25:13, 25:23) – Oulu "Etta".

Otrs no trim kandidātiem uz Latvijas gada volejbolista titulu Šmits pirmajā cīņā guva 15 punktus, vienu no tiem – ar servi, kā arī uzbruka ar 70% efektivitāti. Otrajā cīņā viņš sakrāja 17 punktus, divus gūstot blokā un vienu – ar servi. Abās spēlēs Šmits kļuva par mača otru rezultatīvāko spēlētāju.

Zaudējumu piedzīvoja Markusa Cielava pārstāvētā Joensū "Karelian Hurmos", kas savā laukumā ar 2-3 (20:25, 22:25, 25:22, 26:25, 13:15) piekāpās Loimā "Hurrikaani". Cielavs spēlēja pirmajos divos setos, gūstot četrus punktus, vienu no kuriem – blokā.

"Loimu" ar 32 punktiem 20 spēlēs ieņem piekto, bet "Karelian Hurmos" ar 28 punktiem 19 mačos – septīto vietu 11 komandu vidū.

Francijas otrajā spēcīgākajā līgā ProB Atvara Ozoliņa pārstāvētā Frežī AMSL jau ceturto spēli pēc kārtas aizvadīja piecus setus, šoreiz izbraukumā svinot uzvaru pār "Martigues" ar 3-2 (25:19, 18:25, 18:25, 26:24, 15:7).

Latvijas izlases otrā tempa uzbrucējs, kurš arī pretendē uz Latvijas gada labākā volejbolista titulu, guva 13 punktus, no kuriem trīs – ar servi. Viņš kļuva par komandas otru rezultatīvāko spēlētāju.

Ar 20 punktiem 12 spēlēs Frežī komanda ieņem trešo vietu 11 komandu vidū.

Šveices čempionātā Edvarta Buivida pārstāvētā Lucernas "Concordia Volley" izbraukumā ar 2-3 (16:25, 25:23, 25:12, 24:26, 11:15) piekāpās Ženēvas "Chenois".

Edvarts guva 18 punktus, vienu no tiem gūstot blokā.

Ar 14 punktiem 13 mačos Lucernas klubs ieņem piekto vietu septiņu komandu konkurencē.

Bez tam svētdien Lucernas vienība Šveices kausa izcīņas sestajā kārtā viesos ar 3-1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:20) pieveica pēc spēka otrās līgas komandu Sanktgallenas STV.

Rumānijā Edvīna Skrūdera pārstāvētā Bukarestes "Olimpia Titanii" mājās ar 0-3 (20:25, 23:25, 21:25) piekāpās Galati "Arcada".

Komandai spēli aizvadot septiņu cilvēku sastāvā, Edvīns bija laukumā no pirmās līdz pēdējai minūtei.

Ar 18 punktiem 12 spēlēs galvaspilsētas klubs ieņem sesto vietu 12 komandu vidū.

Sievietes

Čehijas čempionātā Petras Ņečiporukas pārstāvētais Čehijas klubs "Ostrava" viesos ar 3-0 (26:24, 25:15, 25:10) apspēlēja Frīdekmīstekas "Sokol".

Ņečiporuka guva septiņus punktus, vienu punktu nopelnot blokā.

Ar 40 punktiem 19 spēlēs "Ostrava" desmit komandu konkurencē ieņem trešo vietu.

Tāpat Ostravas klubs aizvadījis arī Čehijas kausa izcīņas otro ceturtdaļfināla maču, izstājoties no cīņas par kausu. Pēc zaudējuma četros setos mājās pret Latvijas izlases cēlājas Elvitas Dolotovas bijušo klubu "Kralovo Pole" arī izbraukumā tika piedzīvots zaudējums – 2-3 (25:17, 15:25, 21:25, 25:22, 6:15).

Latvijas otrā tempa uzbrucēja ar 12 punktiem kļuva par komandas otru rezultatīvāko spēlētāju, pa diviem punktiem sakrājot ar servi un blokā.

Somijas čempionātā divus zaudējumus piedzīvoja cēlājas Elvitas Dolotovas pārstāvētā Huitinenas "Vampula", kas viesos ar 2-3 (23:25, 24:26, 25:21, 25:22, 7:15) piekāpās Orivesi "Ponnistus" un mājās ar 1-3 (26:24, 26:28, 23:25, 27:29) – "Puijo Wolley".

Dolotova pirmajā cīņā guva vienu punktu blokā, bet otrajā – divus punktus – ar uzbrukumu un servi.

Ar 24 punktiem 21 spēlē "Vampula" ieņem astoto vietu 12 komandu konkurencē.